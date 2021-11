« WHOLE » : un film japonais qui appelle à dépasser les préjugés sur les métis

Au Japon, les personnes nées d’un couple international sont appelées hafu (de l’anglais « half »). En 1970, le groupe d’idols « Golden Half », formé uniquement de femmes métis, connaissait une grande popularité et cela nous permet de savoir que le terme hafu était déjà bien ancré dans la langue japonaise, ou du moins qu’il était en passe d’être bien établi. Certains soulignent aujourd’hui que ce mot, utilisé depuis au moins 50 ans, n’est pas approprié, et recommandent plutôt de parler de double ou de mix. Mais chercher une réponse à l’appellation des métis japonais ne suffit pas à résoudre les problèmes de discrimination, de préjugés et d’identité des hafu.





Le problème réside dans le fait qu’en les appelant hafu, on met toutes les personnes métis dans le même panier. Ce traitement spécial se matérialise dans le regard, l’attitude et les remarques des autres. Comment un hafu qui a vécu toute sa vie au Japon ne peut-il pas se sentir humilié quand il est considéré comme quelqu’un qui n’est pas un « vrai Japonais » ? Cette réalité n’est malheureusement pas facile à comprendre pour les gens qui ne sont pas métis eux-mêmes. Et encore une fois, même si un seul terme est utilisé pour un large groupe de personnes, chacun d’entre eux a vécu une vie différente des autres. Malgré ces différences, que beaucoup de gens semblent oublier, les hafu subissent au quotidien des remarques et des comportements désobligeants.

Réfléchir à l’image des hafu

WHOLE dépeint le sentiment de malaise des métis dans la société, dans laquelle ils cherchent, non sans douleur, leur identité. Le titre du film, symbolique, dénote la volonté de ne pas être catégorisé sous des termes habituels comme hafu ou double.





Le réalisateur Kawazoe Bilal a un père pakistanais né en Inde et une mère japonaise. Son frère cadet Usman a écrit le scénario du film et joue l’un des personnages principaux.

Le personnage de Makoto, incarné par Usman, vit dans un complexe HLM avec sa mère et travaille comme ouvrier du bâtiment. Une nuit, alors qu’il entre dans un restaurant de râmen, un vieil homme ivre l’invective et le traite d’étranger. Makoto ne fait pas trop attention à lui et esquive ses insultes. Dans le même restaurant, au comptoir, Haruki, un autre hafu, observe la scène. Le personnage de Haruki est joué par Sandy Kai, né d’un père américain et d’une mère japonaise.





Avant que Makoto n’arrive dans le restaurant, le vieil homme avait déjà interpellé Haruki, qui n’avait pas apprécié ses propos. Il est étonné de voir Makoto réagir habilement face à ces paroles insultantes. Né dans une famille aisée, Haruki est un jeune hafu qui vient juste de revenir au Japon après avoir abandonné ses études universitaires à l’étranger. De nature timide et minutieuse, il corrige les personnes l’appelant hafu, préférant le terme de double. Après une longue période vécue en dehors du Japon, il trouve que ses parents et ses amis se comportent étrangement. Quant à Makoto, d’humeur plus joviale, il aime plaisanter avec ses amis. Mais il a des soucis que les autres ne connaissent pas. WHOLE suit la rencontre et le rapprochement de ces deux personnages différents tant bien par leur environnements familiaux que leurs personnalités.





L’histoire se conclut par une décision de Makoto qui va impacter la vie des deux personnages et élargir leur vision du monde. C’est une belle fin, mais qui donne en même temps envie d’en savoir plus sur ce que Makoto et Haruki vont vivre par la suite. Le film dure 44 minutes, à mi-chemin entre un court et un long-métrage.

— On a envie d’en savoir plus à la fin du film, pensez-vous tourner une suite ou faire une adaptation en long métrage ?

KAWAZOE BILAL On me l’a dit plusieurs fois, et j’en suis content, mais je pense que c’est bien que le spectateur s’imagine la suite et réfléchisse à ce qui va arriver à Haruki et Makoto.

KAWAZOE USMAN J’ai passé environ deux ans à écrire le scénario. Au début, je pensais faire un long-métrage. En le montrant à Bilal, il m’a dit que le format du court-métrage serait plus adapté et que ce genre d’histoire gagnerait à ne pas trop en montrer, en faisant travailler l’imagination du public. C’est pourquoi la moitié du scénario a été supprimée.

BILAL En fait, le film était censé être encore plus court, mais on a décidé de le rallonger afin d’avoir le temps de travailler en détail les personnages de Haruki et Makoto. Je voulais faire un film bien construit qui se démarque de l’image habituelle que l’on a des hafu.





« Quand deux hafu se rencontrent, ils sont déjà proches »

— Sandy Kai, qu’avez-vous pensé après avoir lu le script ?

SANDY KAI Il y avait beaucoup de passages qui me parlaient personnellement. Il m’arrive souvent qu’on me dise que je parle bien japonais ou qu’on me demande d’où je viens. Dans ces moments-là, j’ai une sorte de mécanisme de défense qui s’active, je suis du genre à dire quelque chose de drôle pour faire rire avec ma réponse.





— Donc vous êtes plutôt comme Makoto ?

KAI En effet. Quand on me dit : « Tu dois manger beaucoup de hamburgers, non ? », j’ai tendance à répondre « Mais oui, j’adore ça ! ». Mais en fait, ce genre de remarques me laissent une sensation désagréable. Il m’est déjà arrivé de ressentir la même chose que Haruki.





USMAN J’étais au contraire comme Haruki à un moment dans ma vie. Comme j’étudiais dans une école internationale, je n’avais pas beaucoup de contacts avec le monde extérieur. Après cela, lorsque j’ai quitté le lycée et que j’ai commencé à travailler dans des chantiers de construction, j’ai été traité comme un étranger et je n’ai vraiment pas aimé. La première année, j’étais comme Haruki. Mais après environ trois ans, je suis progressivement devenu plus comme Makoto.

KAI Moi aussi, à l’époque où j’étais dans une école internationale à Nagoya, je n’avais jamais eu à faire à ce genre de remarques, mais cela a changé depuis que j’ai commencé à habiter à Tokyo. Les gens m’observaient bizarrement dans le train, ou quelqu’un me disait tout d’un coup : « Apprends-moi l’anglais ! » Ces personnes n’avaient pas de mauvaise intention, donc je n’en ai jamais vraiment souffert.

BILAL Usman et Kai ont appris à se connaître à travers ce film, mais j’avais l’impression qu’ils étaient amis depuis dix ans. Alors que j’étais très sérieux pendant le tournage et m’inquiétais du temps qu’il nous restait, ces deux-là étaient en train de rigoler ensemble... (rires). Ils jouaient des personnages complètement différents d’eux-mêmes, et pourtant ils avaient une empathie mutuelle, et elle se ressent dans le film. Quand deux hafu se rencontrent, même si c’est pour la première fois, ils sont déjà proches. Ils ne vont pas forcément devenir les meilleurs amis du monde, mais les expériences qu’ils ont vécues sont toujours similaires. Et c’est le cas pour Makoto et Haruki : malgré leurs personnalités complètement différentes, ils ont pu sympathiser de cette manière.