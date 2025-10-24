Répertoire de mets à base de « fu », le gluten de blé riche en protéine

À la découverte des ingrédients de la cuisine japonaise

Les utilisations du fu dans la cuisine japonaise sont diverses. En voici quelques exemples.

Temari-fu



Prenant la forme des boules brodées traditionnelles appelées temari, cette variété de yaki-fu (fu grillé) apporte un air de fête aux plats festifs, tout particulièrement les soupes. (Pixta)

Awa-fu



Ce nama-fu (fu bouilli ou cuit à la vapeur) contient de la farine de millet. (Pixta)

Nama-fu dengaku



Pour la variété nama-fu dengaku, on badigeonne le fu avec du miso sucré et on grille légèrement. C’est délicieux avec du saké. (Pixta)

Fu-manjū



Des quenelles manjû de fu cuites à la vapeur, remplies de pâte sucrée comme l’azuki (haricots japonais), et enrobées de feuilles de yomogi (armoise asiatique). (Pixta)

Komachi-fu



Ces petits yaki-fu sont utilisés en garniture dans les soupes et les potées. (Pixta)



(Pixta)

Hana-fu

Ces yaki-fu en forme de fleurs sont souvent utilisés pour offrir un peu de couleur ou une touche saisonnière aux plats.



(Pixta)

Kuruma-fu

Le kuruma-fu est une version de yaki-fu en forme de roue. Puisqu’il garde sa consistance moelleuse même trempé, il est utilisé dans les soupes, les plats mijotés, et aussi la marinade. On peut également en faire du pain perdu et, vu la faible teneur en amidon, il peut être consommé sans trop culpabiliser.



(Pixta)



(Pixta)

Ita-fu

Une version plate du yaki-fu qui peut remplacer la viande dans les plats sautés ou mijotés.



(Pixta)

Uzumaki-fu

Un petit fu « en tourbillon » qui apporte un élément décoratif ainsi que de la consistance aux soupes, bouillons ou autres plats.



(Pixta)



(Pixta)

Chôji-fu

Un fu grillé rectangulaire épais, spécialité de la préfecture de Shiga. Il est utilisé dans de nombreux plats, y compris le shôjin ryôri (cuisine bouddhique végétarienne).



(Pixta)

Abura-fu

Un fu frit cylindrique typique de la partie nord de la préfecture de Miyagi. Il est utilisé dans le abura-fu don, un plat ou il est cuit dans du bouillon avec d’autres ingrédients et servi en garniture sur un bol de riz.



(Pixta)

(Photo de titre : Pixta)