Nishino Akihiro : un humoriste japonais reconverti en illustrateur expose son talent à la tour Eiffel

« Jusque-là, je n’avais encore jamais dessiné ! » s’exclame Nishino Akihiro. « Mais j’ai eu envie de suivre l’avis de Tamori. C’était le moment idéal. Je cherchais à me lancer dans autre chose. Alors je me suis dis ‘allons-y’. »

Au bout de quatre années à Tokyo, Nishino Akihiro a voulu passer à autre chose. « J’ai commencé à réaliser qu’à long terme, me contenter de faire des apparitions à la télévision ne serait pas une solution vraiment satisfaisante pour moi. » Le jeune comédien a donc décidé de renoncer à l’une de ses émissions régulières. C’est alors qu’est intervenu Morita Kazuyoshi, alias Tamori, qui a animé pendant 32 ans un programme de télévision à grand succès intitulé Waratte iitomo (littéralement « On peut bien en rire »). Cet humoriste hors pair lui a ni plus ni moins conseillé de s’essayer au dessin.

Nishino Akihiro est né en 1980 à Kawanishi. Il a toujours été attiré par le rire et le monde de l’humour, dès son plus jeune âge. Au début de la vingtaine, il a fait ses premiers pas dans sa région natale du Kansai et il a peu à peu réussi à s’affirmer comme un comique de premier plan. Il s’est ensuite installé à Tokyo où il est devenu une star d’envergure nationale apparaissant régulièrement dans des émissions télévisées à succès.

Avant de montrer ses œuvres à Paris, Nishino Akihiro avait eu droit à plusieurs expositions, notamment à la Tour de Tokyo et au temple bouddhique Mangan-ji de Kawanishi, dans la préfecture de Hyôgo. Mais en France, son travail a touché un public beaucoup plus large. Ses « tableaux lumineux » ont en effet attiré quelque 6 000 visiteurs au premier étage de la tour Eiffel en deux jours, durant le dernier week-end du mois d’octobre 2019.

Dans l’exposition qui lui était consacrée, Nishino Akihiro a présenté quatre-vingt-deux « tableaux lumineux » tirés de deux de ses albums intitulés respectivement Poupelle et la ville sans ciel (Entotsu no Puperu, éditions Nobi Nobi, 2018) et « Tic-Tac, la promesse de la tour de l’Horloge » (Tic-Tac, yakusoku no tokeidai). Les façades du Salon Gustave Eiffel étaient couvertes d’illustrations reproduites sur un support acrylique avec la technique de la « giclée », à l’aide d’une imprimante à jet d’encre haute définition grand format. Les images ainsi obtenues étaient rétroéclairées par des diodes électroluminescentes (LED). Un spectacle féérique aussi saisissant que celui de vitraux inondés de lumière !

La tour Eiffel est le monument payant le plus visité du monde. Chaque année, elle accueille près de 7 millions de personnes venues de tous les coins de la planète. Mais en octobre 2019, ce symbole de Paris et de la France a aussi exposé des œuvres de Nishino Akihiro, un des humoristes japonais les plus célèbres notamment en tant que membre du duo comique King Kong. Celui-ci s’est en effet lancé depuis peu dans une nouvelle carrière en tant qu’auteur et illustrateur de livres pour enfants.

Audace et idées novatrices : la clef du succès ?

Nishino Akihiro a commencé par apprendre à dessiner tout seul et puis cinq ans plus tard, en 2009, il a publié un premier ouvrage intitulé « Docteur Encre et le cinéma du ciel étoilé » (Dr. Ink no hoshizora kinema). D’après lui, c’est grâce aux livres illustrés pour enfants qu’il a pu concrétiser son désir de communiquer avec le monde, au-delà du Japon. Un rêve qu’il aurait eu du mal à réaliser avec son métier de comédien. « L’humour est tellement lié à la langue. J’avais besoin de quelque chose qui m’amène plus loin et me permette de créer une forme de spectacle ouverte sur le monde. »

Nishino Akihiro ne craint pas de tenter des approches innovantes et d’explorer de nouvelles possibilités avec ses livres. C’est ainsi que pour Poupelle et la ville sans ciel, son quatrième album, il a décidé que l’auteur ne serait pas responsable de tous les aspects de la production. Il a donc réuni une équipe de nombreux illustrateurs dont chacun avait une tâche bien définie en fonction de ses compétences, qu’il s’agisse de dessiner des bâtiments, des arrière-plans ou des personnages. Et pour couvrir les frais de publication, il a fait appel à une plateforme de financement participatif.





Le projet de Nishino Akihiro a bénéficié d’emblée du soutien de trois mille personnes. La notoriété de l’humoriste a joué un rôle déterminant dans sa réussite. Dans le monde du show business japonais, on voit souvent des gens appartenant à des domaines différents participer à une œuvre collective. Nishino Akihiro a profité de cet avantage ainsi que de son savoir-faire avec Internet. Il a su aussi trouver un moyen astucieux de financer son projet qui donne à ses sympathisants l’impression d’en faire partie. Du jamais-vu dans le monde de l’édition des livres pour enfants japonais ! Et il a eu recours à la même approche pour ses expositions. Il a en effet recruté des bénévoles dans les forums de fans en ligne et les réseaux sociaux pour se faire seconder dans la gestion de ces manifestations.

Nishino Akihiro reconnaît volontiers que ses ambitions vont beaucoup plus loin que celles des livres illustrés ordinaires. « Quand j’ai décidé de dessiner Poupelle et la ville sans ciel, j’ai tout de suite envisagé de lui donner une autre envergure qu’un simple album. Je voulais que cette œuvre fasse l’objet d’expositions non seulement au Japon mais aussi dans le reste du monde et qu’elle soit traduite dans d’autres langues. »

C’est ainsi que l’album a été mis gratuitement en ligne pendant une période de temps limitée. Mais cette initiative a valu à son auteur de vives critiques de la part d’autres créateurs. Pour eux, si « le libre accès en ligne devenait la norme, ils n’auraient plus de moyens de subsister ».

« Ça a fait des vagues, comme prévu », dit Nishino Akihiro avec un sourire ironique, « mais tous ceux qui ont participé au projet étaient d’accord pour reconnaître que c’était une idée intéressante. Par ailleurs, quand les parents achètent des livres illustrés pour leurs enfants, en général, ils en connaissent déjà le contenu. Rien à voir avec des romans ou des films dont on ne veut surtout pas dévoiler la fin à l’avance. Pour moi, il n’y a aucune raison de faire des cachotteries avec les livres illustrés. »





Poupelle et la ville sans ciel a eu un succès remarquable pour un livre illustré. En décembre 2019, l’album s’était déjà vendu à 420 000 exemplaires au Japon. Mais Nishino Akihiro loin de se reposer sur ses lauriers voit encore plus loin.

« Dès le début, j’avais l’intention de faire un film avec Poupelle et la ville sans ciel et c’est d’ailleurs ce qui va se passer l’année prochaine. L’album ne raconte qu’une partie de l’histoire, trois ou quatre chapitres tout au plus sur les dix qu’elle comporte au total. En fait, le personnage principal n’y figure même pas. Comme je savais qu’il serait difficile de réaliser un film tout de suite, j’ai pris une partie du scénario et j’en ai fait un livre illustré pour donner aux gens un avant-goût de son contenu et l’envie d’en savoir davantage. Pour moi, l’album est une sorte de brochure publicitaire haut de gamme sur le film. »