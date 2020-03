Le film « Fukushima 50 » : les héros qui ont protégé le Japon du pire scénario

Films à l’affiche

Neuf ans après le Grand tremblement de terre de l’Est du Japon du 11 mars 2011, des travaux herculéens de démembrement se poursuivent encore à la centrale de Fukushima Daiichi, frappée par le gigantesque tsunami. Que s’est-il vraiment passé à l’intérieur de la centrale ? Le film Fukushima 50, qui vient de sortir, nous plonge dans ce drame à travers les hommes qui ont pu éviter que ce désastre ne soit encore bien pire. Un critique japonais nous en parle.

Vue aérienne sur la centrale de Fukushima Daiichi. Au moment où l’horloge de la salle de contrôle indique 14 h 46 en ce jour du 11 mars 2011, soudain, des bruits d’entrechocs, puis tout de suite après, une violente secousse frappe l’édifice. Ainsi commence le film Fukushima 50.

La mémoire de cet instant est encore si vive que même dans la salle de cinéma, nous avons l’impression de revivre cette secousse. Neuf ans ont passé, mais les douloureux souvenirs ne se sont pas vraiment estompés. L’année prochaine sera commémoré le dixième anniversaire du Grand tremblement de terre de l’Est du Japon. Au-delà de cette date, le gouvernement japonais a pris la décision de ne plus célébrer la mémoire des victimes en tant qu’un événement national. C’est dans ce contexte que sort au Japon le film Fukushima 50, qui nous montre comment les employés ont vécu ce moment à l’intérieur de la centrale de Fukushima Daiichi, du séisme jusqu’à la fin de la terrible catastrophe, et le combat héroïque que ceux-ci ont mené, sachant parfaitement que la mort était au bout. L’accident reconstitué dans les moindres détails La première impression qui frappe en visionnant le film, c’est de voir reconstitués avec une telle précision les dégâts subits par la centrale.

Je suis personnellement allé sur le site, plusieurs années après l’accident. Bien entendu, il n’était pas question d’entrer dans l’édifice du réacteur, mais nous avons pu visiter les bâtiments antisismiques et faire le tour en mini-van. Mis à part les abords immédiats de l’édifice, la dose de rayonnement dans les locaux était beaucoup plus faible qu’immédiatement après l’accident. Tout au long du film, on se demande vraiment si le tournage ne s’est pas déroulé dans les lieux réels du drame, c’est-à-dire à l’intérieur du bâtiment du réacteur contaminé, dans la salle de contrôle directement au contact de la catastrophe, ou encore dans la salle d’urgence antisismique d’où le directeur du site, Yoshida Masao, a dirigé les opérations.

C’est là qu’un solide drame humain se dessine. Le chef de la salle centrale de contrôle des réacteurs 1 et 2 et Yoshida, dans sa salle de crise, luttent de toutes leurs forces pour éviter le pire, sachant qu’ils sont eux-mêmes sur la case « Mort ». Sur le site se trouvent alors, outrent des employés de Tepco (la compagnie d’électricité qui gère la centrale), des employés d’entreprises sous-traitantes, et des agents des forces d’auto-défense qui se sont présentés en urgence. Ces hommes et ces femmes, par leur action et leur abnégation, ont sauvé le Japon. J’ai tout de suite compris que jamais un tel film ne serait à nouveau tourné dans l’avenir, et que ce dernier était également le document ultime de l’accident de la centrale Fukushima Daiichi. Cette œuvre est l’adaptation d’un ouvrage de non-fiction de Kadota Ryûshô intitulé « Celui qui a vu le gouffre de la mort – Yoshida Masao et la centrale Fukushima Daiichi » (Shi no fuchi o mita otoko – Yoshida Masao to Fukushima Daiichi genpatsu). Une accumulation de témoignages La succession d’événements où la mort est sans cesse en jeu est si rapide que le film ne vous laisse pas le temps de reprendre votre souffle. Le langage technique très spécialisé que s’échangent les protagonistes n’est pas toujours connu du grand public, et de ce point de vue, la lecture du livre facilite quelque peu la compréhension. Dans le film, hormis Yoshida, le directeur du site, tous les autres personnages ont été fictionnalisés et les noms changés, sur le modèle des personnages réels. La plupart des dialogues sont la reprise verbatim des paroles qui ont été réellement échangées telles que consignées dans le livre. Dans la préface de l’édition de poche de son ouvrage, Kadota Ryûshô écrit : « J’ai simplement voulu reporter ce qui s’est passé à ce moment-là, ce que les gens sur place ont pensé, comment il se sont battus. La vérité. Que s’est-il passé ce jour-là, quand est survenu le tremblement de terre puis le tsunami ? Que nous soyons pour ou contre le nucléaire, nous devons savoir. » Pour se faire, l’auteur a méticuleusement recueilli tous les témoignages des différentes parties impliquées : ceux de M. Yoshida Masao, alors directeur de la centrale de Fukushima Daiichi, d’Izawa Ikuo, chef du centre de contrôle opérationnel des réacteurs numéros 1 et 2, mais aussi des employés qui sont restés jusqu’au bout, ceux des entreprises partenaires sur le site de la centrale, ou les membres des forces d’auto-défense venus en renfort. Comment la crise a-t-elle été gérée, non seulement sur le site, mais par le gouvernement ? L’auteur a interrogé le Premier ministre de l’époque, Kan Naoto, les membres de la Commission de sécurité nucléaire, ainsi que des responsables de l’époque du siège social de Tepco, de façon à faire la lumière et croiser les informations sur ce qui s’est réellement passé. Il en est résulté un ouvrage de non-fiction de grande valeur qui regroupe tous ces témoignages, incontournable pour quiconque veut réfléchir à l’accident de la centrale nucléaire de Fukushima Daiichi.

