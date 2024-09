Des proverbes japonais sur l’amour, la descendance et l’amitié

Améliorez votre japonais !

Une sélection de proverbes japonais avec pour thème les amis, les amants et les enfants.

Exister aux yeux de quelqu’un

L’amour peut faire accepter beaucoup de choses dans les proverbes japonais. Mais cela ne veut pas dire pour autant qu’il durera éternellement !

あばたもえくぼ — Abata mo ekubo. Comme le dit le vieil adage, « même ses traces de variole (deviennent) des fossettes ». Se dit d’une personne amoureuse qui voit des marques ou des cicatrices, probablement laissées par la variole, comme de jolis traits du visage. Une personne amoureuse voit généralement d’un bon œil ce que les autres considèrent comme des défauts.

割れ鍋に綴じ蓋 — Warenabe ni tojibuta. Il y a quelqu’un pour tout le monde, tout comme « il n’y a si méchant pot qui ne trouve son couvercle ».

縁は異なもの味なもの — En wa i na mono aji na mono (l’amour est chose curieuse autant que savoureuse). Dit plus simplement, « l’amour est une chose étrange et fascinante ». Ici, le mot « en » est la force mystérieuse qui rapproche les gens de manière romantique. On peut le traduire par « amour ».

秋風が立つ — Akikaze ga tatsu. Lorsqu’un « vent d’automne souffle », l’air froid signifie que les sentiments sont en train de s’estomper. Ce phénomène fait appel à un jeu de mots courant entre aki (automne) et akiru (se désintéresser).

Tels parents, tels enfants ?

Les enfants ressemblent-ils à leurs parents ? Ces derniers ont-ils de l’influence sur la vie de leurs enfants ? Voici quelques dictions qui permettront d’y voir plus clair.

蛙の子は蛙 — Kaeru no ko wa kaeru. « L’enfant d’une grenouille est une grenouille ». Cela signifie que les enfants ressemblent à leurs parents en termes de caractère et de capacités, et suivront le même chemin qu’eux dans la vie. Ce proverbe est particulièrement utilisé pour dire que les gens ordinaires n’ont pas de progéniture extraordinaire.

瓜の蔓に茄子はならぬ — Uri no tsuru ni nasu wa naranu. De même, « les aubergines ne poussent pas dans les courges », rappelant la même association avec des caractéristiques prévisibles.

鳶が鷹を生む — Tobi ga taka o umu. Au contraire, « un cerf-volant donne naissance à un faucon ». Ce proverbe traduit exactement l’opposé des deux derniers dictons en imaginant un enfant exceptionnel issu d’une famille de parents ordinaires. Dans ce cas, le faucon est considéré comme supérieur au cerf-volant.

親の光は七光 — Oya no hikari wa nana hikari. « La lumière d’un parent vaut sept lumières » ou en français « La gloire des parents décuple celle de leurs enfants ». Ce proverbe signifie que la position sociale des parents aidera grandement l’enfant dans sa réussite, les « sept lumières » représentant les nombreux avantages dont bénéficie l’enfant. Ce proverbe se rencontre souvent dans sa version abrégée : « oya no nana hikari », ou « les sept lumières d’un parent ».

可愛い子には旅をさせよ — Kawaii ko ni wa tabi o saseyo. « Envoyez votre cher enfant en voyage » ou en français « Les voyages forment la jeunesse ». Il s’agit là d’un conseil adressé à des parents. Au lieu de prendre soin de leurs enfants à la maison, les parents devraient plutôt envoyer leurs enfants en voyage pour qu’ils fassent l’expérience de la dureté du monde et qu’ils grandissent.

L’amitié

La dernière série de dictons traite de l’amitié, notamment de la manière dont naissent de telles relations et de l’impact qu’elles peuvent avoir sur nous.

類は友を呼ぶ — Rui wa tomo o yobu. Tirée du Yijing (Livre des mutations), cette expression est difficile à traduire de façon directe. Elle a un sens similaire à « qui se ressemble s’assemble ». Elle suggère que les personnes ayant des goûts ou des intérêts similaires deviennent naturellement amies les unes des autres. Elle peut être utilisée de manière positive comme négative, dans le cas de défaut et non plus de qualités.

朱に交われば赤くなる — Shu ni majiwareba akaku naru. « Mélangez avec du vermillon et vous obtiendrez du rouge ». De la même façon, ce proverbe insiste sur la façon dont les amis s’influencent les uns les autres. Là aussi, cela peut être positif comme négatif.

竹馬の友 — Chikuba no tomo. L’expression « amis de chevaux de bambou » est utilisée pour dans le cas d’amis proches depuis l’époque de leur enfance où ils jouaient ensemble avec des jouets fabriqués en bambou.

(Photo de titre © Pixta)