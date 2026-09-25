Sondage : pourquoi les Japonais apprécient-ils la viande de bœuf ?

Japan Data

Alors que le bœuf est relativement cher au Japon, les consommateurs se tournent vers des morceaux plutôt bon marché afin de continuer à en mettre au menu.

Parures et morceaux bon marché

Une enquête réalisée au Japon révèle que 75,9 % des personnes interrogées ont acheté du bœuf au cours des douze derniers mois. Parmi elles, 58,1 % en ont acheté environ une fois par mois et 23,4 % environ une fois par semaine. Selon les régions, c’est dans le Kansai et le Chûgoku que la fréquence d’achat était la plus élevée, tandis que Hokkaidô affichait la plus faible.

L’enquête a été menée en ligne début juillet 2026 par l’institut de recherche MyVoice Communications auprès de 10 992 hommes et femmes âgés d’une dizaine à plus de 70 ans.

Les personnes ayant acheté du bœuf au cours des douze derniers mois ont ensuite été interrogées sur les types et morceaux qu’elles avaient choisis, plusieurs réponses étant possibles. Le choix le plus fréquent était celui des « parures mélangées et morceaux fins découpés », cité par 52,8 % des répondants, suivi de la côte de bœuf, à 41,4 %. Environ 30 % ont cité chacun le paleron et la viande hachée mélangée (avec du porc), ce qui montre que les consommateurs privilégient globalement les morceaux à prix raisonnable.

Les femmes étaient davantage susceptibles d’acheter des « parures mélangées et morceaux fins découpés », en particulier celles âgées de 50 à 70 ans. Ces résultats semblent montrer que les personnes consommant fréquemment du bœuf cherchent des moyens de continuer à l’intégrer à leurs plats en privilégiant des morceaux abordables.

Interrogés sur les raisons pour lesquelles ils apprécient particulièrement le bœuf, avec là encore plusieurs réponses possibles, 41,2 % ont cité son « goût savoureux ». Près de 30 % ont également répondu qu’il leur donnait une « impression de repas de luxe » ou qu’il avait un « agréable goût de viande ». Près de 20 % ont enfin estimé qu’il était « rassasiant » et qu’il « redonnait des forces ».

Données utilisées

Enquête sur les achats et la consommation de viande de bœuf (en japonais), par MyVoice Communications.

(Photo de titre : Pixta)