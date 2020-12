« Chisoku anbun » : savoir se satisfaire de ce que l’on a

L’expression chisoku anbun se compose de deux parties : chisoku (知足, apprécier le fait d’avoir des choses en quantité suffisante) et anbun (安分, se satisfaire de sa situation). L’idée générale est que quelqu’un qui accepte sa situation telle qu’elle est aura le cœur en paix au quotidien. Cette expression fait partie de ce que l’on appelle les yoji jukugo, des expressions japonaises en quatre idéogrammes (voir notre article lié).

Gourmandise, cupidité, gloire, luxure... l’envie ne connaît aucune limite. Lorsque nous voulons quelque chose, nous perdons tout contrôle. À peine un désir est-il satisfait qu’il laisse place à un autre. Nombreux sont ceux qui ne sont jamais comblés et qui sont sans cesse pris d’une sensation de manque, quelles que soient les richesses qu’ils accumulent.

Un arbre qui pousse à l’état sauvage est disgracieux et souvent en mauvaise santé. Tandis que s’il est taillé par des mains d’expert, il sera plus beau et plus sain. Il en va de même pour les envies chez les êtres humains. Contrôler nos désirs nous permet de vivre une vie plus paisible qui nous satisfera davantage.

Noriko : une jeune collégienne, ingrate

Kôji : son père



Sur une route en bord de mer…



« Quel temps idéal pour une promenade le long de la côte. Une route de rêve en ligne droite qui s’étend à perte de vue... »



« Ouais, ben moi, je préfèrerais me balader dans un quartier chic… »



«Porter des vêtements chics tous les jours, habiter dans une grande maison, avoir une Mercedes… ça, c’est une vie qui serait parfaite pour quelqu’un comme moi… »



« Ce qui me fait penser…Papa, ta voiture, c’est vraiment un tas de ferraille ! Tu pourrais en acheter une autre et qui roule plus vite que ça ! »



« Ah, tu aimes la vitesse ? OK, tu l’auras voulu, accroche-toi ! »



« Waouh, papa, je ne t’ai jamais vu rouler aussi vite ! »

« Pas encore assez rapide pour toi, hein ? Attends un peu ! »



« Papa tu vas trop vite ! Tu me fais peur ! »



« Ah voilà, ça, ça s’appelle rouler ! »



« Papa, je suis trop jeune pour mouriiiiiiir ! »



« Et encore plus vite ! »



« Papa, arrêêêêêêêête !!! »



« OK... » Shhhhhhh…



« Ouf… tu veux me tuer ou quoi ? »



« Plus tu diras plus, plus tu voudras plus. Et il te faudra toujours plus. Contente-toi de ce que tu as. Avec la voiture, on peut freiner pour l’empêcher de déraper, mais on ne peut pas faire ça avec nos envies ».



« Humm, merci pour la leçon d’aujourd’hui…»



L’estomac de Noriko se met à gargouiller…



« J’ai faim. On peut s’arrêter dans un restaurant ? Mais pas dans un truc familial. Je veux aller dans un endroit qui a de la classe, genre un restaurant français. »



« OK ! Plein gaz, c’est parti ! »



« Noooon, arrête ! N’importe où, ça ira ! »