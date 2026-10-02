Weekly Shônen Jump : du record de 6,5 millions d’exemplaires au déclin de l’édition papier

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La version papier du magazine de prépublication de mangas Weekly Shônen Jump a atteint un tirage record de 6,5 millions d’exemplaires dans les années 1990. Elle est désormais passée sous la barre du million, alors que les lecteurs se tournent de plus en plus vers les plateformes numériques.

Un record de 6,5 millions d’exemplaires

Shûeisha a commencé à publier en 1968 son magazine anthologique de mangas Weekly Shônen Jump, destiné au public dit shônen (les jeunes garçons). D’abord bimensuel, il est devenu hebdomadaire dès l’année suivante. En 1973, il a dépassé son grand rival, le Weekly Shônen Magazine de Kôdansha, pour devenir le magazine de prépublication de mangas le plus vendu au Japon. Dans les années 1990, il a servi de tremplin à d’immenses succès, parmi lesquels Dragon Ball et Slam Dunk. Le numéro double 3-4 de 1995, paru en décembre 1994, a établi un nouveau record de tirage avec 6,5 millions d’exemplaires.

Depuis, Weekly Shônen Jump a vu naître d’autres séries devenues célèbres, comme One Piece et Demon Slayer. En septembre 2022, le Guinness des Records l’a consacré « magazine de mangas publié le plus vendu », avec un total cumulé de 7,5 milliards d’exemplaires écoulés. Malgré ce succès, le tirage de l’édition papier n’a cessé de reculer depuis son sommet de 1994. Selon l’Association japonaise des éditeurs de magazines, la diffusion certifiée est passée sous les 2 millions d’exemplaires au premier trimestre 2017, puis sous la barre du million au deuxième trimestre 2026.

À l’inverse, le marché du manga numérique poursuit sa progression. Selon l’Institut de recherche sur les publications, le marché des mangas numériques, magazines compris, représentait 512,2 milliards de yens en 2024 (2,86 milliards d’euros), soit six fois plus qu’en 2014, année où ces statistiques ont commencé à être établies. Cette même année, Shûeisha a lancé l’application pour smartphone Shônen Jump+, permettant aux lecteurs d’accéder aux mangas au format numérique. Depuis, le numérique s’impose progressivement comme le principal terrain de diffusion des magazines de mangas.

Données utilisées

(Photo de titre : Kyôdô)