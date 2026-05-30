La statue bienveillante du Bouddha Yakushi

À la rencontre de l’art bouddhique

Assis au milieu de ses douze généraux célestes au visage sévère, le Bouddha Yakushi trône l’air serein. Il suffit de se recueillir devant lui pour se sentir comme enveloppé d’une douce bienveillance.

Assis au centre du cercle formé par ses douze généraux célestes, le Bouddha Yakushi est la statue principale du Shin-Yakushi-ji, un temple fondé en 747 par l’impératrice Kômyô afin que guérisse l’empereur Shômu. Cette statue à l’aura impressionnante a été sculptée à la fin du VIIIe siècle (au début de l’ère Heian).

Son imposante silhouette respire la stabilité. Le visage est arrondi, les pupilles sont grandes et le regard intense, ses larges narines et ses lèvres charnues lui confèrent une physionomie jeune et pleine de vitalité.

Dans sa main gauche on voit un pot à remède (yakko) et de la main droite, le Bouddha de médecine qui guérit fait le « mudra de l’absence de crainte » (semui-in ou abhaya-mudrā) qui apaise les peurs des fidèles. Il respire la sérénité et la bienveillance.

La tête et le torse ont été sculptés dans le même bloc de cyprès. Les mains et les pieds, également en cyprès, ont été aboutés, mais l’artiste a pris soin que le grain du bois ne détonne aucunement. C’est pourquoi, on a pu penser jusqu’aux travaux de restauration menés par l’Agence des affaires culturelles de 1975, que la statue était en réalité d’un seul tenant, faite d’un seul bloc de bois.

Pourquoi le sculpteur s’est-il donné tant de mal ? Fidèlement aux anciennes croyances voulant que les esprits habitent les grands arbres, il a sans doute voulu sculpter le Bouddha Yakushi, réputé pour ses miracles, à partir d’un seul arbre sacré. Par ailleurs, à l’exception des yeux, des sourcils et de la barbe peints à l’encre noire et des lèvres peintes en rouge, la statue n’a pas été peinte, le bois a volontairement laissé à l’état brut, pour rendre hommage à l’arbre dont la statue est née.

Sur la magnifique mandorle, on distingue six petites statues assises du Bouddha Yakushi faisant chacune 40 centimètres de haut. Elles ont été sculptées dans le même bloc de cyprès. Leurs mains effecuent le même mudra que la statue principale. Il s’agit donc des « Sept Bouddhas de Médecine » décrits dans les sutras.

« Quand j’ai braqué mon objectif sur cette statue aux traits charnus et au volume imposant, j’ai d’abord senti rayonner sur moi une énergie puissante, presque surnaturelle, émaner du fond de ses yeux. », raconte Muda Tomohiro. Le photographe poursuit : « Cet instant passé, l’énergie première s’est adoucie puis j’ai senti comme une lumière de compassion m’envelopper avec douceur. »

Statue du Bouddha Yakushi assis (Yakushi Nyorai Zazô)

Taille : 1,91 mètre

1,91 mètre Époque : fin du VIII e siècle (début de l’époque Heian)

fin du VIII siècle (début de l’époque Heian) Emplacement : temple Shin-Yakushi-ji

temple Shin-Yakushi-ji Classé : trésor national (sous le nom de « Statue en bois du Bouddha Yakushi assis ») et conservée dans le pavillon principal du temple

(Toutes les photos : © Muda Tomohiro)