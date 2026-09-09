Feuillages jaunes et rouges de l’automne 2026 au Japon : la carte et les prévisions

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Où et quand admirer les magnifiques feuillages de l’automne au Japon ? Toutes les informations sont dans notre article.

Du nord au sud, des hauteurs vers les plaines

Du milieu à la fin de l’automne, les feuilles des arbres au Japon se parent de leurs plus beaux atours (kôyô), avant de venir s’échouer sur le sol. Contrairement à la floraison des cerisiers, qui gagne l’Archipel du sud vers le nord, les feuillages prennent leurs couleurs d’automne tout d’abord dans la région septentrionale de Hokkaidô pour le reste du pays selon une trajectoire nord-sud, descendant peu à peu des hauteurs vers les plaines et les villes.

D’après les dernières prévisions météorologiques du 2 septembre, en raison de températures quelque peu élevées d’un bout à l’autre du Japon pendant l’été et d’un climat encore assez doux actuellement, les admirateurs de kôyô devront être plus patients que les autres années.

Feuillages jaunes

De nombreux ginkgos, qui revêtent leur manteau doré, jonchent les avenues et les parcs, symbolisant ainsi l’automne en ville. Dans le nord, à Sapporo et à Aomori, le pic des couleurs jaunes est attendu autour du 6 novembre. Dans une grande partie du Japon, au sud du Tôhoku (nord-est), les feuilles jaunes atteindront leur apogée entre la mi-novembre et la fin du mois.

Prévisions des feuillages jaunes dans les principales villes

Ville et date Observation (nombre de jours de retard) Sapporo : 6 novembre Moyenne (2) Aomori : 6 novembre Moyenne (4) Sendai : 29 novembre Moyenne (6) Tokyo : 26 novembre Moyenne (3) Kanazawa : 10 novembre Moyenne (0) Nagano : 14 novembre Moyenne (4) Nagoya : 17 novembre Moyenne (–1) Kyoto : 27 novembre Moyenne (3) Osaka : 24 novembre Moyenne (2) Wakayama : 26 novembre Moyenne (3) Hiroshima : 20 novembre Moyenne (5) Kôchi : 16 novembre Moyenne (1) Fukuoka : 27 novembre Plus tard (7) Kagoshima : 27 novembre Moyenne (2)

Feuillages rouges

Les feuilles rouges apparaissent généralement un peu plus tard que les feuillages jaunes. En raison de la chaleur persistante de l’été, leur changement de couleur devrait accuser un retard de dix jours à Sapporo et de neuf jours à Nagano. À Tokyo, le pic des couleurs rouges est prévu autour du 29 novembre, et le 4 décembre à Osaka.

Prévisions des feuillages rouges dans les principales villes

Ville et date Observation (nombre de jours de retard) Sapporo : 7 novembre Plus tard (10) Aomori : 13 novembre Moyenne (0) Sendai : 25 novembre Moyenne (4) Tokyo : 29 novembre Moyenne (1) Kanazawa : 30 novembre Moyenne (6) Nagano : 21 novembre Plus tard (9) Nagoya : 2 décembre Moyenne (4) Kyoto : 11 décembre Moyenne (6) Osaka : 4 décembre Moyenne (3) Wakayama : 11 décembre Moyenne (5) Hiroshima : 28 novembre Moyenne (6) Kôchi : 9 décembre Plus tard (7) Fukuoka : 7 décembre Moyenne (6) Kagoshima : 10 décembre Moyenne (–5)

Dans les régions de haute montagne, les couleurs automnales apparaissent bien plus tôt que dans les villes de plaine. Sur le mont Asahidake, dans le parc national de Daisetsuzan à Hokkaidô, réputé pour offrir les premières couleurs d’automne du Japon, le feuillage atteint son apogée entre le 21 septembre et le 5 octobre à partir de 1 500 mètres d’altitude.

À titre de comparaison, au sommet du mont Takao, à Tokyo, qui culmine à 599 mètres, les feuilles devraient offrir leurs plus belles couleurs entre le 6 et le 20 novembre.

La Japan Meteorological Corporation propose des prévisions concernant les couleurs automnales pour quelque 3 000 montagnes à travers le pays.

Données utilisées

Prévisions des feuillages automnaux et Navi, qui indique les périodes idéales pour admirer les feuillages de 700 lieux dans tout le Japon (en japonais), de la Japan Meteorological Corporation.

(Photo de titre : un train touristique passe à travers un fabuleux paysage automnal dans les gorges de Naruko, à Ôsaki, dans la préfecture de Miyagi. Pixta)