[Haïku] Le léger voile de brume des montagnes anonymes

Dans ce haïku, Bashô préfère d’anonymes montagnes à l’illustre mont Yoshino du pays de Yamato.

春なれや名もなき山の薄霞 芭蕉 Haru nareya / na mo naki yama no / usugasumi C’est le printemps —

Montagnes sans nom

et leur léger voile de brume (Poème écrit par Bashô en 1685), traduction par Chloé Viatte

L’incipit du poème indiquant « En chemin vers Nara », Matsuo Bashô devait être en train de pérégriner de son village natal (à Iga) en direction de la capitale du pays de Yamato.

Le pays de Yamato a longtemps été le cœur battant de la culture japonaise. Les poètes de jadis célébraient dans leurs waka la beauté des montagnes de cette province et l’illustre mont Yoshino a fait l’objet de nombreux poèmes. Dans son waka, Mibu no Tadamine (860-920) écrit notamment « Le printemps s’avance ! / À ces mots / la belle silhouette / du mont Yoshino / au matin, se nimbe de brume » (Haru tatsu to / iu bakari ni ya / mi Yoshino no / yama mo kasumite / kesa wa miyuramu). Ce poème occupe une place importante dans le recueil impérial intitulé Shûi waka-shû (1005-07) qui a grandement contribué à faire émerger la figure poétique associant les débuts du printemps (risshun, au début février) aux montagnes embrumées.

Mais Bashô ne verse pas dans cette association d’idées. Au contraire, il préfère mettre en scène les « montagnes sans nom » du pays de Yamato. « C’est le printemps », nous dit le haïku. Les poèmes parlent toujours de la brume nimbant l’illustre mont Yoshino aux débuts du printemps, mais ce phénomène touche aussi d’anonymes montagnes… même s’il ne s’agit parfois que d’un léger voile. Tout l’humour réside dans ce choix de l’adjectif « léger ». Bashô semble vouloir nous dire que si les illustres montagnes se drapent de brumes magnifiques, les montagnes sans nom ne se parent, elles, que d’un voile léger.

[N.D.L.R : Dans une ancienne traduction de ce haïku de Bashô, le japonologue René Sieffert a rendu usugasumi par « brume du matin » (Journaux de voyage, p.33). Notre traductrice Chloé Viatte a choisi « léger voile de brume ».]

