Répertoire de mets à base du petit agrume « yuzu »

À la découverte des ingrédients de la cuisine japonaise

Depuis des temps immémoriaux, le yuzu ajoute une note acidulée à la cuisine japonaise. Petit répertoire des plats où il occupe une place principale.

Suimono

Initialement, le suimono est une soupe claire, mais l’ajout de zestes de yuzu décuple ses saveurs. Le yuzu peut également être ajouté au zôni (soupe avec des galettes de riz mochi), notamment à l’occasion du Jour de l’An. Portez le bol à vos lèvres et humez l’arôme rafraîchissant du yuzu, de quoi, à coup sûr, vous réchauffer le cœur.



(Pixta)

Yuzu daikon

Coupé finement, le yuzu apporte la touche finale à un plat de radis blancs daikon aigres-doux marinés. Ce plat est parfait pour se rafraîchir le palais.



(PhotoAC)

Miso au yuzu

Pour ce plat, des zestes de yuzu râpé avec du jus de yuzu sont incorporés à du miso sucré. Ils serviront de garniture ou pour le glaçage. Le miso au yuzu peut notamment s’accompagner de sato-imo cuites à la vapeur (taro japonais), de tranches épaisses de furofuki daikon mijotées ou encore de brochettes dengaku, comme du tofu.



Sato-imo cuite à la vapeur garnies de zestes de yuzu. Sur le miso, des légumes feuilles. (Pixta)

Yûan-yaki

Pour ce plat, les ingrédients sont marinés en parts égales dans la sauce soja, le saké, le mirin (saké doux) et le jus de yuzu, puis grillés. Ce plat tire son nom de son inventeur, Kitamura Yûan, un maître de la cérémonie du thé de l’époque d’Edo (1603-1868).



Un morceau de poisson grillé à la façon yûan-yaki (Pixta)

Yuzu ponzu

On obtient cet assaisonnement en mélangeant du jus de yuzu avec de la sauce soja et du mirin. Le yuzu ponzu est un ingrédient indispensable pour les nabe, les marmites japonaises. Les notes acidulées qu’il apporte au plat sont absolument délicieuses. Vous pouvez en acheter prêt à l’emploi dans de nombreux supermarchés mais vous pouvez très bien le préparer vous-même. Les saveurs n’en seront que meilleures.



Le yuzu ponzu : la sauce parfaite pour tremper des tranches de viande mijotées (Pixta)

Yuzu koshô

Pour obtenir ce condiment, il faut mélanger des zestes de yuzu râpés verts, qui ne sont pas encore arrivés à maturité, avec des piments verts hachés et du sel. Vous obtenez ainsi une consistance pâteuse. La fraîcheur de la saveur piquante des piments et le goût amer subti



(Pixta)

Yuzu-gama

Pour cette recette, on coupe la partie supérieure du yuzu. On retire la chair de l’agrume ; la partie inférieure servira de plat pour servir le yuzu-gama. Ce plat est apprécié lors d’occasions spéciales et fait partie des nombreuses spécialités que compte le osechi ryôri, un plat typiquement servi à l’occasion du Jour de l’An ou encore lors des repas de fêtes. Un régal pour les yeux, ce plat embaumera votre cuisine d’un parfum délicat de yuzu.



(Pixta)

Yubeshi

Passons maintenant au dessert. Ce type de pâtisserie japonaise wagashi, qui utilise des gâteaux de riz mochi aromatisés au yuzu, se décline sous différentes formes et saveurs, notamment des mochi à la sauce soja et aux noix. Celui que nous vous présentons ici est un yuzu-gama composé de miso, de noix et de farine de riz. Le tout est ensuite fermé puis cuit à la vapeur et séché. Ce plat aurait vu le jour pendant la période Heian (794–1185). Mais patience, il nécessite plusieurs mois de préparation. Il fait encore aujourd’hui le bonheur de nombreux palais, dans différentes régions de l’Archipel. il est généralement servi en tranches, en accompagnement d’une tasse de thé ou d’une coupe de saké.



(Pixta)

(Texte d’Ecraft. Photo de titre : yuzu daikon, une combinaison idéale entre l’arôme citronné du yuzu et l’acidité du daikon mariné. Avec l’aimable autorisation de l’Association de tourisme de l’Est de Kôchi.)