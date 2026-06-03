Répertoire de mets à base de « shiso », une feuille qui envoûte la cuisine nippone

À la découverte des ingrédients de la cuisine japonaise
Répertoire de mets à base de « shiso », une feuille qui envoûte la cuisine nipponeGastronomie
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Katsu au poulet et au fromage
Ce plat fait souvent son apparition dans les boîtes repas bentô, ou encore en tant que collation pour accompagner un verre d’alcool. La personne qui a eu l’idée d’associer le shiso et le fromage était un génie !
Pâtes au mentaiko
Ajoutez des feuilles d’aojiso vert hachées en garniture à des pâtes au mentaiko (œufs de colin épicés) et transformez votre plat italien en un plat japonais !
Shisovese
Il s’agit d’une variante revisitée de la sauce italienne bien connue de tous « Pesto alla Genovese », où le basilic est remplacé par du shiso . Contrairement à son homologue, elle laisse en bouche un goût léger et rafraîchissant.
Steak haché wafû
Ce plat est généralement servi avec une sauce demi-glace riche en saveur. Ajouter du shiso et du daikon râpé donne une touche japonaise. Qui plus est, c’est bon pour la santé !
Ika-no-nigari
Le shiso vert aojiso se marie à merveille avec un sushi au calamar. Agréable à l’œil, il apporte une touche de couleur rafraîchissante au plat, marquant un contraste net avec le blanc du calamar ika et du riz du sushi shari.
Shisomaki
Pour ce plat, on mélange du miso à des graines de sésame, des noix concassées et du sucre. Le tout est ensuite enveloppé dans des feuilles de shiso puis frit à feu doux. Ce plat est particulièrement apprécié dans la région du Tôhoku (nord-est), notamment dans les préfectures de Miyagi, Iwate et Yamagata. On retrouve souvent le shisomaki à la carte d’aires de repos « michi no eki » et dans les boutiques de souvenirs de la région.
(Photo de titre : kama-age shirasudon, un bol de riz garni de petits poissons blancs bouillis shirasu et agrémenté de shiso haché. Pixta)