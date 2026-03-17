Le VMG Café : les effluves du Japon d’antan dans un maison en bordure de rivière

Une pause-café dans une maison traditionnelle japonaise

Sawara, à environ deux heures à l’est de Tokyo, a connu une grande prospérité durant l’époque d’Edo et attire aujourd’hui de nombreux visiteurs venus de la capitale et d’ailleurs. Installé dans une imposante maison de marchand, le VMG Café est idéal pour une pause gourmande tout en respirant les effluves du passé.

Aux premières loges du passage du temps

Durant l’époque d’Edo (1603-1868), le bourg de Sawara s’est développé comme centre majeur du transport fluvial et de la fermentation, transformant le riz des cultures avoisinantes en saké, sauce soja et bien d’autres produits. Aujourd’hui, Sawara est un quartier de la ville de Katori, dans la préfecture de Chiba, et conserve de magnifiques rues et bâtiments soigneusement préservés, témoins de son passé florissant.

En longeant la rivière Ono, j’admire les maisons marchandes, aux entrepôts solides enduits de plâtre et aux saules ondoyants au gré du vent, tandis qu’une pluie fine assombrit les pavés sous mes pas. Au cœur de ce quartier classé pour la préservation de son patrimoine historique se dresse l’ancien pont Chûkei. Puis, non loin de ce dernier, se trouve ma destination : une maison de marchand se dressant fièrement sur deux étages. Construite il y a plus de 170 ans, elle est classée bien culturel matériel tangible de la préfecture, et accueille maintenant des visiteurs en quête d’une tasse de café.

Le monde marchant à l’époque d’Edo

Après avoir admiré les caractères formant « Nakamuraya Shôten », l’ancien nom de l’établissement encore parfaitement visible sur la balustrade du premier étage, j’entre à l’intérieur. À ma droite, un espace dédié à la détente et aux rafraîchissements. Il s’agit du VMG Café, exploité par Value Management, une entreprise d’Osaka spécialisée dans la revalorisation des maisons anciennes comme celle-ci.

Le café est relié à l’entrepôt situé sur la gauche, ou Nakamuraya Shôten continue de vendre des objets du quotidien.



L’espace café au rez-de-chaussée se distingue par ses hauts plafonds, créant une atmosphère aérienne et lumineuse.

Bien installée dans le canapé, j’ai une vue idéale du pont et des rues aux alentours. En me laissant aller aux rêveries, j’ai l’impression que 170 années d’histoire me murmurent à l’oreille.

Le plafond et les piliers datent tous de 1855, année de construction d’origine du bâtiment. Les piliers d’angles pentagonaux en bois de zelkova attirent tout particulièrement l’attention, ils auraient été taillés ainsi afin de s’adapter sur le terrain irrégulier sur lequel repose l’édifice. Des piliers carrés auraient tout à fait pu remplir la même fonction, mais cette forme pentagonale témoigne du savoir-faire des artisans qui ont bâti les lieux.



Un des piliers en question, soutenant le bâtiment

Le long du mur se trouve un coffre-fort imposant, encore utilisé par Nakamuraya Shôten jusqu’à il y a seulement quelques décennies, preuve supplémentaire que cet espace était autrefois bien un lieu de commerce. Entre le rez-de-chaussée et le premier étage se trouve également un escalier fait de caissons, aujourd’hui jugé trop dangereux, si vous voulez vous rendre à l’étage supérieur il vous faudra emprunter un escalier un peu plus sûr.



Sécurité et rangement à la mode d’Edo : escalier à caisson et coffre-fort massif.

Savourer la culture de la fermentation de Sawara

Je commande la spécialité du VMG Café : un mont-blanc à la patate douce, préparé sur place avec des ingrédients frais. Le personnel dresse le dessert juste sous mes yeux en pressant la purée de patate douce, jusqu’à en faire de longs filaments qui me font saliver rien qu’à l’idée d’y goûter.



Le savoureux mont-blanc à la patate douce du VMG Café

La patate douce emplit la bouche d’une douceur subtile. La crème onctueuse et la pâte à tarte croustillante qui composent également ce dessert apportent, couche après couche, des sensations nouvelles pour expérience délicieusement captivante jusqu’à la dernière bouchée.

La carte du café s’articule autour de saveurs typiques de Sawara, mettant en valeur des ingrédients cultivés localement, dont le goût est sublimé par la riche tradition de fermentation qui caractérise la région.

Pendant la période estivale, la glace pilée du café rencontre un grand succès. Finement râpée et nappée de trois sirops différents, dont un à base de baies fermentées avec des pétales de rose, et un autre à l’amazake produit dans une brasserie de Sawara, c’est un rafraîchissement parfait pour les beaux jours.

À l’étage, les stigmates du séisme de 2011

L’espace au deuxième étage est recouvert de tatamis et aménagé avec du mobilier réalisé sur mesure. En y regardant de plus près, on remarque que les fenêtres et les piliers sont légèrement de travers. En mars 2011, le Grand tremblement de terre de l’Est du Japon a frappé Sawara avec un niveau de « 5+ » sur l’échelle d’intensité sismique japonaise (shindo), provoquant d’importants dégâts matériels. Les tuiles des toits des bâtiments longeant la rivière Ono, qui coule aujourd’hui encore paisiblement devant le café, se sont effondrées, et la rivière elle-même s’est retrouvée encombrée de gravats et de boue.



Le premier étage, très spacieux. Les portes et autres aménagements, bien que modernisé, évoquent l’époque d’Edo.

