Une médaille paralympique pour deux : le couple de judoka Hirose Haruka et Junko

« Regarder l’équipe de goalball m’a ouvert une toute nouvelle perspective. Cela m’a convaincu que je devais aller de l’avant avec le judo. » Une fois diplômée de l’université, elle prit un emploi dans une grande compagnie d’assurance à Tokyo et se consacra corps et âme à l’entraînement.

Elle a continué de s’entraîner, mais sa situation a radicalement changé au cours de sa première année à l’université, quand la maladie de Still de l’adulte, une rare affection auto-inflammatoire, a provoqué une détérioration de sa vue. Cette maladie se soigne, mais Junko n’a pas réagi au traitement comme on pouvait l’espérer. « Les médecins me garantissaient une guérison complète », explique-t-elle. « Mais ma vue n’est pas redevenue ce qu’elle était. » Junko ne s’est pas pour autant laissée abattre. « Peut-être cela aurait-il été différent si un accident m’avait brutalement privée de la vue. Mais compte tenu de mon cas, j’ai fait contre mauvaise fortune bon cœur. »

Le raisonnement de Haruka part de la conviction que le travail acharné est toujours un meilleur atout que le talent. En plus du judo, il excelle dans le jujitsu brésilien et participe à des compétitions associant plusieurs arts martiaux. Toutefois, dit-il, ses dons naturels ne pèsent pas bien lourd face à la volonté de s’améliorer qui anime sa femme. « Quel que soit le nombre de ses victoires, elle me demande tout le temps de lui apprendre une nouvelle prise ou une nouvelle technique », explique-t-il, avant d’ajouter que tel a été le cas même après son combat pour la médaille d’or à la Coupe du monde de judo IBSA qui s’est tenue au mois d’avril 2018 en Turquie. « Si j’étais devenu champion du monde », glousse-t-il, « l’entraînement serait la dernière de mes préoccupations. »

En tant qu’athlète, il est conscient qu’en plaçant les performances de Junko au-dessus des siennes il viole les règles du bon sens. « Ce n’est pas que je me désintéresse de mes propres performances en compétition », s’exclame-t-il. « Mais pour que notre approche du judo porte ses fruits, il faut que l’un de nous remporte une médaille. Et il faut bien reconnaître que ma femme a davantage de chances. »

Ce mot d’encouragement tira Junko de sa stupeur, et elle entra dans le combat pour la troisième place avec une énergie renouvelée. Confrontée à l’Espagnole Maria Monica Merenciano Herrero, une adversaire qu’elle n’avait encore jamais battue, elle la jeta sur le tatami avec une projection d’épaule et lui appliqua une immobilisation au sol qui lui valut une victoire par ippon et la médaille de bronze.

Junko dit qu’elle était réaliste quant aux chances qu’elle avait en s’engageant dans la compétition — elle n’était même pas classée parmi les trois meilleures athlètes de sa catégorie —, mais qu’après sa victoire à l’issue de son premier combat, elle s’est retrouvée qualifiée pour les quarts de finale contre la Brésilienne Lucia Araujo. Toutefois, la rencontre avec une adversaire redoutable, soutenue par les ovations débridées du public local, l’a déstabilisée et elle a été éliminée de la course à la médaille d’or. Décontenacée, elle s’est lancée dans l’épreuve de repêchage.

En discutant avec les judokas Hirose Haruka et Hirose Junko, je suis frappé par la profondeur de la confiance que partage le couple. En 2016, les deux époux représentaient le Japon aux Jeux paralympiques de Rio — Haruka dans la catégorie masculine des 90 kilos et Hirose dans la catégorie féminine des 57 kilos — et le lien qui les unit les a aidés à remporter une médaille de bronze.

