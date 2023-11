Hachikô, chien fidèle

D’Akita à Tokyo

L’histoire de Hachikô, ce chien qui a obstinément attendu devant la gare de Shibuya le retour de son maître ayant pourtant trouvé la mort, est un crève-cœur dans le monde entier. Sa statue érigée devant la gare est l’un des points de rendez-vous les plus connus au Japon, et nombreux sont les touristes étrangers qui aiment à se prendre en photo avec elle. L’année 2023 marque le centenaire de la naissance de ce fidèle animal.

Hachikô naît à Ôdate, dans la préfecture d’Akita, à quelque 600 kilomètres de Tokyo. Il fait partie d’une portée de la race Akita née en novembre 1923 dans la ferme d’un certain Saitô Yoshikazu.

À cette époque, Ueno Hidesaburô, qui est professeur au département d’agriculture de l’Université impériale de Tokyo (aujourd’hui Université de Tokyo), souhaite acquérir un chien de pure race japonaise. L’un de ses étudiants travaille à Akita, il achète pour l’enseignant un chiot à Saitô.

L’Akita est une race de chiens que l’Agence des affaires culturelles japonaise a inscrite à son patrimoine national. Il s’agit de chiens de grande taille, affectueux et au pelage dru mais doux. Leur race serait apparue dans les années 1630, née d’un croisement entre des chiens de chasse Matagi avec une race locale afin d’obtenir des animaux aptes au combat. (Voir notre article de fond sur la race de chien Akita)

Un chiot appelé Hachi

Par un jour neigeux de janvier 1924, un jeune chien d’à peine cinquante jours est enveloppé dans un sac de riz pour pouvoir rester au chaud durant les quelque 20 heures de voyage en train nécessaires pour rejoindre la gare d’Ueno, à Tokyo. Peu après son arrivée, le chiot est envoyé chez Ueno Hidesaburô qui habite près de la gare de Shibuya.

Le professeur n’ayant pas d’enfant, ce frêle animal devient son compagnon de tous les instants. Il l’autorise à dormir sous son lit et même à manger avec lui. Il le baptise rapidement « Hachi » car, lorsqu’il se met debout, ses pattes avant forment l’idéogramme 八, qui signifie « huit » et se prononce hachi (dont Hachikô est une variante affectueuse).

Puis le chiot grandit et grâce aux soins attentionnés de son maître et de sa compagne Yae, Hachi devient un vaillant animal de compagnie. Il commence à accompagner le professeur quand celui-ci se rend ou revient du travail. Il l’escorte de son domicile à la gare de Shibuya et attend le soir son retour.



Statue représentant Hachikô saluant son maître, professeur à la faculté d’agriculture de l’université de Tokyo. (© Jiji)

Brusque séparation

Mais en 1925, 16 mois seulement après que Hachi ait rejoint le foyer du professeur Ueno, la mort les sépare. En effet, le 21 mai comme tous les matins, le chien a accompagné son maître à la gare, mais ce dernier est victime d’une hémorragie cérébrale après une réunion à la faculté. Il meurt brusquement, à l’âge de 53 ans.



Hachi est devenu célèbre pour sa loyauté. (© Jiji)

Le soir, Hachi se rend donc à la gare pour attendre son maître, mais ne le voyant pas revenir il s’en retourne au domicile des Ueno, s’installe dans la chambre et se blottit dans les vêtements que le professeur avait portés ce jour-là. Sentant qu’il a dû arriver quelque chose à son maître, il devient maussade et refuse de manger pendant trois jours.

Yae n’était que la concubine d’Ueno, ne pouvant hériter de leur maison à Shibuya, elle loue et emménage dans un logement plus petit. Hachi est recueilli par une de ses amies qui tient un magasin de kimonos dans le quartier de Nihonbashi. Après le déménagement, Hachi essaye plusieurs fois de retourner à la gare de Shibuya, située pourtant à huit kilomètres de là.

Il vit ensuite chez des proches du couple à Asakusa, puis avec Yae à Setagaya, mais il n’a jamais cessé d’essayer de retourner à Shibuya. En constatant la situation de Hachikô, Kobayashi Kikuzaburô, l’ancien jardinier du professeur qui vit près de l’ancienne demeure des Ueno à Shibuya, prend le chien chez lui.

Dès lors Hachi se rend à la gare tous les matins et tous les soirs, et qu’il pleuve, qu’il neige ou qu’il fasse beau, il se poste devant les guichets, attendant semble-t-il indéfiniment le retour de son maître.