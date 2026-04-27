Un entrepôt réinventé pour voyager dans le temps : Itabashi Tototo

Une pause-café dans une maison traditionnelle japonaise

À seulement une vingtaine de minutes du quartier d’Ôtemachi, le cœur économique de la capitale aux nombreux gratte-ciel, il est possible de changer d’époque et de remonter cent ans en arrière. Un café aux douceurs maison et une librairie dédiée au voyage dans le temps vous attend dans une vieille demeure renovée. Comment est né ce projet ?

Depuis la station de métro Shimura-sakaue, une courte marche à travers un quartier résidentiel suffit pour que le décor change. Au coin de la rue, la vue s’ouvre soudainement sur un long mur d’enceinte. Derrière, nichée au cœur d’une végétation luxuriante, se cache la demeure d’un ancien chef de village héritée de l’époque d’Edo (1603–1868).

Accroché au portail coiffé d’un toit à pignon, un rideau noren rouge se balance doucement au gré du vent, comme pour inviter à franchir le seuil et voyager dans le temps.



Le portail à pignon de la maison, appelé yakui-mon, est construit dans un style architectural distinctif, qui utilise deux séries de poteaux pour soutenir le toit : des poteaux principaux et des poteaux secondaires placés à l’arrière. Les techniques de construction elles-mêmes valent le détour, montrant tout le soin et le savoir-faire des artisans de l’époque.

Resté fermé pendant environ un demi-siècle, le portail accueille depuis novembre 2025 les nombreux visiteurs d’Itabashi Tototo, un ensemble de bâtiments rénovés comprenant un café et une librairie. Chaque détail rappelle les époques passées.

Nouvelle vie pour un entrepôt de l’ère Taishô

En franchissant le portail majestueux, tournez votre regard vers la droite et découvrez la porte coulissante d’un bâtiment enduit de chaux noire shikkui. Il s’agit du « Higashi no kura », un entrepôt datant de l’ère Taishô (1912-1926), qui abrite le Café Apollon et la librairie Utouto, spécialisée dans les ouvrages consacrés au voyage dans le temps. Ces deux espaces, qui partagent un même lieu, offrent une expérience aussi chaleureuse que singulière.



Le « Higashi no kura », qui abrite un café et une librairie.

Dès l’entrée, mon regard est attiré vers le haut : le plafond du premier étage a été ouvert pour créer un espace en double hauteur, où la lumière du jour, filtrée par de hautes fenêtres, met en valeur la charpente en bois de zelkova, patinée par le temps. Çà et là, du mobilier d’époque vient rappeler l’histoire du lieu.



D’imposantes poutres en zelkova massif structurent l’espace.

En abaissant le regard, d’anciennes commodes (tansu) et divers objets du quotidien semblent attendre patiemment les visiteurs.

Démolir ou préserver : le choix de la 20e génération

« Le bureau d’écriture, au fond du café, appartenait à mon grand-père, chef de famille de la 18e génération », explique Hasunuma Yuki, sœur aînée de l’actuelle 20e génération à la tête de la famille, qui a hérité de la propriété. Accompagnée de son mari, Suguro Akira, elle nous guide à travers les lieux.

Suite au décès de son oncle, représentant de la 19e génération, la question de l’avenir de la bâtisse s’est rapidement imposée. Que faire de cette demeure et de ses dépendances, désormais inhabitées ? Parmi les proches, l’option la plus rationnelle sur le plan économique paraissait être une évidence : démolir les bâtiments afin de laisser place à un immeuble d’habitation.

Cependant, en triant les objets recouverts d’une épaisse couche de poussière dans l’entrepôt, Yuki s’est retrouvée face à ses racines. « Si un seul de mes ancêtres au cours de ces 400 dernières années avait failli à son devoir, je ne serais pas là aujourd’hui. » Elle prit alors une décision : préserver le domaine.

Son prédécesseur menait une vie bien remplie en tant que professeur de japonais, et il utilisait une entrée secondaire, laissant le portail yakui-mon fermé pendant près de 50 ans.

« Je voulais rouvrir ce portail, transformer cet espace longtemps privé en un lieu ouvert, et, comme mes ancêtres avant moi, redonner quelque chose à la communauté. »

Sa détermination à toute épreuve a su convaincre l’ensemble des proches, qui ont finalement soutenu son projet.

Une histoire révélée par les archives

De l’entrepôt ont émergé, les uns après les autres, des objets précieux : outils agricoles, articles du quotidien, vêtements de l’ère Meiji, photographies de diplômés de l’ère Taishô… mais aussi le mikoshi (un sanctuaire portatif utilisé lors des festivals japonais) du quartier et un ryûtosui (pompe à incendie manuelle utilisée de l’époque d’Edo à l’ère Meiji) conservé dans un état remarquable. Parmi ces découvertes figuraient également plusieurs milliers de documents anciens.

Rédigés au fil des générations par les chefs de la famille Hasunuma, qui occupaient la fonction de chefs du village d’Azusawa, ces documents consignent la gestion des terres et les affaires administratives locales. Aujourd’hui conservés au Musée d’histoire locale d’Itabashi, ils sont considérés par les conservateurs comme une découverte majeure. Leur analyse et leur déchiffrement sont en cours, et devraient permettre de combler des pans entiers encore méconnus de l’histoire régionale — une véritable pièce manquante du puzzle.



Un panneau d’accueil met en valeur d’anciennes clés et des horloges découvertes dans l’entrepôt.

