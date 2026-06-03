Répertoire de mets à base de « shiso », une feuille qui envoûte la cuisine nippone

À la découverte des ingrédients de la cuisine japonaise

La feuille de shiso, parfois appelée ôba, peut apporter un parfum frais à de nombreuses préparations. Elle peut même être le petit plus qui donnera une touche japonaise à un plat occidental. Petit répertoire de recettes pour déguster le shiso.

Katsu au poulet et au fromage

Ce plat fait souvent son apparition dans les boîtes repas bentô, ou encore en tant que collation pour accompagner un verre d’alcool. La personne qui a eu l’idée d’associer le shiso et le fromage était un génie !



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Pâtes au mentaiko

Ajoutez des feuilles d’aojiso vert hachées en garniture à des pâtes au mentaiko (œufs de colin épicés) et transformez votre plat italien en un plat japonais !



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Shisovese

Il s’agit d’une variante revisitée de la sauce italienne bien connue de tous « Pesto alla Genovese », où le basilic est remplacé par du shiso . Contrairement à son homologue, elle laisse en bouche un goût léger et rafraîchissant.



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Steak haché wafû

Ce plat est généralement servi avec une sauce demi-glace riche en saveur. Ajouter du shiso et du daikon râpé donne une touche japonaise. Qui plus est, c’est bon pour la santé !



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Ika-no-nigari

Le shiso vert aojiso se marie à merveille avec un sushi au calamar. Agréable à l’œil, il apporte une touche de couleur rafraîchissante au plat, marquant un contraste net avec le blanc du calamar ika et du riz du sushi shari.



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Shisomaki

Pour ce plat, on mélange du miso à des graines de sésame, des noix concassées et du sucre. Le tout est ensuite enveloppé dans des feuilles de shiso puis frit à feu doux. Ce plat est particulièrement apprécié dans la région du Tôhoku (nord-est), notamment dans les préfectures de Miyagi, Iwate et Yamagata. On retrouve souvent le shisomaki à la carte d’aires de repos « michi no eki » et dans les boutiques de souvenirs de la région.



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(Photo de titre : kama-age shirasudon, un bol de riz garni de petits poissons blancs bouillis shirasu et agrémenté de shiso haché. Pixta)