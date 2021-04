« Poupelle et la ville sans ciel » : un livre pour enfants non-conformiste porté au cinéma par un humoriste japonais

En tant qu’auteur de l’histoire originale, Nishino a écrit le scénario de l’adaptation animée et en est également le directeur artistique général. L’animation 3D est le fruit du travail du célèbre Studio 4°C dont les travaux précédents incluent notamment Les Enfants de la mer (de Igarashi Daisuke), nominé aux Oscars en 2008 dans la catégorie meilleur film d’animation, et Amer Béton (de Matsumoto Taiyô ) qui a remporté un Prix de l’Académie japonaise dans la catégorie animation en 2008 également. Le réalisateur est Hirota Yûsuke, qui a réussi à donner vie de manière étonnamment réaliste au monde ultra-détaillé du livre pour enfant sur grand écran.

Un jour, un objet noir et géant s’échoue sur la plage. Les habitants se mettent à paniquer et à prendre peur, mais Lubicchi reconnaît la chose : c’est l’un des vaisseaux qui apparaissait dans les histoires de son père. Et si le vaisseau est bien réel, il n’y a pas de raison pour que les étoiles scintillantes et le ciel bleu n’existent pas eux aussi ! Convaincus que si « on croît en quelque chose, alors on peut trouver un moyen de l’atteindre » Lubicchi et Poupelle, tous deux accompagnés d’un nombre croissant d’alliés emplis d’espoir, se dirigent avec leur engin vers le monde au-delà du brouillard fumant.

La plupart des habitants évitent Poupelle à tout prix, le jugeant sale, puant et dégoûtant. Il devient cependant le premier véritable ami de Lubicchi. Ce dernier lui raconte les histoires de son père, évoquant notamment les étoiles au-delà du brouillard, et lui confie avoir perdu le précieux bracelet de Bruno. Poupelle lui propose alors de l’aider, et rapidement, un lien se développe entre les deux compères.

Son fils Lubicchi quitte l’école pour travailler, nettoyant sans relâche les gigantesques cheminées de la ville. Gardant en tête les incroyables histoires de son père, le jeune homme ne cesse de regarder vers le ciel en rêvant d’horizons plus radieux. À cause de ses espoirs, il est traité par les habitants de la ville comme un paria. Lors de la nuit d’Halloween, il fait la rencontre d’un personnage extraordinaire, Poupelle, né d’un des nombreux amas de déchets fumants de la ville sans ciel.

L’histoire prend place dans la ville sans ciel, un enfer industriel sale et couvert de brouillard. Les cheminées de la ville n’ont de cesse de cracher leur fumée et leur suie, masquant le ciel et le paysage. C’est dans cet environnement sombre que vit Bruno, un conteur de « théâtre de papier » qui donne à ses spectateurs un message d’espoir, leur narrant les fabuleuses histoires du ciel bleu et des étoiles qui scintillent au-delà de l’épais brouillard. Mais un jour, Bruno disparaît soudainement. Des rumeurs circulent en ville : il aurait été dévoré par un monstre marin...

Malgré son succès, Nishino a toujours dit que son livre n’était qu’un prélude à la version animée qu’il espérait réaliser un jour. Il a alors organisé de nombreuses apparitions personnelles et des expositions afin de promouvoir son idée. Le point culminant de ses initiatives a clairement été l’exposition des 80 « tableaux illuminés » issus de ses livres au premier étage de la Tour Eiffel en 2019 ( voir notre article à ce sujet ). Tous ces efforts avaient pour objectif de concrétiser son idée en film animé. Et ce rêve est désormais devenu réalité ! La vision de Nishino est désormais plus vivante que jamais, devenant un chef-d’œuvre d’animation rempli de surprises et de découvertes.

Le livre a attiré l’attention du public de part son mode de financement et de production très inhabituel. Nishino a en effet fait appel à ses nombreux fans dans le cadre d’un financement participatif, avant de réunir 33 artistes qui l’ont aidé pour les illustrations, la mise en couleur et le design. Cette approche novatrice est typique de la tendance non-conformiste de Nishino, qui n’a jamais eu peur des nouveaux défis.

Poupelle et la ville sans ciel (titre original en japonais : Entotsu-machi no Puperu), véritable succès d’édition, est le livre illustré le plus connu de Nishino Akihiro. Humoriste reconnu au Japon, ce dernier ressentait toutefois le besoin d’explorer de nouveaux horizons. Il s’est alors entraîné à déployer son talent en tant qu’auteur et illustrateur pour enfant tout au long de ces dernières années.