Café Apollon : café de spécialité et douceurs maison

La rénovation de ce lieu précieux a été confiée à l’atelier d’architecture Kiyotake, tandis que la conception a été assurée par Nomura Kôgeisha, qui se spécialise dans la création d’espaces au design durable. Le mobilier sur mesure inclut notamment du bois Nishikawa, originaire de la ville de Hannô, près de Tokyo. Même les copeaux de bois ont été réemployés et solidifiés à la résine pour former les plateaux de table.

Dans ce cadre singulier ont pris place deux enseignes spécialisées, insufflant au lieu une atmosphère stimulante et résolument hors du quotidien.

À la carte du Café Apollon, cafés de spécialité et pâtisseries maison se répondent en harmonie.

À la tête de cet établissement si particulier se trouve Fukuhara Eito, qui a perfectionné son art de barista à Melbourne, en Australie, ville réputée pour sa culture du café. Son établissement principal se trouve à Ôji, dans l’arrondissement de Kita. Ici aussi, à Itabashi Tototo, trois variétés de cafés aux grains légèrement torréfiés sont proposées. Leurs notes fruitées s’accordent parfaitement avec les pâtisseries maison, qui sont volontairement peu sucrées.



Parmi les quatre-quarts et les muffins, je me suis laissée tenter par un scone à la farine complète.

Au comptoir, intégré à d’anciennes portes de commodes tansu, les clients passent commande. J’y remarque que le café est servi dans des tasses en porcelaine d’Arita spécialement conçues. Leur forme arrondie, proche de celle d’un verre à vin, permet de concentrer les arômes au niveau du nez. Quant aux verres à latte, ils s’inspirent du style océanien.

Ici, tasses et verres ne sont pas de simples choix esthétiques : ils subliment les arômes de ces cafés de spécialité.



Comptoir réalisé à partir de portes de commodes tansu en paulownia

Fukuhara confie avoir été surpris de découvrir un lieu chargé d’histoire comme celui-ci à Tokyo. « Démolir un bâtiment est facile, mais le préserver est une tout autre affaire. J’ai trouvé que ce serait une expérience intéressante d’y faire vivre un café. »

Utouto, une librairie dédiée au voyage dans le temps

L’autre enseigne installée dans cet ancien entrepôt rénové est Utouto, une librairie qui propose une sélection d’ouvrages consacrés au voyage dans le temps, aux titres aussi intrigants qu’attrayants. Livres et objets sont disposés sur des étagères et d’anciens coffres ayant appartenu à la famille Hasunuma, tandis qu’un système stéréo d’époque apporte une touche résolument rétro.



Des meubles d’époque détournés en bibliothèques

Fujioka Minami, la gérante — également écrivaine —, explique : « Dès que l’on franchit le portail, l’atmosphère se transforme, comme si l’on passait d’une époque à une autre. C’est une sensation unique. Itabashi Tototo est un lieu qui reflète profondément le désir de ses propriétaires de préserver l’histoire du site tout en créant du lien entre les personnes. »

Selon elle, les œuvres consacrées au voyage dans le temps « ne sont pas seulement captivantes : elles donnent aussi l’impression que cela pourrait nous arriver ». Parmi ses recommandations figure Replay de Ken Grimwood, un récit de boucle temporelle qui compte parmi les meilleures ventes de la librairie.

« J’ai toujours rêvé de rendre le voyage dans le temps réel. Ici, entouré d’objets anciens et de meubles chargés de l’histoire de leurs propriétaires, j’aimerais que chacun prenne le temps de choisir livres, papeterie ou illustrations à son rythme. Nous attendons avec impatience la visite de tous les voyageurs du temps. »



Des livres en lien avec le thème, accompagnés de fiches manuscrites

Relier le passé et l’avenir

Également bibliothécaire scolaire, Hasunuma Yuki voit dans les livres et l’architecture ancienne un point commun essentiel : « Tous deux portent une histoire. Les livres la racontent avec des mots, tandis que les objets anciens transmettent des récits silencieux. »

Lire les traces du temps inscrites dans les objets découverts dans la propriété et les transmettre aux générations futures — telle est désormais la mission que Yuki s’est donnée, et qui devient peu à peu sa propre histoire.

Le projet continue d’évoluer. Au printemps 2026, le Nishi no kura doit être aménagé en espace locatif, avec, à terme, l’ambition de valoriser l’ensemble du domaine, y compris la résidence principale et les entrepôts traditionnels.

Chaque matin, Yuki et son mari prennent le temps d’entretenir le jardin et les tombes familiales, tout en veillant sur les petits sanctuaires présents sur le site, dédiés notamment à Inari et au mont Mitake. À leur manière, ils redonnent vie aux pratiques de leurs ancêtres, anciens chefs de village, qui œuvraient au cœur de la vie locale et des traditions religieuses.



La maison principale, dont l’usage est encore à l’étude.

« J’ai aperçu un couple, assis au café, savourant un moment de calme en contemplant le plafond et le jardin. J’aimerais que chacun puisse profiter de ce type d’instant ici. »

À Itabashi Tototo, le temps semble circuler librement, du passé vers le futur, et parfois dans l’autre sens. Une tasse de café à la main, un livre dans l’autre, nous devenons, le temps d’un instant, de véritables voyageurs du temps.

Itabashi Tototo

Adresse : 2-23-4 Azusawa, Itabashi-ku, Tokyo

Horaires : 10 h – 17 h

Fermeture : mardi et mercredi

Accès : à 5 minutes à pied de la station Shimura-Sakaue (ligne Toei Mita)

Site web : https://itabashitototo.com/ (en japonais)

(Toutes les photos : © Kawaguchi Yôko)