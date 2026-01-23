Jamais Tokugawa Ieyasu n’aura réussi à vaincre Takeda Shingen sur le champ de bataille

Exploration de l’histoire japonaise

Plusieurs fois au cours de sa vie, Tokugawa Ieyasu a été mis en grande difficulté, notamment pendant les batailles qui l’ont opposé à son grand rival Takeda Shingen. Sur le champ de bataille, Ieyasu ne faisait pas le poids face à Shingen qui aura été son adversaire le plus redoutable. Et pourtant Ieyasu est celui qui a mis un terme aux guerres intestines et a réussi à pacifier le Japon. Qu’est-ce qui différenciait les deux hommes ?

Huit combats, six défaites, jamais Ieyasu ne l’a emporté sur Shingen

Tokugawa Ieyasu a fini par s’imposer à la tête du Japon, mais Takeda Shingen aura été son plus grand adversaire.

Les deux hommes se sont affrontés à huit reprises entre 1571 et 1573 et le bilan des combats est décevant pour Ieyasu, six défaites et deux combats sans vainqueur. Ces chiffres pourraient laisser penser que Ieyasu était un mauvais stratège, mais ce n’est pas si simple. Ieyasu n’a de toute sa vie perdu que dix batailles mais il a été vaincu six fois par Shingen et une fois par son fils Katsuyori. Son ennemi juré était en somme le clan Takeda.

Shingen est né dans le puissant clan appelé Kai Genji. De récentes recherches montrent que son père, Nobutora, avait une base solide dans la province de Kai (dans l’actuelle préfecture de Yamanashi). Et puisque Shingen en a hérité, il appartenait de fait à la classe dominante.

Ieyasu (1543-1616) de son côté est le fils aîné d’un seigneur qui a été puissant à l’époque Sengoku (1467-1603). Mais à sa naissance, son clan n’était plus qu’une petite famille de la région du Tôkai.

Leur statut de départ est donc très différent, l’un est l’héritier d’une l’élite installée depuis l’époque Sengoku quand l’autre est plutôt une « mauvaise herbe », avide de prendre racine.



Estampe d’Utagawa Kuniyoshi intitulée « Les Héros de la Chronique Taiheiki, Takeda Shingen, alias Harunobu Daizane no Kami » (Taiheiki Eiyûden Takeda Daizen Dayû Harunobu Nyûdô Shingen). (Collections spéciales de la bibliothèque de la métropole de Tokyo)

Il survit par miracle à la bataille de Mikata-ga-hara

Interdit de faire de l’uchronie quand on est historien, mais parions que « si » Ieyasu avait trouvé la mort au combat, le shogunat n’aurait pas émergé à Edo, et Tokyo, l’une des plus grandes métropoles du monde, n’aurait peut-être pas pu voir le jour. La bataille de Mikata-ga-hara, qui s’est déroulée le 25 janvier 1573 a été à ce titre décisive. Des six défaites qui lui ont été infligées par Shingen, cette bataille aura été la plus périlleuse pour Ieyasu.

On a longtemps pensé que la lutte s’était déroulée aux alentours du château de Hamamatsu. Shingen aurait été sur le chemin de Kyoto car Ashikaga Yoshiaki, le 15e shôgun (période Muromachi), lui en avait donné l’ordre, et Ieyasu qui avait initialement prévu de se retrancher dans le château de Hamamatsu pour y affronter Shingen, aurait été attiré dans une embuscade à Mikata-ga-hara où la bataille a finalement eu lieu.

Mais une nouvelle thèse avance que Shingen n’était pas en chemin vers Kyoto, il aurait plutôt été en campagne car il souhaitait s’emparer de Tôtômi (à l’ouest de l’actuelle Shizuoka) qui avoisinait Mikawa (à l’est de l’actuelle Aichi), une province que gouvernait Ieyasu et qui voulait éviter à tout prix qu’elle ne tombe aux mains de ses ennemis. Ieyasu n’aurait pas été pris dans une embuscade tendue par Shingen, les hostilités auraient éclaté suite à une échauffourée entre les troupes de Takeda et une patrouille de reconnaissance des Tokugawa. En d’autres termes, l’accrochage aurait débuté « inopinément » comme l’indique d’ailleurs la « Chronique du Tôtaiki » et Ieyasu n’était pas prêt à livrer bataille.

Les troupes de Takeda comptaient de toute façon 27 000 hommes environ contre 11 000 pour le clan Tokugawa, qui était clairement en infériorité numérique. Au début des combats, les troupes d’Ieyasu livrent une bataille acharnée mais elles ne peuvent éviter la déroute après les contre-attaques du camp Takeda.

