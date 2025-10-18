Répertoire de mets à base de châtaignes japonaises

À la découverte des ingrédients de la cuisine japonaise

Si les châtaignes sont un aliment d’automne, les châtaignes confites sont vendues toute l’année. Elles sont d’un usage courant en pâtisserie. Leur couleur jaune vif et leur texture moelleuse rappellent celles de la patate douce, mais elles sont considérées comme un aliment haut de gamme.

Kuri-gohan (riz aux châtaignes) / Kuri-okowa (riz gluant aux châtaignes)

Commençons par le riz aux châtaignes. L’épluchage demande un peu de temps, mais le plat est très apprécié à l’automne. Il existe également des variantes, par exemple au riz gluant, ou en ajoutant des champignons.

Kuri kinton (purée de châtaignes)

Sa couleur dorée évoque la fortune, c’est un aliment porte-bonheur indispensable dans les plats du Nouvel An. Il est généralement préparé en mélangeant une purée de patate douce avec des châtaignes confites.

Les confiseries réputées de la région centrée sur la ville de Nakatsugawa, dans la préfecture de Gifu, connue pour sa production de châtaignes, sont elles aussi appelées kuri kinton. Il s’agit d’une confiserie japonaise à base de châtaignes écrasées passées au tamis et mélangées à du sucre, puis pressées dans un linge.

Shibukawani (châtaignes confites avec la peau)

Elles sont cuites longtemps à feu doux avec leur peau, dans un sirop.

Kuri mushi yôkan (pâte à la châtaigne cuite à la vapeur)

Une pâtisserie traditionnelle à base de farine de blé, de pâte de haricots rouges et de châtaignes confites, cuite à la vapeur.

Kuri manjû (pâtisserie fourrée aux châtaignes)

Il s’agit de gâteaux manjû cuits au four, badigeonnés de jaune d'œuf pour obtenir la couleur brun foncé caractéristique des châtaignes.

Il existe également de nombreux autres types de confiseries japonaises à base de châtaignes, telles que les dorayaki aux châtaignes, les kintsuba aux châtaignes et les kanoko aux châtaignes. Toutes font des cadeaux très appréciés.

Mont Blanc

Contrairement à ce que l’on croit souvent, ce gâteau qui tire son nom du plus haut sommet des Alpes, caractérisé par sa crème de châtaignes extrudée en forme de cordelettes, est en réalité né au Japon. Le produit phare du magasin qui l’a inventé a connu un tel succès qu’il s’est répandu dans tout le pays.

(Article rédigé par eCraft. Photo de titre : du kuri-gohan. Toutes les photos : Pixta)