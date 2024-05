Quitter le monde des yakuza, un processus difficile

Apprendre le droit par cœur en prison

— Vous nous avez tous les deux parlé de votre passé en tant que yakuza. Qu’est-ce qui vous a motivés pour étudier en vue de l’examen ?

MOROHASHI YOSHITOMO J’ai été exclu de mon gang en 2005 pour avoir été accroc aux amphétamines. J’ai été placé dans un hôpital psychiatrique puis arrêté. Pendant que j’étais en prison, et que j’attendais mon procès, ma mère m’a apporté le livre de l’avocate Ôhira Mitsuyo, Dakara, anata mo ikinuite (traduit en anglais par John Brennan par « So Can You »). Cette femme avait comme moi un lourd passé puisqu’elle avait été l’épouse d’un chef yakuza. Changeant complètement de vie, elle a passé l’examen du barreau qu’elle a réussi. C’est là que je me suis dit que moi aussi je voulais faire la même chose. Je me suis mis à étudier pour devenir agent immobilier agréé. Mais moi, ce que je visais surtout, c’était le barreau, un examen beaucoup plus difficile. Je me suis donc retroussé les manches et me suis plongé dans les livres.

KÔMURA RYÛICHI Quand j’avais 38 ans, j’ai eu des problèmes avec un officier de police dans un bar pas loin de chez moi. Je suis allé en prison à Hiroshima pour entrave à un représentant des forces de l’ordre dans l’exercice de ses fonctions. Je me suis toujours dit que la quarantaine serait un tournant dans ma vie mais tout ce que j’avais fait jusqu’alors n’avait rien donné de bon alors j’ai décidé de réfléchir à tout ça avant d’atteindre cette date charnière. Quand j’ai pensé aux choses que je pouvais faire en prison, j’en suis arrivé à la conclusion suivante : étudier. Pour commencer, je me suis fixé pour objectif l’examen du barreau mais avoir écopé d’une peine de prison me disqualifiait d’emblée. Donc j’ai revu mon objectif à la baisse et j’ai décidé d’être rédacteur judiciaire.



Morohashi Yoshitomo, à gauche, et Kômura Ryûichi

— Partageant votre cellule avec d’autres codétenus, vous ne pouviez pas étudier, alors pour être plus tranquille, vous avez intentionnellement tenu tête à un garde pour qu’il vous mette à l’isolement. Et là, avec des grains de riz, que vous avez collés sous votre fenêtre, à l’insu des gardes, vous vous êtes fait des fiches pour mémoriser les lois. Quelle motivation !

K.R. C’est le seul moyen que j’avais trouvé. Je ne pouvais rien faire d’autre quand j’étais en prison et de tout façon, je n’aurais fait que perdre mon temps.

M.Y. Je pense que la méthode de Kômura est tout simplement incroyable. En plus, tenir une telle rigueur ! La plupart des yakuza sont formés pour ne pas utiliser ce genre de raisonnement coûts-avantages.

K.R. C’était justement ce à quoi je pensais tout le temps ; les coûts et les bénéfices. En fait, je pense que j’ai toujours aimé le droit. Quand j’avais une vingtaine d’années, j’ai appris comment envoyer des courriers avec certificats de contenu, j’ai fait des démarches de saisie, tout ça par moi-même. Quand je suis allé en prison, j’ai emmené des livres sur les statuts et sur la Loi sur les établissements pénitentiaires et le traitement des détenus.

Une question de fierté

— Kômura Ryûichi, vous avez mis huit ans pour réussir cet examen, et vous Morohashi Yoshitomo sept ans. De nombreuses personnes ne voulaient pas que vous passiez cet examen. Vous n’avez jamais eu envie d’abandonner ?

K.R. Pour tout vous dire, j’avais extrêmement confiance en moi, même s’il n’y avait aucune raison à cela. Je n’avais qu’un brevet en poche mais beaucoup de gens qui obtiennent de très bonnes notes au lycée ou à l’université ne se dirigent pas naturellement vers des études de droit. Donc je me suis dit que si d’autres en étaient capables, alors pourquoi pas moi ?

Je n’avais guère de soutien autour de moi. En fait, c’était tout le contraire, j’entendais des choses comme « C’est trop difficile, tu devrais abandonner. » Mais au fond de moi, je suis sûr que ce qu’ils se disaient, c’était « Mais de quoi il parle cet abruti ? ». Et si j’abandonnais, ils m’auraient dit « Tu vois, qu’est-ce que je t’avais dit, hein ? » Et ça, je ne le voulais pas. Donc j’ai mis un point d’honneur à leur dire à tous j’étudiais. Et je leur disais des choses comme : « Il n’y a pas grand-chose de difficile. Arrête de te mettre en travers de mon chemin ». Au bout du compte, ce n’était plus qu’une question de fierté.

M.Y. J’ai eu le même sentiment. Ce qui me faisait tenir, c’était d’imaginer les têtes de ceux qui seraient trop contents de me voir échouer. Cela n’avait rien à voir avec le fait que j’étais un yakuza. J’étais juste de nature compétitive.

— Est-ce que votre vie a changé après avoir obtenu votre certification ?

K.R. Pouvoir faire des choses sans devoir se cacher, c’est génial. Avant, je faisais tout en secret ; comme par exemple poursuivre des institutions financières pour obtenir le remboursement de trop-perçus. De toute façon, maintenant que j’ai choisi de faire ce métier, je peux m’y consacrer à plein temps. Et il n’y a pas d’âge de retraite, ça dépend de vous, si vous avez la hargne nécessaire.

M.Y. Mais même quand vous n’êtes plus un yakuza ou que vous vous êtes mis dans le droit chemin et que vous n’êtes plus la petite frappe que vous étiez, c’est difficile de rompre tous les liens qui vous rattachent à ce milieu. Ce qui est compliqué, à cause de votre passé, c’est aussi de trouver un emploi qui paye bien, donc beaucoup se retrouvent souvent à évoluer dans des zones grises, à la limite entre le légal et l’illégal. En ce sens, avoir une certification est une arme puissante. Dans mon cas, le fait qu’autant de personnes m’aient aidé pour mon inscription en tant qu’avocat a été une grande motivation. Et le fait que je ne puisse pas les trahir me retient dans le droit chemin ; jamais je ne retournerai aux méthamphétamines, jamais je ne perdrai ma licence.