Sortie du dernier anime Gundam, « Senkô no Hathaway » : les conflits de l’humanité toujours au centre de la série mythique

Mobile Suit Gundam : Senkô no Hathaway est sorti en salles au Japon le 11 juin. Le film est l’adaptation d’un roman en trois tomes, publié en 1989, et vendu à ce jour à 1,3 million d’exemplaires. Pourquoi une adaptation animée 30 ans plus tard ? Et par la même occasion, comment expliquer que l’univers Gundam demeure aussi populaire encore aujourd’hui ?

La conception du monde derrière Gundam n’a pas vieillie

La série animée originale de Mobile Suit Gundam a été diffusée à la télé pour la première fois en 1979. L’histoire se déroule dans un futur où les humains ont commencé à coloniser l’espace, et décrit la guerre menée par la colonie spatiale du Duché de Zeon contre la Fédération terrienne pour obtenir son indépendance. Le personnage principal, un jeune garçon nommé Amuro Ray, se retrouve involontairement enrôlé dans les forces de la Fédération contre Zeon, comme pilote de Gundam, un robot humanoïde géant (ou mecha), une arme appelée Mobile Suit.

L’originalité de la série réside dans la vision du monde qui la sous-tend. À l’époque des débuts de la série, les animes étaient essentiellement considérés comme destinés aux enfants, ce qui impliquait une distinction claire et nette entre le Bien et le Mal, le héros appartenant évidemment au camp du Bien, et les ennemis au camp du Mal. Or, dans Mobile Suit Gundam, la Fédération, qui refuse de reconnaître comme légitime les aspirations des colons à l’indépendance, ne représente pas nécessairement le Bien. D’un autre côté, la stratégie des zéonistes qui consiste à implanter une colonie sur Terre même est également clairement anti-humaniste.

La véritable perspective est ailleurs : alors que les adultes poursuivent leur guerre au nom de leur justice, les jeunes se battent pour survivre, eux et leurs amis. Telle est l’histoire de Mobile Suit Gundam.

La perspective déroutante de la série a mis du temps à s’imposer et elle a connu des débuts difficiles, avec pour conséquence un arrêt anticipé. Le soutien ne s’est élargi que plus tard, grâce au succès extraordinaire des figurines plastiques de la série. Sont venus ensuite trois films long métrage, dont le succès a été tel qu’aujourd’hui, Gundam est considéré comme une icône et une expérience commune à toute une époque.





L’influence de la série et la pérennité de sa popularité sont de ce point de vue comparable à celles de la série de films Star Wars de George Lucas, créée en 1977.

Les scènes les plus célèbres des films sont citées ou parodiées dans de nombreux autres films ou produits culturels. De même que la réplique de Dark Vador « Je suis ton père » a acquis le statut de phrase immortelle par les fans de Star Wars, la réplique d’Amuro Ray « Mon père ne m’a jamais frappé » est immédiatement identifiée dans n’importe quel contexte par au moins trois générations de fans. Des répliques comme « Tu t’es servi de moi comme marchepied ! » sont entrées dans le vocabulaire courant. On trouve même un manuel très populaire de marketing et de gestion pour assurer le succès en affaires intitulé « Apprendre de Char Aznable », du nom du principal rival du héros.

La licence Gundam, comme Star Wars, a donné lieu à de nombreuses déclinaisons.

Mais si nombre de ces déclinaisons reprennent l’univers et les personnages de Gundam sur le mode du spin-off, le cas de Senkô no Hathaway est différent. Cette fois, il s’agit de l’adaptation d’un roman écrit par le réalisateur du premier Gundam, Tomino Yoshiyuki.

L’incroyable papa de Gundam, Tomino Yoshiyuki

Tomino Yoshiyuki est né en 1941 à Tokyo. La même année et dans la même ville qu’un autre grand réalisateur de l’animation japonaise du nom de… Miyazaki Hayao.



Tomino Yoshiyuki, l’homme qui a donné naissance à l’anime Gundam. Il fêtera ses 80 ans en novembre. (Jiji Press)

Après avoir étudié le cinéma à l’université, Tomino a rejoint Mushi Productions, la société de production fondée en 1964 par Tezuka Osamu, considéré comme le père du manga. Cela a été la seule et unique année que Mushi Productions a embauché des futurs diplômés.

À son entrée dans la société, Tomino a travaillé comme « directeur de production ». Si l’on peut s’imaginer une sorte de superviseur pour les animateurs, d’après l’autobiographie de Tomino, son véritable travail consistait plutôt à collecter et livrer les scénarios, story-boards et illustrations originales.

Or, après six mois à accomplir ces tâches, Tomino a dessiné un storyboard pour Tezuka qui a attiré son regard. Tomino a alors été propulsé metteur en scène, mais pas n’importe lequel : celui le plus crédité sur la série télé Astro boy.

Tomino a par la suite acquis son indépendance. Il était si énergique qu’une rumeur circulait dans le secteur selon laquelle il avait pour objectif de réaliser un millier de storyboards. Finalement, il a eu sa première occasion de réaliser Triton, qui a été diffusé en 1972 (pas de version française).

Dans le monde de la création, un aphorisme dit que « Tout ce qu’un créateur fera dans sa vie se trouve déjà dans sa première œuvre ». Peut-être est-ce généralisable aux cinéastes... Quoi qu’il en soit, on trouve déjà clairement exprimée dans Triton une position qui sera la marque de fabrique de Gundam.

Voici comment Tomino parle de Triton :

« C’est fondamentalement le même concept que j’ai développé ensuite dans Gundam : qu’est-ce que le mal ? La vision du mal change en fonction de la position et du destin de chacun. »

Triton dépeint la guerre menée par un jeune triton contre la tribu des Poseidon qui perturbe la paix des mers et menace d’extermination les amphibiens de son espèce. Alors que le héros est censé se battre en pur justicier, au dernier épisode, il se retrouve confronté à la question : « Est-il possible que ce soit moi le méchant de l’histoire ? »

Comme le disait Tomino, le Mal change selon la position de chacun. Bien entendu, le Bien et la Justice aussi. Leur valeur évolue en fonction de l’époque et du regard que l’on porte sur eux. D’ailleurs, Tomino ne dit pas que le héros se bat pour la justice absolue mais simplement pour survivre, malgré les doutes auxquels il fait parfois face et bien qu’il s’agisse d’un anime pour enfants, Tomino pousse sa réflexion jusqu’au bout, sans concession, sans facilité.

Ce sera sa position également sur Gundam, et c’est certainement l’une des raisons pour lesquelles les œuvres de Tomino ont conservé toute leur force après tant d’années.