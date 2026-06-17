Répertoire de mets utilisant le « konnyaku », un aliment léger et riche en fibres

À la découverte des ingrédients de la cuisine japonaise

Le konnyaku apporte une texture ferme et agréable ainsi qu’une touche décorative à de nombreux plats mijotés. Il présente également l’avantage d’être pauvre en calories tout en étant riche en fibres alimentaires.

Konnyaku dengaku

Dans cette préparation traditionnelle, des morceaux de konnyaku sont servis sur des brochettes et nappés généreusement d’une sauce miso douce et onctueuse aux saveurs riches.



(Pixta)

Sashimi de konnyaku

Préparé à partir d’une poudre de konjac de grande qualité, ce type de a se distingue par sa texture légèrement gélatineuse. Sa saveur rafraîchissante en fait un accompagnement idéal durant la saison estivale. Il se marie parfaitement avec de la sauce soja parfumée au gingembre ou du miso vinaigré.



(Pixta)

Motsu-ni

Les morceaux de konnyaku apportent de la texture à ce ragoût d’abats et de légumes. Leur consistance élastique leur permet d’absorber les saveurs riches et généreuses des autres ingrédients.



(Pixta)

Tama-konnyaku

Spécialité emblématique de la préfecture de Yamagata, où il est affectueusement surnommé tama-kon, ce konnyaku se présente sous la forme de boulettes d’environ trois centimètres de diamètre, mijotées dans une sauce à base de soja. Vendu sur des brochettes lors de festivals et autres événements, il constitue un en-cas pratique à déguster sur le pouce.



(Avec l’aimable autorisation du gouvernement préfectoral de Yamagata)

Shirataki et ito-konnyaku

Ces deux variétés de konnyaku se présentent sous la forme de fins filaments. Le shirataki est obtenu en extrudant une pâte de konnyaku à travers une presse à nouilles, tandis que l’ito-konnyaku était traditionnellement fabriqué en découpant de fins rubans dans des blocs de konnyaku.

Aujourd’hui, les deux sont généralement produits selon le même procédé et se distinguent principalement par leur épaisseur. Il existe également des variantes régionales, comme le tsuki-konnyaku, une variété plus épaisse particulièrement appréciée dans l’ouest du Japon.



Shirataki à gauche et ito-konnyaku à droite (Pixta)

Sukiyaki

Si le bœuf constitue l’ingrédient principal du sukiyaki, l’ajout de shirataki longuement mijotés afin de s’imprégner pleinement du bouillon, apporte au plat une texture généreuse et une agréable mâche.



(Pixta)

(Photo de titre : le konnyaku shirataki est un l’un des composants essentiels de l’oden. Pixta)