« Konnyaku » : un aliment santé riche en fibres et pauvre en calories

À la découverte des ingrédients de la cuisine japonaise

Le konnyaku séduit par sa texture ferme et élastique ainsi que par ses qualités nutritionnelles. Élaboré à partir du konjac, il procure une sensation de satiété bien qu’étant particulièrement faible en calories et riche en fibres alimentaires.

De remède traditionnel à incontournable des tablées japonaises

Pilier de la gastronomie nippone, le konnyaku trouve ses origines dans une longue tradition culinaire et médicinale. Il est obtenu en mélangeant de la poudre de racine de konjac à de l’eau, ou en faisant cuire le tubercule avant de le pétrir puis de le solidifier, lui conférant une texture à la fois dense et délicatement gélifiée, caractéristique de cet aliment.

Sa grande polyvalence lui permet de le décliner sous diverses formes selon les usages culinaires : les blocs d’ita-konnyaku, les fines nouilles translucides shirataki ou encore les petites sphères de tama-konnyaku. Cette diversité explique sa présence durable dans les cuisines japonaises, où il est apprécié aussi bien pour sa texture que pour ses qualités nutritionnelles.



Des shirataki nouées, séduisent par leur présentation soignée (© Pixta)

Selon les archives historiques, le konnyaku aurait été introduit sur l’Archipel en même temps que le bouddhisme, au VIᵉ siècle. D’abord consommé pour ses vertus médicinales par les moines de haut rang et l’aristocratie, son usage s’est progressivement démocratisé au fil des siècles. À l’époque d’Edo (1603-1868), il s’était déjà largement répandu parmi les classes populaires, trouvant naturellement sa place dans l’alimentation quotidienne.

En lui-même, le konnyaku possède peu de saveur. Il est généralement mijoté dans un bouillon dashisavoureux ou accompagné d’une riche sauce miso qui en révèlent toute la subtilité. Sa texture apporte rythme et relief aux plats mijotés et aux soupes dont il accompagne les saveurs.



La forme torsadée du tazuna konnyaku apporte une touche décorative aux plats. (Pixta)

Le konnyaku est réputé pour ses nombreux bienfaits sur la santé. Il est notamment riche en glucomannane, une fibre alimentaire reconnue pour favoriser le bon fonctionnement du transit intestinal et contribuer à l’équilibre du microbiote. Extrêmement pauvre en calories, il est également apprécié des personnes souhaitant perdre du poids ou adopter une alimentation plus équilibrée.

Les gelées à base de konnyaku connaissent depuis longtemps un vif succès en tant qu’en-cas léger et peu calorique. Plus récemment, des alternatives façonnées sous forme de nouilles, voire de riz, ont suscité un intérêt croissant auprès des consommateurs à la recherche de substituts pauvres en glucides.



Les gelées de konnyaku sont depuis longtemps considérée comme une collation saine (Nippon.com)

Le glucomannane est également réputé pour ses effets bénéfiques sur la glycémie et le taux de cholestérol. De nombreux spécialistes estiment qu’il peut contribue à la prévention de certaines maladies liées au mode de vie, notamment le diabète et autres troubles métaboliques.



Des pâtes à base de nouilles de konnyaku, une alternative légère aux pâtes traditionnelles. (Pixta)

(Texte de Ecraft. Photo de titre : Pixta)