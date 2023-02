De l’amas de poussière à la montagne : patience et persévérance dans les proverbes japonais

Améliorez votre japonais !

Persévérer, éviter la précipitation ou encore accepter son sort lorsqu’il n’y a aucun moyen de le changer, tout autant de leçons qui nous sont enseignées par les nombreux proverbes de la langue japonaise.

Tout donner un jour de plus

Même si le succès se fait désirer, rien de mieux que la persévérance et ce ne sont sûrement pas les nombreux proverbes japonais qui nous diront le contraire.

七転び八起き — Nana korobi ya oki. « Tomber sept fois, se relever huit » signifie tenir bon quel que soit le nombre d’échecs essuyés, et faire son possible quoiqu’il arrive pour atteindre son objectif. Cette phrase est souvent associée au Daruma (Bodhidharma) rouge et blanc, avec ses formes arrondies. La méditation de ce moine bouddhiste était telle qu’il en a perdu ses bras et ses jambes.

石の上にも三年 — Ishi no ue ni mo san nen. Le fait de s’asseoir « sur une pierre pendant trois ans » peut finir par payer, tout comme le fait de persévérer.

塵も積もれば山となる — Chiri mo tsumoreba yama to naru. « Une accumulation de poussière devient une montagne. » De petites actions répétées peuvent au fil du temps donner des résultats significatifs et inattendus.

待てば海路の日和あり — Mateba kairo no hiyori ari. « Attendez et le temps s’éclaircira en mer ». Si les perspectives s’annoncent orageuses pour le moment, mieux vaut attendre d’être dans de bonnes conditions que de prendre des décisions hâtives. Dans le même registre, ce proverbe japonais peut se rapprocher du proverbe français « Après la pluie (vient) le beau temps ».

Être prudent

Persévérer est l’une des leçons que nous enseignent les proverbes japonais. Mais ces petites phrases nous apprennent aussi que l’homme n’est pas infaillible et qu’il peut commettre des erreurs ; en latin « Errare humanum est ». Ou on peut également voir ces proverbes comme une mise en garde contre l’impatience ou la précipitation causée par un excès de confiance en soi. « Prudence est donc mère de sûreté » pourrait-on dire en français.

猿も木から落ちる — Saru mo ki kara ochiru. « Même les singes tombent des arbres » signifie que même les personnes les plus aguerries peuvent essuyer des défaites auxquelles elles ne s’attendraient pas.

河童の川流れ — Kappa no kawanagare. « Un kappa emporté par le courant d’une rivière » : ce proverbe qui fait intervenir non pas un singe mais un kappa est tout aussi improbable. Un kappa est une créature du folklore japonais qui vit dans les rivières ou les étangs, connue pour attraper les pieds des piètres nageurs et les mener vers une mort inéluctable. Mais ce proverbe peut également évoquer une action insensée, un manque de réflexion.

弘法にも筆の誤り — Kôbô ni mo fude no ayamari. L’un des premiers prêtres à l’origine de l’expansion du bouddhisme au Japon, Kûkai, Kôbô Daishi de son nom posthume, était renommé pour la beauté et la finesse de sa calligraphie. Cependant, « même Kôbô faisait des erreurs avec son pinceau ». (À noter que bien d’autres proverbes japonais font référence à la calligraphie de Kôbô).

石橋をたたいて渡る — Ishibashi o tataite wataru. Nul ne saurait être trop prudent. Celles et ceux qui « frappent une pierre contre un pont avant de le traverser », au cas où il s’effondrerait malgré son apparence tout à fait solide, ont peut-être bien raison de ne pas se précipiter.

La tyrannie de la déraison

Enfin, la patience ; un thème récurrent dans les proverbes japonais.

捕らぬ狸の皮算用 — Toranu tanuki no kawa-zan’yô. « Compter les peaux de raton laveur avant leur capture », le comportement typique d’un chasseur qui serait trop sûr de lui, et qui pourrait être déçu voire se retrouver bredouille. « Ne pas vendre la peau de l’ours avant de l’avoir tué » dit-on bien en français.

泣く子と地頭には勝てぬ — Naku ko to jitô ni wa katenu. « Nul ne saurait rivaliser contre l’enfant qui pleure ou le chef d’un manoir » ; ce proverbe nous invite à accepter la situation telle qu’elle est. Les enfants tout comme les chefs de manoir médiévaux, qui ont la réputation d’être de véritables despotes, ne peuvent être raisonnés. Dans ce cas, prendre son mal en patience est la seule solution. Autrement dit « Tout vient à point à qui sait attendre ».

生兵法は大怪我の基 — Nama byôhô wa ôkega no moto. « Les tactiques militaires grossières causent de graves blessures » ; la modestie est de mise pour qui n’a que peu d’expérience et de technique. « Patience et longueur de temps font plus que force ni que rage » écrivait Jean de La Fontaine.

(Photo de titre : des montagnes dans les Alpes japonaises au sud-ouest. Pixta)