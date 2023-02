Vivre en harmonie avec la nature : les 24 périodes solaires en vigueur au Japon

Les 24 divisions de l'année solaire au Japon

Le Japon est connu pour son respect scrupuleux des quatre saisons, mais, traditionnellement, l’année était aussi divisée en 24 sekki, ou périodes solaires. Dans une série d’articles, nous allons répertorier ces périodes et explorer les traditions qui vont de pair avec les cycles naturels.

Un critère agraire

Le parfum des fleurs de prunier nous rappelle que le printemps est proche. Le bruissement des feuilles dans la brise nous annonce l’arrivée de l’automne. Les systèmes calendaires traditionnels du Japon divisent les 4 saisons en 24 périodes solaires, ou sekki, auxquelles on continue de se référer couramment, et en 72 micro-saisons plus brèves (kô).

L’origine des 24 sekki remonte à l’ancienne civilisation chinoise qui s’est épanouie il y a 2 500 ans dans le bassin du Fleuve Jaune, et leur introduction au Japon date approximativement du VIe siècle. On observe, entre le Japon et la Chine, des différences de perception des saisons, qui tiennent aux disparités géographiques entre des deux pays, mais au fil des siècles, les 24 périodes solaires, basées sur les mouvements du soleil et de la lune, ont été progressivement adaptées aux conditions saisonnières du Japon.

Le calendrier japonais et les 24 périodes solaires

Le Japon a adopté le calendrier grégorien, basé sur le soleil, en 1873, dans le cadre des mesures de modernisation prises par le gouvernement de Meiji en vue d’aligner le Japon sur le reste du monde. Avant cela, le Japon employait un calendrier luni-solaire, basé sur les rythmes du soleil et de la lune. Mais, du fait que son décompte des jours en laissait 11 de côté chaque année, l’ancien calendrier s’est peu à peu trouvé en décallage avec les éclipses et autres phénomènes astronomiques, et les perturbations qui en ont résulté ont affecté l’agriculture et la vie quotidienne.

Aujourd’hui, le Japon célèbre des événements tel que Noël et la Saint-Valentin à des dates fixes du calendrier, mais jadis, quand la majorité des gens vivaient de l’agriculture, ils avaient besoin d’un fil conducteur pour savoir quand procéder au labourage de leurs champs, aux semailles et autres tâches. Ils avaient alors recours aux périodes solaires pour les aider à mettre leurs vies en harmonie avec les saisons.

Comment étaient réparties les 24 divisions ?

Les 24 sekki sont basés sur les mouvements du soleil. Les principaux jalons de l’année sont les solstices d’hiver et d’été et les équinoxes d’automne et de printemps. Entre ces échéances s’insèrent quatre divisions qui marquent le début de chaque saison. Ces huit segments sont divisés en trois parties, nommées chacune d’après ses caractéristiques saisonnières. Il en résulte 24 périodes d’environ 15 jours chacune.

Dans cette série d’articles, nous allons explorer les coutumes, les festivals, les aliments, les fleurs et les animaux associés aux différentes périodes solaires. De nos jours, bien des gens travaillent sur des ordinateurs ou des machines à longueur de journée, mais nous espérons que les périodes décrites dans nos articles encourageront la réflexion sur les rythmes de la nature, ainsi que l’observation de la présence des saisons dans nos vies.

(Signalons que les dates de chacune des 24 périodes solaires varient chaque année d’un jour ou deux.)

Sekki (période solaire) Notes Date approximative Printemps 立春 Risshun (Début du printemps) Le Nouvel An traditionnel 4 février 雨水 Usui (Eau de pluie) La neige fond et se transforme en eau. 19 février 啓蟄 Keichitsu (Réveil des insectes) Les insectes sortent du sol. 6 mars 春分 Shunbun (Équinoxe de printemps) 21 mars 清明 Seimei (Pureté et clarté) Les plantes fleurissent. 5 avril 穀雨 Kokuu (Pluies de grains) Pluies de printemps et semailles 20 avril Été 立夏 Rikka (Début de l’été) 6 mai 小満 Shôman (Légers mûrissages) Plénitude de la feuillaison 21 mai 芒種 Bôshu (Barbes et graines de céréales) Le moment de semer les grains de riz 6 juin 夏至 Geshi (Solstice d’été) 21 juin 小暑 Shôsho (Petite chaleur) Fin de la saison des pluies 7 juillet 大暑 Taisho (Grande chaleur) Époque la plus chaude de l’année 23 juillet Automne 立秋 Risshû (Début de l’automne) 8 août 処暑 Shosho (Chaleur modérée) La canicule décroît. 23 août 白露 Hakuro (Rosée blanche) La rosée se dépose sur les feuilles. 8 septembre 秋分 Shûbun (Equinoxe d’automne) 23 septembre 寒露 Kanro (Rosée froide) Le temps se rafraîchit. 8 octobre 霜降 Sôkô (Arrivée du gel) La saison du gel 24 octobre Hiver 立冬 Rittô (Début de l’hiver) 8 novembre 小雪 Shôsetsu (Petite neige) La neige fait son apparition sur les cîmes lointaines. 22 novembre 大雪 Taisetsu (Grande neige) Les vent froids soufflent de Sibérie. 7 décembre 冬至 Tôji (Solstice d’hiver) 22 décembre 小寒 Shôkan (Petit froid) Le temps froid approche son point culminant. 6 janvier 大寒 Daikan (Grand froid) Époque la plus froide de l’année 20 janvier

(Article supervisé par Inoue Shôei, chercheuse sur le calendrier et auteure, prêtresse shintô, professeure invitée à l’Université Tôhoku Fukushi. Elle a été la rédactrice en chef de l’almanach Jingûkan Takashimareki pendant de nombreuses années avant de se convertir à l’enseignement et à l’écriture. Photo de titre : coucher de soleil au dessus du mont Fuji et la pleine lune du milieu de l’automne. Nippon.com)