Un chef-d’œuvre de divertissement visuel et sonore

En plus de panoramas saisissants et d’effets visuels éblouissants, la musique et les effets sonores jouent un rôle majeur dans la réussite d’un film d’animation. En utilisant la voix, la bande sonore et des sons tirés de la vie réelle, un film donne vie à son histoire d’une façon impossible à reproduire entre les pages d’un livre. Et la version cinématographique de Poupelle et la ville sans ciel ne fait pas exception.

Le personnage de Lubicchi, ce jeune garçon qui croit à l’existence des étoiles, est doublé par Ashida Mana, qui après avoir fait carrière en tant qu’enfant acteur, a obtenu un rôle principal au cinéma dans le film Hoshi no ko (« L’enfant des étoiles »), sorti en octobre 2020. Lors d’un évènement promotionnel marquant la première du film, Ashida, âgée de 16 ans seulement, a fait preuve d’une grande sagesse et d’une impressionnante maturité, parlant notamment de l’importance de la « croyance ».





La musique d’ouverture, « Halloween Party », est jouée par Hyde, le vocaliste du célèbre groupe L’Arc-en-ciel. Ce morceau crée immédiatement un sentiment d’excitation, plongeant l’audience dans l’univers bien particulier de cette histoire. Le thème de fin, dont Nishino a lui-même écrit les paroles et la musique, est chanté par Lozareena, dont le timbre unique restera longtemps dans la mémoire des spectateurs, aux côtés des nombreux autres souvenirs du voyage inoubliable constitué par ce film.

La combinaison des qualités de cette équipe de talent dans tous les domaines, des effets sonores aux effets visuels, des acteurs aux musiciens, porte cette œuvre d’animation vers de rares sommets de qualité artistique.





Une approche non-conformiste qui se révèle payante

L’histoire pourrait sembler n’être aux yeux de certains qu’un simple conte de fée pour enfant. Elle est cependant d’une surprenante profondeur. Les observations de l’auteur sur la société humaine sont brillamment entremêlées dans l’histoire, implicitement et explicitement, et le film offre une critique avisée du monde contemporain, rappelant parfois même le classique de Charlie Chaplin Les Temps Modernes. Un autre concept intéressant du film est le « L », cet argent qui disparaît. Nishino déclare ainsi s’être inspiré de l’écrivain fantastique Michael Ende (L’Histoire sans fin) et de sa lecture de L’Ordre économique naturel par l’économiste germano-argentin Silvio Gesell.

Et la relation entre les deux esseulés Lubicchi et Poupelle n’est pas qu’une simple histoire pleine de bons sentiments. À un moment donné, un incident menace de mettre un terme à leur amitié. Poupelle, considéré comme un hérétique et un fauteur de troubles, est rejeté par tous. Et suite à un malentendu, le petit Lubicchi lui-même n’arrive plus à croire son ami. Ils finissent heureusement par se réconcilier et leur relation en sort grandie, dans un moment d’émotion qui ne manquera pas d’attendrir les spectateurs. Ces éléments font de ce film animé un spectacle à différents niveaux de lecture, appréciable des petits et des grands. Dans les paroles du thème principal, Nishino écrit : « Accroche-toi à tes rêves, et ils se moqueront de toi, essaye d’aller plus haut, ils te pousseront vers le bas. »

Poupelle et la ville sans ciel utilise son univers fantastique imaginaire pour transcrire et critiquer le cynisme, l’amertume et la négativité qui caractérisent un certain Japon contemporain.





Nishino n’a jamais eu peur d’explorer de nouvelles voies. Dans son travail d’écrivain pour enfants et désormais de créateur de films d’animation, il a pris de nombreux chemins inexplorés auparavant : permettre la lecture en ligne gratuite de ses livres, utiliser le financement participatif pour offrir des livres et des tickets aux enfants de tout le Japon, donner plus ou moins gratuitement du matériel protégé par le droit d’auteur, organiser une exposition extraordinaire au premier étage de la Tour Eiffel, la première de ce genre pour un artiste japonais... et la liste est encore grande !

Ce long-métrage animé comprend en son sein toute cette audace et ces innovations. Nishino a souvent reçu des critiques pour son approche non conventionnelle et stratégique par rapport à sa carrière. Ce film représente pour lui une revanche étonnante, imaginative et créative. Et pour ses fans au nombre grandissant, c’est un spectacle éblouissant, qui perce le brouillard du fatalisme et du pessimisme pour dévoiler les étoiles scintillantes de l’espoir.

