Répertoire de mets utilisant le gingembre (« shôga »)

À la découverte des ingrédients de la cuisine japonaise

Qu’il vienne rehausser des plats savoureux comme le célèbre porc au gingembre ou qu’il serve à rafraîchir le palais entre deux sushis, le gingembre (shôga en japonais) joue un rôle essentiel dans la cuisine japonaise.

Le porc au gingembre, buta no shôgayaki

Les tranches de porc ont mariné dans une sauce à base de sauce de soja mélangée à beaucoup de gingembre râpé avant cuisson, ce plat est un incontournable des cantines scolaires et des menus de restaurants.



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Gingembre mariné, shôga no tsukudani

De fines tranches de gingembre ayant mijoté dans une sauce sucrée à base de sauce de soja sont servies sur du riz chaud. Ce plat est un repas à lui tout seul.



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Pickles de gingembre frais, shin-shôga no amazu-zuke

Le gingembre frais (shin-shôga) récolté au début de l’été est juteux sans être fort. Finement tranché, il est blanchi, puis mis à mariner dans du vinaigre sucré : un mets parfait en pickles ou à l’apéritif pour accompagner un verre d’alcool. Le gingembre prend un couleur rosée car les anthocyanines du shin-shôga réagissent avec le vinaigre et ce qui le rend encore plus appétissant.



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Gari

Dans les restaurants de sushis, le gingembre frais mariné est appelé gari. Ce terme vient de l’onomatopée gari-gari, qui imite la sensation en bouche du gingembre qu’on croque. Il rafraîchit le palais et aide à éliminer les bactéries qui pourraient se trouver dans le poisson cru.



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Gingembre râpé, oroshi-shôga

Ce gingembre râpé peut être utilisé de nombreuses façons : en condiment du tofu froid (hiyayakko), avec des nouilles udon ou des sushis à base de poisson à dos bleu. Il sert également d’assaisonnement ou de garniture à des plats mijotés ou des fritures.



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Hari-shôga

Ce gingembre, si finement coupé qu’on dirait de petites aiguilles (hari), sert de garniture à divers plats mijotés, notamment à base de poisson. Son aspect est plus raffiné que le gingembre râpé décrit plus haut.



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Hajikami

Également appelé ha-shôga (gingembre en feuille) ou fude-shôga (gingembre « en pinceau »), ces jeunes pousses de gingembre marinées dans du vinaigre sucré sont souvent servies avec en garniture colorée du poisson grillé pour rafraîchir le palais. La tige est rose foncé et on ne mange que la partie la plus claire. Hajikami est l’ancien nom japonais du gingembre.



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(Photo de titre : Pixta)