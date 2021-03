La Liberdade de São Paulo : le plus grand quartier japonais se trouve à l’autre bout de la planète

São Paulo, la plus grande ville du Brésil et des Amériques, abrite un quartier appelé la Liberdade où vit la communauté japonaise la plus importante du monde, en dehors de l’Archipel. Les descendants d’émigrés d’ascendance nippone ont développé sur place une culture originale née de la fusion de leurs traditions avec celles de leur pays d’adoption. Toutefois depuis l’arrivée plus récente de vagues de migrants venus de Chine et de Corée, la Liberdade a pris un visage plus cosmopolite.

Le plus grand « quartier japonais » du monde Il existe quantité de « quartiers japonais » un peu partout dans le monde, entre autres ceux de Little Tokyo à Los Angeles (USA) ou de Powell Street à Vancouver (Canada). Mais le plus vaste est sans doute celui de São Paulo, appelé Bairro oriental (« quartier oriental ») en portugais, situé dans le district de Liberdade.

Cet ouvrage a été publié par par l’auteur de l’article en 2020 (aux éditions Tôkyô daigaku shuppankai). Il est consacré à l’histoire du quartier de la Liberdade, comme l’indique son titre : « Le Bairro oriental de São Paulo : un quartier créé à l’époque moderne par des émigrés japonais, à l’autre bout de la planète » (Imin ga tsukutta machi San paulo Tôyôgai : chikyû no hantaigawa no Nihon kindai). Le Bairro oriental se trouve en plein centre de São Paulo. Il mesure quelque 500 mètres d’est en ouest sur 1 500 mètres du nord au sud et couvre une superficie de 3,7 kilomètres carrés. C’est l’une des attractions touristiques majeures de la ville, desservie par la station de métro Liberdade. Les Japonais ont commencé à quitter l’Archipel pour le Brésil au tout début du XXe siècle et au fil du temps, ce mouvement migratoire a pris de plus en plus d’ampleur. Après avoir connu bien des hauts et des bas, le district de la Liberdade regroupe à présent 1,9 million d’expatriés, ce qui en fait la plus grande communauté japonaise de la planète, exception faite de l’Archipel. La première fois que je suis allé au Brésil, c’est en 1992. À peine sorti de l’aéroport de São Paulo, on m’a emmené directement au Bairro oriental. Après avoir vécu 17 ans dans ce pays, j’ai publié un livre sur le quartier de la Liberdade, paru en 2020. Il relate l’histoire de Japonais partis s’installer dans un pays situé de l’autre côté de la Terre et de la communauté qu’ils ont fondée sur place au cours du siècle dernier. Une émigration de masse de l’Archipel vers le Brésil L’émigration de masse de Japonais vers le Brésil a débuté en 1908, quand le navire Kasatomaru a quitté le port de Kobe en direction de l’Amérique. Il avait à son bord 800 passagers dont la plupart avaient été recrutés pour travailler dans des plantations de café situées à l’intérieur des terres, dans l’Etat de São Paulo. Une dizaine d’entre eux n’étaient pas dans ce cas et ils se sont installés dans la ville même de São Paulo. Dans les années 1910, un grand nombre d’ouvriers agricoles de l’État de São Paulo ont quitté leur exploitation pour la ville du même nom. Beaucoup se sont établis le long de la rue en pente Conde de Salzedas où ils ont formé une première communauté japonaise. Quand leur situation économique s’est améliorée, ils se sont déplacés un peu plus haut dans la rue, et le quartier japonais s’est étendu. Dans les années 1930, le mouvement migratoire s’est intensifié et la Liberdade est devenue de plus en plus prospère. Toutefois après le déclenchement de la guerre du Pacifique (1941-1945), les Brésiliens ont considéré les expatriés d’origine japonaise comme des « étrangers hostiles ». Le rôle surprenant du cinéma dans l’essor du quartier japonais de São Paulo Après la Seconde Guerre mondiale, le quartier japonais de São Paulo s’est développé autour de la rue Galvão Bueno. Curieusement, ce phénomène s’explique surtout par l’ouverture en juillet 1953 du premier cinéma japonais du Brésil, le « Ciné Niterói », à l’initiative de Tanaka Yoshikazu (1909-1979), un expatrié (nikkeijin) de première génération, courtier en céréales de son état. Le Cine Niterói se trouvait dans un bâtiment de quatre étages de la rue Galvão Bueno, un peu plus bas que la place de la Liberdade, à l’emplacement de l’actuel pont Osaka. Il faisait office d’espace culturel et de spectacle de la communauté d’origine japonaise. Le cinéma proprement dit, situé au rez-de-chaussée, pouvait accueillir 1 500 spectateurs et au-dessus, il y avait un restaurant, une grande salle et un hôtel. Le weekend, les alentours du Cine Niterói étaient envahis par une foule de gens en quête de distractions. Par la suite, trois autres cinémas ont fait leur apparition à proximité. Le Nanbei gekijô (« théâtre de l’Amérique du Sud »), le Cine Tokyo et le Cine Nippon. La Liberdade comptait donc quatre cinémas différents qui se faisaient concurrence. Dans le même temps, des restaurants et des boutiques ont ouvert leurs portes à l’intention du nombreux public attiré par les films. C’est ainsi qu’est né un quartier commerçant « qui donnait un peu la sensation d’être de retour au Japon ».