La sueur et le sourire pour Haruka

Haruka a grandi dans la ville de Matsuyama (préfecture d’Ehime). Il a commencé le judo en deuxième année d’école primaire et, au cours de son adolescence, il s’est lancé dans la compétition aux championnats nationaux des écoles secondaires. Dans sa jeunesse, dit-il, il ne faisait « rien d’autre que s’entraîner ». Mais les longues et dures heures de pratique ne l’enchantaient guère et il reconnaît volontiers que le diagnostic de glaucome dont il a fait l’objet au cours de ses études secondaires lui a fourni une bonne raison d’arrêter. « J’étais davantage soulagé de renoncer au judo qu’effrayé de perdre la vue. »

À sa sortie de l’école secondaire, Haruka s’est lancé dans l’étude de l’acupuncture à l’école préfectorale de Matsuyama pour les aveugles. Un jour, son professeur l’a pris à part et l’a encouragé à tenter de rejoindre l’équipe paralympique de judo. Haruka avoue que cette pensée ne lui était jamais venue à l’esprit, mais que la recommandation affectueuse de son professeur l’a convaincu de retourner sur le tatami.

Le judo pour les handicapés visuels est pratiquement identique à son équivalent pour les personnes valides. Les athlètes aveugles et partiellement voyants combattent ensemble au sein des diverses catégories de poids ­— sept pour les hommes et six pour les femmes. La différence la plus notable est que, au début du combat, les judokas se font face, non pas à distance, mais en tenant les manches et le revers du kimono de leur adversaire.

Depuis qu’il s’est remis au judo, Haruka a changé sa façon de pratiquer. Plutôt que de s’entraîner avec acharnement, il attache désormais plus de prix à la joie que lui procure le sport — une approche associant, pourrait-on dire, « la sueur et le sourire ». En 2008, cette nouvelle tactique l’a propulsé en cinquième place aux finales des Jeux paralympiques de Pékin.





Un mariage de ceintures noires

Les Hirose se sont rencontrés pour la première fois alors qu’ils participaient, au sein de l’équipe nationale japonaise, à un tournoi aux États-Unis à l’été 2013. Junko avoue que Haruka lui a plu dès le début, mais qu’elle était trop timide pour l’aborder. Avec un petit rire, elle dit que « malgré la place centrale qu’il occupait au sein de l’équipe, je l’ai pratiquement ignoré tout au long de la première journée du voyage ». Quoi qu’il en soit, la gaité et la gentillesse naturelles de Haruka n’ont pas tardé à lui faire baisser sa garde.

Peu après le tournoi, ils ont commencé à sortir ensemble, même si la distance ne facilitait pas leur relation, Haruka vivant à Ehime et Junko à Tokyo. Le couple, qui avait beaucoup de choses en commun, faisait de son mieux pour tirer le meilleur parti des rares occasions où il pouvait se rencontrer au cours de l’année.

L’éloignement s’est pourtant avéré difficile. Au bout de deux ans, Haruka a suggéré de jeter l’éponge. Junko était encline à acquiescer, en se disant que ce serait mieux pour l’un comme pour l’autre de se concentrer sur leur préparation en vue des jeux de Rio. Mais elle a suivi son cœur et, plutôt que de rompre avec Haruka, elle lui a fait sur le champ une demande de mariage. Un jour suffit à Haruka pour décider de dire oui.

Dans la fièvre de l’action, Junko a abandonné son travail à Tokyo, fait ses valises et est partie s’installer à Matsuyama. Peu après leur mariage, les Hirose ont reçu une offre de parrainage des aciéries Marubeni-Itôchû et, aujourd’hui, ils s’entraînent pour les jeux de Tokyo 2020. « Ce serait formidable si on arrivait tous les deux à être champions, mais je dois être réaliste en ce qui concerne mes propres chances », dit Haruka. « Mon objectif est de me donner à fond, et que Junko remporte la médaille d’or. »

Pendant les Jeux paralympiques de Tokyo 2020, les Hirose vont constituer une équipe à ne pas perdre de vue, tant sur le tatami qu’en dehors.

(Photos : Kawamoto Seiya, sauf mentions contraires)