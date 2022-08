Kasuga no Tsubone, ou le rôle prépondérant des concubines du shogun Tokugawa

Le quartier des concubines du château d’Edo

Le mot ôoku, qui veut dire « chambres intérieures », désignait le quartier résidentiel du château d’Edo réservé aux femmes affectées au service des shoguns qui se sont succédé à l’époque d’Edo (1603-1868). Le mot ôoku lui-même n’a fait son apparition qu’à l’époque du quatrième shogun, Tokugawa Ietsuna (r. 1651-1680), bien que l’endroit ait été créé sous le règne du second shogun, Hidetada (r. 1605-1623), et son mode de fonctionnement instauré sous le règne du troisième shogun, Iemitsu (r. 1633-1651).

Après l’abdication de Tokugawa Ieyasu, survenue en 1605, c’est son fils Hidetada qui lui a succédé, et dès l’année suivante, le château d’Edo a fait l’objet d’importantes rénovations. L’édifice a été divisé en deux parties : l’omote, où le shogun vaquait aux affaires de l’État, et le oku, ou okugata, où vivait sa famille. L’oku a été le prototype de l’ôoku et, à l’époque de sa création, il a été placé sous l’autorité d’Ogô, l’épouse de Hidehata.

Hidehata a épousé Ôgo en 1595, après la mort de sa première épouse, et, au nombre de leurs enfants, figuraient le futur shogun Iemitsu et son frère cadet et rival, qui allait prendre le nom de Tokugawa Tadanaga. Hidehata n’avait pas de concubine officielle, mais il avait en secret un fils illégitime, qui, sous le nom de Hoshina Masayuki, allait devenir le premier maillon d’une dynastie de daimyô (grand seigneur féodal) du domaine d’Aizu (actuelle préfecture de Fukushima) et jouer le rôle de conseiller auprès d’Iemitsu.

À l’époque, le dispositif des ôoku destinés à l’hébergement des concubines du shogun n’était pas encore en place, mais tout cela allait changer à mesure que grandissait l’influence d’Ofuku, la jeune nourrice d’Iemitsu, qui resterait dans l’histoire sous le nom de Kasuga no Tsubone.

Histoires et rumeurs sur Ofuku

Il existe diverses théories quant à la vie d’Ofuku avant qu’elle n’arrive à Edo. Ce dont on est sûr, c’est qu’elle était la fille de Saitô Toshimitsu, serviteur d’Akechi Mistuhide, connu pour avoir trahi Oda Nobunaga. En 1582, quand Mistuhide a été tué par Toyotomi Hideyoshi à la bataille de Yamazaki, Toshimitu a lui aussi été exécuté. Fille d’un traître, Ofuku a mené une vie d’errances et de tribulations.

En 1604, elle a été choisie comme nourrice d’Iemitsu (alors appelé Takechiyo, son nom d’enfance). Là encore, les facteurs à l’origine de cet événement varient selon les théories : soutien d’Ieyasu à sa candidature, recommandation du shogunat ou liaison avec Ieyasu.

Quoi qu’il en soit, sa culture et son expérience de la vie à Kyoto faisait d’elle une candidate adéquate pour l’emploi. Elle jouissait en outre d’une volonté et d’une ténacité exceptionnelles, et on peut supposer que ces qualités n’avaient pas échappé à Ieyasu.

À l’époque d’Edo, le bruit courait qu’Ofuku s’était employée à convaincre Ieyasu que Takechiyo (Iemitsu) était tout désigné pour devenir le prochain shogun, en se fondant sur la primogéniture, puisqu’il était plus âgé que son frère Kunimatsu (Tadanaga), autre candidat populaire au sein du shogunat. On pense aujourd’hui que cette histoire a été forgée plus tardivement. Certains récits disent aussi que le soutien accordé par Ofuku à Takechiyo a été la source d’un conflit entre elle et Hidetada et Ogô, partisans de son frère cadet, mais le manque de crédibilité de cette théorie incite nombre de chercheurs à la rejeter.

Il n’en reste pas moins que ce genre d’histoires montre l’importance attribuée à Ofuku au sein de la maison shogunale.

La nécessité politique de disposer d’un successeur

L’importance d’Ofuku ne provenait pas du fait qu’elle avait été la nourrice du futur shogun Iemitsu, mais du prodigieux instinct politique qui lui a permis de concevoir le système des ôoku. En 1618, on a appliqué à l’oku des règles qui l’ont rapproché de la forme de l’ôoku devenue célèbre entre-temps. Au nombre de ces règles figuraient un couvre-feu, l’interdiction de toute intrusion masculine et l’obligation pour les femmes qui pénétraient dans l’enceinte d’avoir un laissez-passer.

En 1623, quand Takechiyo a pris le nom d’Iemitsu et qu’il est devenu shogun, il semble qu’Ofuku s’était préparée à cet événement. Les règles ont été adoptées au nom du shogun Hidetada, mais il est tout à fait possible que la forte volonté d’Ofuku ait pesé sur cette décision.

Une fois devenu shogun, Iemitsu n’a pas tout de suite eu des enfants. Il s’est vite querellé avec son épouse, Takako, fille du kanpaku (régent) Takatsukasa Nobufusa, et ils passaient peu de temps ensemble. Il semble en outre qu’Iemitsu préférait les rencontres homosexuelles avec des domestiques à la fréquentation des femmes. Ce n’était pas inhabituel à l’époque, mais Ofuku a jugé que les circonstances n’étaient pas propices à la naissance d’un successeur.



Portrait de Tokugawa Iemitsu. Bien qu’il soit devenu shogun en 1623, quand Hidetada a abdiqué, son père a gardé la main sur le pouvoir jusqu’à sa mort, en 1632. (Avec l’aimable autorisation de l’Institut d’historiographie, Université de Tokyo)

Pour que le shogunat puisse se perpétuer, il fallait qu’Iemitsu ait un enfant. C’était un enjeu politique majeur, et c’est là qu’Ofuku a fait montre de sa persévérance.