Les unités traditionnelles japonaises de longueur et de masse

Le b.a.-ba du Japon

Si de nombreuses unités de mesure traditionnelles japonaises ont disparu, certaines ont au contraire traversé les frontières de l’Archipel. Par exemple, le monme (soit 3,75 grammes) est maintenant utilisé dans le monde entier pour le pesage des perles.

L’introduction du système métrique au Japon date de la fin du XIXe siècle, mais certaines unités de mesure traditionnelles sont encore employées aujourd’hui. Il faudra toutefois attendre les années 1950, et l’adoption d’une loi ad hoc, pour que son usage soit rendu officiel. Ces mesures, nous pouvons les retrouver dans des domaines culturels tels que l’artisanat.

Les unités de longueur

Les unités traditionnelles de longueur les plus connues sont le sun (3,03 cm) et le shaku (30,3 cm). De la même façon, le mot sunpô, qui signifie « dimension », tient son étymologie de l’unité de mesure sun. Citons également le personnage de conte de fées Issunbôshi, qui signifie « petit garçon haut de 1 sun », comparable au personnage du folklore britannique Tom Pouce.

Le shakuhachi est une flûte en bambou, et l’on dit qu’elle doit son appellation au fait qu’elle mesure précisément 1 shaku et 8 sun, hachi signifiant « huit ». À noter toutefois que les unités de mesure traditionnelles pouvaient varier considérablement avant leur normalisation.

1/10 sun 1 bu (分) 3,03 mm 1/10 shaku 1 sun (寸) 3,03 cm 1 shaku (尺) 30,3 cm 6 shaku 1 ken (間) 1,818 m 60 ken 1 chō (町) 109,9 m 36 chō 1 ri (里) 3,927 km

Les unités de masse

Le monme, équivalent à 3,75 grammes, est l’unité de masse traditionnelle japonaise la plus usitée encore aujourd’hui. Par exemple, une pièce de 5 yens pèse exactement 1 monme. On le trouve également écrit légèrement différemment ; il devient alors le momme et est reconnu comme unité de masse à l’échelle internationale par les commerçants de perles.

1/1000 kan 1 monme (匁) 3,75 g 1 kan (貫) 3,75 kg 160 monme 1 kin (斤) 600 g 100 kin 1 hyō (俵) 60 kg

(Photo de titre : un artisan utilise une balance et des poids pour mesurer les ingrédients nécessaires à la préparation d’une confiserie. Extrait du Shokunin zukushi uta-awase [Concours de poésie de divers artisans]. Avec l’aimable autorisation de la Bibliothèque nationale de la Diète)