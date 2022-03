Le parcours de Shôyû : du champ de course à la garde impériale

Les animaux au travail

Parmi les innombrables animaux domestiques au Japon, certains passent leurs journées paisiblement au foyer. D’autres, par contre, ont des occupations d’une certaine importance, parfois même un véritable travail vis-à-vis de leur propriétaire. Le cinquième épisode de notre série nous emmène à la rencontre de Shôyû, un cheval qui fait partie de l’escorte d’honneur de la garde impériale. Le majestueux animal vit et s’entraîne dans l’agréable cadre des écuries impériales.

Escortes d’honneur

« Nos chevaux sont tous des chevaux de course réformés » explique Satô Mitsuru, le responsable des chevaux d’escorte au sein de la garde impériale. « On pourrait dire que c’est une reconversion pour eux, après leur dure carrière précédente. »

Ces animaux en question, ce sont les 14 pur-sang spécialisés dans les escortes d’honneur et autres fonctions au sein de la maison impériale, et stationnés dans les écuries du palais de l’empereur, à Tokyo.



Satô Mitsuru est responsable du bien-être des chevaux et gère les écuries au détail près.

Le travail principal de ces chevaux ? Escorter les calèches qui emmènent les ambassadeurs fraîchement nommés de la gare de Tokyo au palais impérial. Selon la tradition, c’est de cette manière que les diplomates vont présenter leurs lettres de créance à l’empereur.



Des chevaux escortent une calèche en 2019.

Shôyû est justement l’un de ces chevaux. Il a maintenant 16 ans, et a intégré la garde impériale à l’âge de 4 ans, après une carrière de cheval de course.

Satô Mitsuru raconte comment le courant est bien passé avec Shôyû dès leur première rencontre : « Il venait d’arriver dans un centre équestre appartenant à un ami. La première fois que je l’ai monté, j’ai tout de suite compris que c’était le cheval qu’il nous fallait. »



Shôyû de retour dans son box après une séance d’entrainement. Il est monté chaque jour par un différent cavalier qui le brosse, le douche, et procède à l’entretien de ses sabots après la séance.

Satô a commencé à monter à cheval au collège. Il est devenu par la suite un cavalier professionnel qui a participé à des concours au niveau national. C’est grâce à son maitre d’équitation qu’il a obtenu ce poste, et cela fait maintenant 35 ans qu’il travaille aux écuries impériales où il a formé énormément de chevaux et de cavaliers.

Satô explique les critères qui font qu’un cheval est adapté au travail d’escorte : « Il doit être d’un tempérament calme et égal, et parfaitement fiable. Il ne doit pas prendre peur facilement. Shôyû est l’exemple parfait de ce qu’il nous faut. »

Quand on lui demande si le cheval doit aussi être beau pour devenir escorte des calèches pour les ambassadeurs, Satô répond que ce n’est absolument pas le cas.

« À la base, l’aspect du cheval n’est pas un facteur déterminant », dit-il en riant. « Par contre, nous gardons en tête certains vieux dictons sur les chevaux. Par exemple, on dit qu’une balzane sur le postérieur gauche est signe d’un bon cheval, et qu’un double épi en tête indique un cheval nerveux. » Mais il signale quand même qu’il y a un cheval à double épi à l’écurie et qu’il n’est pas particulièrement émotif. « Nous ne prenons pas ces dictons à la lettre... », ajoute-t-il.

Apprendre à rester aux ordres du cavalier

À leur arrivée à la garde impériale, les chevaux abandonnent leur ancien nom et en reçoivent un nouveau, par un tirage au sort parmi les employés.

Le cheval fraichement arrivé doit d’abord s’habituer à son nouvel environnement, et l’entrainement initial tourne autour de cela. Ilsne sera monté qu’une fois jugé sûr. Satô explique l’importance de cette démarche, car un cheval facile à monter mettra un cavalier débutant en confiance et l’aidera à faire des progrès rapides. « Pour les chevaux, leur travail de maitre d’équitation envers les nouveaux cavaliers est tout aussi important que leur participation aux cérémonies. En fait, on peut même dire que c’est plus important. »

Dans le cadre du travail d’escorte d’honneur dans des cérémonies, les chevaux accompagnent des calèches en ville. Après le calme du palais impérial, l’atmosphère change du tout au tout : les bêtes se retrouvent entourées de grands buildings et d’un brouhaha incessant. Beaucoup de gens les remarquent. Sans compter qu’il peut y avoir des bruits inattendus. Un vent violent peut par exemple envoyer voler des objets, ce qui pourrait effrayer les chevaux.

Cette capacité à rester aux ordres du cavalier, quelque soit la situation, et de continuer à accompagner les calèches, vient d’un mélange de tempérament inné et d’entraînement quotidien.

Les chevaux sont sortis des écuries tous les jours pour un entraînement matinal, et sont menés par leurs cavaliers au manège avoisinant où ils travaillent au pas, au galop, et au saut d’obstacles. À leur retour aux écuries, ils sont douchés, et leurs sabots sont soignés.



Shôyû, deuxième à gauche, devant les écuries avec d’autres chevaux après une séance d’entraînement.

« Les chevaux ne prennent leur retraite des écuries impériales qu’après l’âge de 20 ans, donc Shôyû a encore plusieurs années de travail devant lui », précise Satô.

Les 14 pur-sang fiables de la garde constituent une partie importante de cette équipe de travail, tant pour Satô que pour les membres de la garde.



Les chevaux se rendent des écuries au manège en file indienne. Derrière les arbres, on peut apercevoir le quartier d’affaires de Marunouchi.

Profil Name: Shōyū Age: 16 Travail principal : depuis la gare de Tokyo, escorter les calèches emmenant les nouveaux ambassadeurs au palais impérial Lieu de travail : quartier général de la garde impériale

(Photo de titre : Shōyū durant son entraînement. Franchir les obstacles de cette manière ne fait pas partie de son travail officiel, mais cette activité est nécessaire pour son entraînement, afin de lui apprendre à suivre les instructions. Toutes les photos : Yamaguchi Noriko)