La structure du bâtiment a été légèrement déformée par le tremblement de terre mais les artisans en ont profité lors des réparations pour renforcer davantage la structure afin de la protéger en cas de futur séisme. Les stigmates du séisme de 2011 restent néanmoins visibles malgré le savoir-faire des artisans.



Des planches supplémentaires ont été ajoutées pour redresser les portes coulissantes, permettant leur utilisation malgré les dégâts.

L’histoire du café est intimement liée à celle de la région. Sawara a prospéré en tant que quartier marchand, où l’esprit de solidarité et d’autogestion était particulièrement fort. Il existait même une tradition consistant à entreposer des tuiles de rechange sous les avant-toits en cas d’incendie. Après le séisme de 2011, cet esprit d’entraide a trouvé un nouveau souffle à travers un mouvement de conservation déterminé à préserver ces bâtiments centenaires pour les générations futures.

Transformer une ville entière en hôtel

En 2015, le Nipponia Sawara Merchant Town Hotel a ouvert ses portes. Ce projet public-privé a redéfini tout le quartier comme un hôtel « réparti », né à l’intersection du désir des habitants de Sawara de voir leur ville prospérer et de la vision de Value Management.

Fait intéressant : le responsable de Value Management a lui-même vécu le séisme de Kobe en 1995, où il a vu des bâtiment historiques disparaître à jamais. Son expérience l’a poussé à redonner vie aux ressources historique de Sawara et à contribuer à sa préservation.



Des bâtiments historiques, ici et là dans la ville, rénovés et transformés en hébergements.

Le projet du Nipponia Merchant Town Hotel a vu les bâtiments historiques de la ville renaître un à un pour remplir les différentes fonctions d’un hôtel, du comptoir d’accueil aux chambres en passant par le restaurant. Après leur enregistrement, les visiteurs traversent la ville pour rejoindre leurs chambres et autres installations ; en chemin, ils peuvent s’arrêter dans une boutique qui attire leur regard. Redéfinir l’ensemble de la ville comme un lieu d’hébergement a insufflé un second souffle à Sawara.

Nakamuraya Shôten, lieu déjà très apprécié, a été le premier à rouvrir en 2018 en tant que comptoir d’accueil de l’hôtel, puis plus tard comme café. Sa position en fait un lieu idéal pour partir à l’aventure et explorer Sawara.

L’histoire de Nakamuraya Shôten

L’entrepôt à trois étages aux murs enduits de plâtre, situé à côté du café, est, tout comme le bâtiment du café lui-même, un bien culturel matériel tangible de la préfecture de Chiba.

« Le bâtiment qui abrite aujourd’hui le café était une maison de production de sel à l’époque d’Edo », explique Namiki Kayoko, l’épouse du propriétaire de cinquième génération de la boutique qui occupe l’entrepôt. « La famille a acheté la propriété en 1874 et y a fondé Nakamuraya Shôten. »

Autrefois, la famille Namiki vivait et travaillait sur place, précise Namiki.

« Mon mari a grandi ici. Lorsque je suis venue m’installer après notre mariage, j’étais encore jeune et je ne comprenais pas la valeur historique du lieu, donc je n’étais pas très enthousiaste à l’idée de vivre dans un endroit si ancien ! Aujourd’hui, je ressens de la gratitude envers nos ancêtres et envers ce bâtiment. »

À ses débuts, Nakamuraya Shôten vendait des biens ménagers et des articles de première nécessité. Des années d’après-guerre jusqu’en 2001, le magasin était grossiste en matériaux pour tatamis. À partir des années 1990, la famille a également commencé à proposer des objets décoratifs japonais et des articles pour l’intérieur. Aujourd’hui, les étagères de l’entrepôt sont garnies d’artisanat traditionnel de Chiba, ainsi que d’objets créés par des artisans locaux et par Namiki elle-même.

Le troisième étage de l’entrepôt a été transformé en mini-musée. L’entrée est gratuite, et les expositions incluent de charmantes poupées de la Fête des filles (hina matsuri) et de la Fête des enfants (kodomo no hi) ayant appartenu aux anciens chefs de famille, un énorme boulier utilisé à l’époque où le bâtiment servait de grossiste, et bien d’autres trésors. Une visite à ne pas manquer.



Des poupées utilisées lors de la Fête des filles et la Fête des enfants, passées de génération en génération.

Parmi les autres sites remarquables situés à proximité du café, on trouve le musée Inô Tadataka, qui rend hommage à l’un des fils les plus illustres de Sawara. Inô a réalisé la première carte complète du Japon, et l’a fait en parcourant le pays à pied.

On disait de Sawara, à son apogée durant l’époque d’Edo, avec toutes sortes de personnes et de marchandises transitant par la ville, qu’elle surpassait même la ville d’Edo (l’actuelle Tokyo) en matière de luxe.

Le VMG Café et le Nipponia Sawara Merchant Town Hotel ont pour mission de préserver cette histoire pour l’avenir.

Assise à la fenêtre du café, j’ai vu la pluie cesser et le crépuscule bleu pâle s’installer. Me délectant des lumières se reflétant sur les pavés détrempés, je me suis laissée aller à une nouvelle tasse de café. Le VMG Café est l’endroit parfait pour savourer ce genre de moments. Il existe même des bus directs depuis la gare de Tokyo.



Reflets du soir sur la rivière Ono

VMG Café

Adresse : 1720 Sawara I, Katori-shi, Chiba-ken

Horaires : 11 h – 16 h (jusqu’à 16 h 30 les samedis, dimanches et jours fériés)

Fermé : le mardi

Accès : 12 minutes à pied depuis la gare JR Sawara

Site web : https://www.nipponia-sawara.jp/cafe (en japonais)

(Toutes les photos : © Kawaguchi Yôko)