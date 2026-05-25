[Haïku] État de grâce

Voyage à travers le haïku japonais

Dans son haïku, Yosa Buson donne à voir une scène émouvante où se mêlent amour, joie d’échapper à la mort et petit bonheur du quotidien.

御手討の夫婦なりしを更衣 蕪村 Oteuchi no / meoto narishi o / koromogae Graciés

Les amants réunis

Revêtent l’habit d’été. (Poème écrit par Yosa Buson vers 1770), traduction par Chloé Viatte

De nos jours encore, au Japon de nombreux collégiens et lycéens changent d’uniformes le 1er juin. Pendant Heian (794-1185), on passait aux vêtements d’été le 1er jour du 4e mois du calendrier lunaire (vers mai pour nous) puis, au 1er jour du 10e mois (vers novembre) on revenait aux habits d’hiver. Du vivant de Yosa Buson on continuait de changer sa garde-robe au 4e mois et le terme koromogae était utilisé pour parler de ce passage à des vêtement plus légers, synonymes d’un bien-être aussi physique que psychologique.

Mais Buson innove avec son haïku car il met en scène un couple initialement condamné à mort qui, graciés par le seigneur des lieux, se retrouvent à pouvoir revêtir des vêtements d’été. Peut-être s’agit-il ici d’un jeune samouraï, condamné pour avoir entretenu une liaison illicite avec une servante. Pardonné par son daimyô, il a peut-être même été autorisé à se marier.

Épargnés, les deux amants pourront vivre et savourer ce premier jour d’été. Koromogae symbolise ici le renouveau de la nature après les frimas de l’hiver mais aussi la lumière et l’allégresse de ce jour heureux.

En haïku, proposer des schémas narratifs inattendus n’est pas rare, mais Buson aimait tout particulièrement broder sur les thèmes saisonniers en y intégrant de nouvelles trames. Il excellait dans l’art difficile d’évoquer des scènes complexes dans une forme aussi brève que le 5-7-5.

(Photo de titre : Pixta)