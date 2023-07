« THE DAYS » : Yoshida Masao et les sept jours de tension qui ont bouleversé le monde

Films à l’affiche

Le drame en huit épisodes décrivant les sept jours qui ont suivi l’accident nucléaire de Fukushima et qui a secoué non seulement le Japon mais la planète entière est désormais disponible en exclusivité sur Netflix. Douze ans après le 11 mars 2011, la tragédie attire toujours l’attention du monde entier, notamment car la date annoncée pour le rejet des eaux traitées dans l’océan Pacifique approche, provoquant l’inquiétude des pêcheurs locaux et des pays voisins.

Une série qui nous fait revivre l’horreur de « ce jour-là »

Certains Japonais peuvent se sentir mal à l’aise à l’idée de devoir se souvenir de ces jours effrayants et incertains. Il est sans doute plus important de conserver une tranquillité d’esprit difficilement reconquise. Mais pour ceux qui voudraient en savoir plus sur ce drame, cette série est un bon point de départ pour en découvrir certains aspects restés dans l’ombre.

L’histoire est racontée de trois points stratégiques : la centrale électrique elle-même, sur le site de l’accident, la compagnie d’électricité exploitante (Tepco), et le gouvernement.

Nakata Hideo, à qui l’on doit le film d’horreur Ring, est l’un des deux réalisateurs de la série. Le personnage principal en est Yoshida Masao, le directeur de la centrale, interprété par Yakusho Kôji, qui a récemment remporté le prix d’interprétation masculine au Festival international du film de Cannes. Yoshida est d’ailleurs décédé il y a tout juste dix ans, le 9 juillet 2013. (Voir également notre article : Fukushima : l’homme qui a sauvé le Japon est mort)

Le rythme du récit est volontairement lent. Le point de départ : le tsunami a provoqué la perte de toute alimentation et l’on ne sait pas ce qui se passe. Le chaos est minutieusement dépeint, sinistre, et le temps s’écoule très lentement : les trois premiers épisodes ne couvrent que la première journée, et quelle longue journée ! L’épisode 4 raconte l’histoire de ceux qui envoient des hommes en enfer et de ceux qui partent sachant qu’ils n’en reviendront pas, alors que la gravité de la situation devient de plus en plus évidente.



THE DAYS (Netflix)

Pendant ce temps, au siège de la compagnie d’électricité, les cadres supérieurs censés prendre les décisions capitales, laissent la direction de l’usine se débrouiller. Yoshida leur en est d’ailleurs presque reconnaissant, et leur demande même de « ne pas venir se mettre au milieu de la ligne de front ». La présentation par le gouvernement de l’incapacité à obtenir des informations précises de la part de la compagnie d’électricité est hystérique du début à la fin, et le Premier ministre n’essaie pas de cacher sa frustration.

La situation empire encore. Les images de l’explosion du nuage d’hydrogène nous rappellent la « peur de l’invisible » — les radiations — qui a été ressentie à l’époque par tous ceux qui se trouvaient au Japon, en particulier dans l’est du pays.

Le déploiement des forces d’autodéfense, le déversement d’eau par des camions géants appelés « girafes » conçus pour le pompage du béton, les négociations avec les États-Unis... Chaque scène dépeint « ce que chacun a fait à ce moment-là ». Cependant, il est difficile de savoir combien de jours se sont écoulés, si c’est le matin ou la nuit… La notion du temps est compliquée à appréhender jusqu’à la fin de la série.

En fin de compte, si l’on ne sait pas très bien les mesures qui ont fonctionné, le pire a heureusement été évité : un désastre d’une plus grande ampleur aurait obligé à évacuer même la zone métropolitaine. La série se termine sur un message particulier : les épreuves à traverser sont encore nombreuses jusqu’à la fin. Et la fin, personne ne peut dire quand elle aura lieu.

Yoshida, le directeur de l’usine : une présence très remarquée

Seul le personnage principal, le directeur Yoshida, est désigné par son nom réel. Les noms des cadres de la compagnie d’électricité et des politiciens ont été modifiés. Quelle est l’intention derrière tout cela ?

Les créateurs de la série disent qu’ils ont essayé de ne pas en faire une histoire héroïque ou grandiose. Toutefois, il faut reconnaître que l’attitude de Tepco (Tôô Denryoku dans la série), et la façon dont le gouvernement et le siège de Tepco sont dépeints font apparaître la position du directeur Yoshida et de ses subordonnés dans la centrale électrique comme particulièrement émouvante.



Le directeur général de la centrale, Yoshida Masao, interprété par Yakusho Kôji (THE DAYS Netflix)

Ni les habitants des environs de la centrale et ni les pompiers locaux n’apparaissent. La famille de l’un des employés de la centrale dont ils n’ont aucune nouvelle sont les seuls personnages secondaires parmi les résidents de la région. En définitive, cet employé a été emporté par le tsunami sur le chemin de chez lui après le tremblement de terre. À proprement parler, sa disparition n’est pas liée à l’accident nucléaire. De nombreuses personnes sont mortes du fait du raz-de-marée, mais le film n’en parle pas et se concentre uniquement sur la disparition de cet employé de la centrale, donnant davantage l’impression que l’histoire est centrée sur Tepco.



La famille de l’employé qui a disparu (THE DAYS Netflix)

Cette mentalité qui consiste à ne pas envisager le pire des scénarios

La compagnie d’électricité n’a aucun scénario pessimiste préparé à l’avance en cas d’accident majeur, et n’a que de très vagues règles d’envoi d’équipes de relève d’employés sur place et de matériel. Pourquoi le siège de Tepco n’envoie-t-il donc pas de personnel ? Bien sûr, il faut saluer le travail acharné accompli sur le site, mais n’est-ce pas surtout les lacunes organisationnelles qu’il fallait souligner ? Une mentalité fatale qui consiste à « ne pas penser à ce que l’on ne veut pas qu’il arrive » est à l’œuvre. Bien que le scénario soit discutable, on peut dire qu’il réussit à dépeindre ces aspects.

Quand on vit dans un pays où les catastrophes sont nombreuses, il est indéniable que nous avons tendance à oublier les désastres passés et à nous résigner au fait que tout est causé en premier ressort par un phénomène naturel. Cependant, il serait insensé de renoncer à changer ce qui dépend du pouvoir humain.

La question « S’agit-il d’une catastrophe naturelle ou d’origine humaine ? » trouve alors sa réponse d’elle-même.



THE DAYS (Netflix)

Enfin, quelques scènes marquantes méritent d’être mentionnées.

L’expression du visage du Premier ministre lorsqu’il se rend à Fukushima et rencontre Yoshida, et lorsque, en tant que chef de l’exécutif, il signe l’envoi des forces d’autodéfense sur le site est absolument inoubliable. L’image d’une mère pliant silencieusement un millier de grues en papier comme une prière pour la sécurité de son fils disparu, la tristesse d’un parent qui murmure « J’aurais préféré qu’il s’enfuie » en réponse à un message internet calomniant son fils pour avoir « déserté la centrale », sont également des scènes bouleversantes.

Si le scénario est « basé sur des faits réels », n’oublions pas qu’il s’agit d’une fiction. Les spectateurs doivent garder cela à l’esprit et se rappeler que cette histoire n’est qu’une partie du drame, que le rôle de nombreuses personnes n’y est pas dépeint et que la situation n’est toujours pas sous contrôle encore aujourd’hui.

(Photo de titre : la série Netflix THE DAYS. Yakusho Kôji y joue le rôle de Yoshida Masao, directeur de la centrale nucléaire Fukushima Daiichi au moment de catastrophe.)