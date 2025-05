« Inari-zushi » : un en-cas japonais classique de pochettes de tofu

Le b.a.-ba du Japon

Pochettes de tofu frit fourrées de riz vinaigré, les inari-zushi sont depuis longtemps l’un des mets préférés des Japonais. Ils sont en particulier très pratiques pour préparer un bentô.

L’inari-zushi est un en-cas japonais classique fait de pochettes de tofu frit (abura-age) mijotées dans un mélange de sauce soja sucré et fourrées au riz vinaigré. Composants populaires du bentô, on les mange la plupart du temps avec les doigts.

La forme typique d’un inari-zushi est différente selon qu’il est préparé dans le Japon de l’ouest ou de l’est. Les rectangles sont la norme à l’est, alors que les triangles sont usuels à l’ouest. Une autre différence est que les inari-zushi de l’est ont tendance à s’en tenir au simple riz vinaigré alors que dans l’ouest, on y mélange souvent des légumes comme les carottes, le gobô (racine de bardane) ou des racines de lotus.

S’il n’y a pas de ligne de démarcation très nette, la frontière entre l’est et l’ouest, comme pour les différentes formes de mochi, traverse approximativement le pays en passant par les préfectures de Gifu et d’Ishikawa.



Des inari-zushi rectangulaires, le style de l’est du Japon (Pixta)



Des inari-zushi triangulaires, le style de l’ouest du Japon (Pixta)

Datant de l’époque d’Edo (1603-1868), les inari-zushi tirent leur nom de Inari, une divinité de la riziculture et de l’agriculture. Les renards, qui protégeaient les récoltes en chassant les moineaux et les rats, en sont venus à être vus comme les messagers du dieu Inari. Le tofu frit abura-age est traditionnellement considéré comme l’aliment préféré des renards. Dans un autre plat, appelé kitsune soba (soba « renard »), les nouilles sont surmontées de tofu frit abura-age et d’échalote verte.



Une illustration de 1852 montrant un vendeur d’inari-zushi avec un dessin de renard sur sa banderole. (Image avec l’autorisation de la Bibliothèque nationale de la Diète)



Les inari-zushi « ouverts », surmontés d’ingrédients coloriés et attrayants, sont une nouvelle variante à l’âge des photos « instagramables ».

(Photo de titre : Pixta)