Ieyasu manque de perdre la vie et ne doit son salut qu’à la fuite. Il peut se replier de justesse au château de Hamamatsu grâce à des vassaux, comme Natsume Hirotsugu et Honda Tadazane, qui se sacrifient pour le protéger. La défaite est cuisante. Shingen s’empare la province de Tôtômi.

À Mikata-ga-hara, voyant ses principaux vassaux mourir les uns après les autres, Ieyasu aurait tellement été pris de panique qu’il se serait enfui en faisant sur lui… On raconte qu’il aurait demandé à un peintre de le représenter le visage déformé par la terreur pour qu’il n’oublie jamais ce jour funeste et ne se lance plus jamais si imprudemment dans une bataille.

Mais aucune preuve historique n’a jamais étayé que ce tableau soit en lien avec la bataille de Mikata-ga-hara et les historiens contestent même que Ieyasu ait été le commanditaire de l’œuvre. À la différence de son portait en grande tenue où il est révéré sous son titre posthume de Tôshô Dai-gongen-zô, Ieyasu est représenté ici assis, une jambe en tailleur, les joues creusées et l’air épuisé. Mais cette œuvre est très populaire auprès du grand public, car les Japonais y voient une mise en garde contre les dangers de l’orgueil. Ce portrait a récemment refait parler de lui car Son Masayoshi, le PDG du groupe SoftBank, a choisi de le mettre en arrière-plan pour annoncer des pertes financières majeures.



Réplique du portrait de Ieyasu représenté une jambe en tailleur l’air tourmenté. Œuvre exposée au Mémorial de Ieyasu et des guerriers de Mikawa (Mikawa Bushi no Yakata Ieyasu-kan) à Okazaki, dans la préfecture d’Aichi. (Kyôdô Images)

Après la bataille de Mikata-ga-hara, Ieyasu et Shingen s’affrontent de nouveau en février 1573 pour le contrôle du château de Mikawa-Noda, situé 30 km plus au sud-ouest. C’est une nouvelle défaite cuisante pour le clan Tokugawa. Okazaki, le bastion d’Ieyasu dans la province de Mikawa, se retrouve pratiquement sans défense.

Deux mois plus tard, l’état de santé de Shingen s’aggrave et les troupes de Takeda cessent leur avancée pour retourner à Kai. Shingen, qui a alors 53 ans, meurt en chemin.

La mort de son pire ennemi est une aubaine pour Ieyasu dont on peut dire que toute sa vie durant, il s’est souvent tiré in extremis de mauvais pas au bénéfice de la chance.

Après la mort de Shingen, le triomphe d’Ieyasu

Shingen naît le 1er décembre 1521, alors que le shogunat est fragilisé : Ashikaga Yoshiharu, le 12e shogun, est expulsé de Kyoto. Ieyasu naît le 31 janvier 1543, le shogunat est en plein déclin et les seigneurs du Kantô et du Tôkai s’affrontent dans des combats acharnés.

Shingen, qui a vingt ans de plus qu’Ieyasu, avait l’âge d’être son père, il va le précéder dans la tombe.

Shingen était un guerrier fabuleux qui avait livré plusieurs combats acharnés contre Uesugi Kenshin à Kawanakajima, mais ces batailles pour le contrôle de la province Shinano (dans l’actuelle Nagano) relevaient plus de conflits locaux. Quand il est à l’apogée de sa carrière, les seigneurs de la guerre en sont encore à s’engager dans de micro-conflits pour le contrôle de territoires. Tout change après la mort de Shingen. Oda Nobunaga et Toyotomi Hideyoshi vont mener des guerres à grande échelle dans le but de conquérir le pays tout entier. Le Japon est divisé en deux quand Ieyasu remporte la bataille de Sekigahara, il va réussir à l’unifier et le mettre sous sa coupe.

On dit parfois que si Shingen avait pu vivre plus longtemps, le Japon serait peut-être tombé aux mains des Takeda. Mais le sort en a voulu autrement, c’est Ieyasu, qui pourtant ne l’avait jamais emporté face à Shingen, qui a pris l’ascendant et a impulsé une influence considérable sur le destin du Japon en instaurant le shogunat d’Edo et en assurant la stabilité politique et économique du pays. À sa suite les Tokugawa régneront pendant près de 260 ans.

Ieyasu, la « mauvaise herbe », l’a finalement remporté mais il le doit sans doute à la mort prématurée de Shingen qui n’a pas eu le temps de jouer ses dernières batailles.

