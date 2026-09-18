Remaniement ministériel : quelques nouveaux visages dans le gouvernement de Takaichi Sanae

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La Première ministre Takaichi Sanae a reconduit la majorité de ses principaux ministres lors de son premier remaniement gouvernemental depuis son accession au pouvoir l’année dernière, choisissant de privilégier la continuité politique.

De nouveaux visages aux sommets de l’État

La Première ministre Takaichi Sanae a opté pour la stabilité lors de son premier remaniement ministériel le 17 septembre 2026, en maintenant à leurs postes des figures clés comme Kihara Minoru, secrétaire général du Cabinet, et Katayama Satsuki, ministre des Finances. Ses rivaux lors de la course à la présidence du Parti libéral-démocrate (PLD) en 2025, Motegi Toshimitsu et Koizumi Shinjirô, conservent également leurs portefeuilles respectifs des Affaires étrangères et de la Défense. En revanche, Hayashi Yoshimasa, lui aussi candidat en 2025, cède sa place au ministère des Affaires intérieures et de la Communication à Fujii Hisayuki, qui fait son entrée au gouvernement.

Parmi les changements marquants figure la nomination du tout premier ministre issu du partenaire de coalition du PLD, le Nippon Ishin no Kai : Nakatsuka Hiroshi devient ainsi ministre chargé de la Réforme réglementaire.

Première ministre

Takaichi Sanae (65 ans), PLD, Chambre des représentants (Nara)

Ministre des Affaires intérieures et des Communications (première expérience ministérielle)

Fujii Hisayuki (55 ans), PLD, Chambre des représentants (Hyôgo)

Ministre de la Justice

Yamashita Takashi (67 ans), PLD, Chambre des représentants (Okayama)

Ministre des Affaires étrangères (inchangé)

Motegi Toshimitsu (70 ans), PLD, Chambre des représentants (Tochigi)

Ministre des Finances, ministre chargé des Services financiers (inchangé)

Katayama Satsuki (67 ans), PLD, Chambre des conseillers (représentation proportionnelle)

Ministre de l’Éducation, de la Culture, des Sports, des Sciences et des Technologies (première expérience ministérielle)

Seki Yoshihiro (61 ans), PLD, Chambre des représentants (Hyôgo)

Ministre de la Santé, du Travail et des Affaires sociales (inchangé)

Ueno Ken’ichirô (61 ans), PLD, Chambre des représentants (Shiga)

Ministre de l’Agriculture, des Forêts et de la Pêche (première expérience ministérielle)

Yana Kazuo (47 ans), PLD, Chambre des représentants (représentation proportionnelle)

Ministre de l’Économie, du Commerce et de l’Industrie (inchangé)

Akazawa Ryôsei (65 ans), PLD, Chambre des représentants (Tottori)

Ministre du Territoire, des Infrastructures, des Transports et du Tourisme (première expérience ministérielle)

Ibayashi Tatsunori (50 ans), PLD, Chambre des représentants (Gunma)

Ministre de l’Environnement (première expérience ministérielle)

Sasagawa Hiroshi (60 ans), PLD, Chambre des représentants (Gunma)

Ministre de la Défense (inchangé)

Koizumi Shinjirô (45 ans), PLD, Chambre des représentants (Kumamoto)

Secrétaire général du Cabinet, porte-parole du gouvernement et ministre en charge de la question des enlèvements en Corée du Nord (inchangé)

Kihara Minoru (57 ans), PLD, Chambre des représentants (Kumamoto)

Ministre de la Réforme numérique (première expérience ministérielle)

Furukawa Toshiharu (63 ans), PLD, Chambre des représentants (Saitama)

Ministre de la Reconstruction

Hosono Gōshi (55 ans), PLD, Chambre des conseillers (Shizuoka)

Président de la Commission nationale de sécurité publique

Hanashi Yasuhiro (66 ans), PLD, Chambre des représentants (Ibaraki)

Ministre en charge des mesures face à la dénatalité (première expérience ministérielle)

Nakatsuka Hiroshi (70 ans), Ishin no Kai, Chambre des représentants (Osaka)

Ministre de la Stratégie de développement (inchangé)

Kiuchi Minoru (61 ans), PLD, Chambre des représentants (Shizuoka)

Ministre de la Sécurité économique et des Questions relatives aux résidents étrangers (inchangé)

Onoda Kimi (43 ans), PLD, Chambre des conseillers (Okayama)

(Photo de titre : la Première ministre Takaichi Sanae [devant au centre] et les membres de son nouveau gouvernement, au Bureau du Premier ministre, à Tokyo, le 17 septembre 2026 © Jiji)