« L’équipe de la mort » face au tsunami Revenons à la séquence des incidents répertoriés dans le livre. La centrale Fukushima Daiichi se compose de 6 réacteurs, ou tranches, numérotés de 1 à 6. Ce jour-là, seuls les réacteurs 1 à 3 étaient en service. Immédiatement après le séisme, les réacteurs entrent automatiquement en phase « scram », c’est-à-dire en arrêt d’urgence, comme le vérifie le chef de la salle de contrôle des réacteurs 1 et 2. Lors de l’entrée en phase d’arrêt d’urgence d’un réacteur nucléaire, la procédure de sécurité prévoit 3 étapes : Arrêt ; Refroidissement ; Confinement. La première étape a été conduite sans difficulté. La seconde, « Refroidissement », consiste à refroidir les barres de combustible dans la cuve sous pression du réacteur. La dernière phase « Confinement », désigne le confinement des matières radioactives à l’intérieur de façon à éviter toute fuite vers l’environnement extérieur. Ces phases requièrent une alimentation électrique. En cas de panne de courant, des générateurs de secours sont en place. Voilà pourquoi tout le monde « croit » que l’énergie nucléaire peut être contrôlée. Le premier tremblement de terre coupe le courant dans toute la centrale, déclenchant la mise en route automatique des opérations d’urgence. C’est l’arrivée du tsunami qui change toute la donne. Très vite, l’alerte au tsunami majeur est émise par l’Agence météorologique du Japon. L’ordre d’évacuation du personnel est donné, y compris dans la salle de gestion de situation d’urgence. Le tsunami frappe la côte vers 15 h 30. Les édifices qui abritent les réacteurs se trouvent à 10 mètres au-dessus du niveau de la mer. Mais les protections anti-tsunami sont installées pour des vagues de 6 mètres maximum. Au-dessus, rien n’est prévu. Comme le dit Kadota Ryûshô dans son livre : « Tout laisse à penser que c’est là qu’apparaît la légèreté avec laquelle Tepco envisageait le risque de catastrophe naturelle. À ce niveau nous pourrions même parler d’orgueil. » Les générateurs diésel de secours, ainsi que les tableaux de distribution électrique se trouvaient au sous-sol du bâtiment des turbines, à 10 mètres sous le niveau de la mer. Tout a immédiatement été noyé par le courant boueux. Résultat : plus aucune alimentation électrique n’était disponible. Et cela signifiait : impossibilité de réfrigérer les barres de combustibles, la vapeur qui monte en pression et en température, jusqu’à explosion de la chaudière. D’importantes quantités de matières radioactives qui s’échappent dans l’environnement. Alors même que l’étendue des dégâts à l’intérieur est inconnue, la cellule de crise donne l’ordre de rétablir l’alimentation électrique coûte que coûte, et de pomper l’eau de la cuve pressurisée sous le réacteur.

Dans le livre de Kadota, Yoshida Masao déclare : « Mes hommes étaient comme les yeux bandés dans le cockpit d’un avion sans plus aucune pression d’huile ni rien du tout. Et l’ordre, c’était : Atterrissez ! Mais vous faites comment pour poser l’avion ? Parce que nous savions qu’il n’y avait plus de jus, mais ne savions même pas pourquoi les volets n’avaient plus de jus. La seule chose de sûre, c’était que pour refroidir le combustible, il fallait balancer de l’eau là-dedans. Et nous restions les yeux fixés sur le réacteur, en nous demandant comment nous allions pouvoir rétablir le courant. » L’essentiel du livre de Kadota relate la bataille à mort des employés de la centrale pour gérer la situation en état d’urgence. Alors que la situation empire de seconde en seconde, quelles ont été leurs pensées, quelles décisions ont-ils prises, quels actes ont-ils accomplis ? Les témoignages des personnes sur place à ce moment-là, et le talent de l’auteur, fait revivre la situation en relief. L’alimentation n’était toujours pas rétablie. Il ne restait qu’une seule solution : y aller à la main. Pour refroidir les barres, faire venir un camion-pompe des pompiers et arroser. Pour éviter l’explosion du cœur, il fallait faire baisser la pression dans la chambre pressurisée du réacteur. Cela s’appelle : « ventiler », et concrètement, cela veut dire relâcher des matières radioactives dans l’atmosphère. C’était la mesure de dernier recours, mais la condition préalable était de faire évacuer les populations des environs. Il n’était plus question d’hésiter. Il y avait risque patent d’explosion. Et comme il n’y avait plus de courant, il fallait ouvrir le volet à la main. L’« équipe de la mort » entre dans le bâtiment du réacteur, plongé dans le noir puisqu’il n’y avait plus de lumière. La radioactivité atteint des niveaux tels que le temps de travail est extrêmement limité. Ce sont tous des spécialistes, ils savent exactement à quoi ils s’exposent, mais au-delà de l’angoisse, il y a un travail et quelqu’un doit le faire. À vrai dire, la radioactivité était déjà telle qu’il était impensable de laisser un humain d’entrer... Le chapitre qui décrit la situation rend parfaitement la tension de ces hommes en train de travailler. Le film aussi.