L’entrée du cinéma Niterói. Photo tirée de l’ « Histoire des arts du spectacle dans le quartier japonais » (Colonia geinôshi)

Les débuts du Bairro oriental En avril 1964, un immeuble de trois étages, d’une superficie de 3 734 mètres carrés, a fait son apparition dans la partie sud de la rue Galvão Bueno, au croisement de la rue São Joaquim. Il a dès lors abrité les activités de l’Association socioculturelle japonaise de São Paulo (« São Paulo Nihon bunka fukushi kyôkai ») devenue par la suite l’Association socioculturelle japonaise du Brésil (« Brazil Nihon bunka fukushi kyôkai »). À l’époque, ce bâtiment moderne, qui s’est encore agrandi depuis, ne passait pas inaperçu contrairement à aujourd’hui où il est dominé par des tours. Il se trouvait en effet au milieu des vieilles bâtisses d’un étage dont se composait pour l’essentiel le quartier de la Liberdade. Le cœur de ce qui est devenu par la suite le Bairro oriental de São Paulo s’est donc constitué autour de la zone des cinémas et des commerces, et du Centre socioculturel japonais.

Les locaux de l’Association socioculturelle japonaise du Brésil tels qu’ils se présentent aujourd’hui dans le quartier de la Liberdade, en plein cœur de São Paulo. Pendant les années 1960-1970, la rue Galvão Bueno de São Paulo que les expatriés avaient investie après la guerre a été complètement chamboulée par le réaménagement du centre de la ville et la construction du métro. C’est ainsi que le Cine Niterói a été transféré sur l’avenue de la Liberdade, une autoroute étant prévue à son emplacement. Mais au lieu de se laisser abattre, les responsables de la communauté japonaise – en particulier Tanaka Yoshikazu et l’homme d’affaires Mizumoto Tsuyoshi (1920-1989) –, en ont profité pour développer la Liberdade. En novembre 1974, le quartier japonais de São Paulo a commencé une nouvelle vie et c’est alors qu’il a pris le nom de Bairro oriental. Il s’est doté entre autres d’un portique shintô (torii) rouge vermillon de neuf mètres de haut placé à son entrée, ainsi que de multiples lanternes traditionnelles et d’un jardin japonais. Et il a organisé toutes sortes de manifestations à commencer par un marché asiatique et différentes festivités. Festival des fleurs (hana matsuri) célébré le 8 avril, jour anniversaire de la naissance du Bouddha. Fête des étoiles (Tanabata), le 7 juillet. Confection de gâteaux par pilage du riz (mochitsuki), en particulier lors du Nouvel An. Toutes ces célébrations reposaient sur des traditions japonaises adaptées à la culture locale.





Des nouveaux venus chinois et coréens Dans les années 1960, des émigrés en provenance de Taïwan et de Corée ont commencé à arriver au Brésil. Beaucoup d’entre eux parlaient le japonais en raison du passé colonial de l’Archipel. Ils sont donc allés se renseigner au Bairro oriental où l’on s’exprimait dans une langue qu’ils connaissaient. Et ils ont joué un rôle important dans le quartier dès les années 1970-1980. Dans les années 1990, ils ont été rejoints par des émigrés originaires de Chine continentale qui ont ouvert des boutiques dans les parages. La rue Conselheiro Furtado délimite le Bairro oriental du côté de l’Est. C’est là que se trouvent à présent les infrastructures de la communauté chinoise en particulier le Centre culturel chinois de São Paulo, l’Association cantonaise du Brésil et le temple bouddhique Kwan Yin du Kôdô-in. La rue compte aussi quantité de boutiques et de restaurants taïwanais et chinois. Les magasins japonais sont environnés de supermarchés, hôtels, bars, restos, établissements de karaoké, salons de coiffure et de beauté, cabinets médicaux, agences de voyages et autres écoles. Et tous ces établissements sont chinois au point que l’on pourrait se croire dans un mini Chinatown.