Qui était Kaji Maki, le père du sudoku ?

« Tous les plus grands journaux nationaux du Royaume-Uni ou presque publiaient des grilles de sudoku et la question rituelle : “Avez-vous résolu la grille de ce matin ?” était devenue la nouvelle façon de se dire bonjour entre employés en arrivant au bureau. J’ai même entendu dire que le sudoku était le seul sujet pacifique qui ait jamais enthousiasmé les Britanniques, à l’exception de la famille royale ! »

Wayne Gould était un Néo-zélandais passionné d’énigmes et de casse-tête. Il avait découvert le sudoku dans une librairie au Japon et avait développé un programme informatique pour générer des grilles automatiquement. Gould n’était pas du tout un inconnu pour Gotô et Kaji, car celui-ci avait contacté Nikoli tout à fait respectueusement, en tant qu’entreprise qui avait mis au point le sudoku.

Les Japonais, dotés d’un sens aigu de la recherche et de la curiosité, ont une passion pour les casse-tête et les énigmes de toutes sortes. Ils sont rapidement devenus accros au sudoku, mais surtout parce que, grâce au magazine de Kaji Maki, ils pouvaient rivaliser les uns avec les autres pour proposer les meilleures grilles. Certains parmi les plus doués sont devenus employés du magazine, et de ce fait, le sudoku est devenu de plus en plus sophistiqué.

La caractéristique de Nikoli que ne possédaient pas les autres magazines de jeux et casse-tête, c’était qu’il appelait à la participation du lectorat. La plupart des grilles et des autres casse-tête étaient des créations des lecteurs, que le magazine achetait et publiait.

« J’ai essayé de résoudre les casse-tête de M. Howard, mais je m’en suis vite lassé. D’abord, ses grilles étaient trop faciles et ennuyeuses. M. Howard lui-même a créé une douzaine de grilles puis a laissé tomber. C’est Kaji qui a repris le concept et en a fait un succès mondial. L’idée géniale qu’il a eue est de demander aux lecteurs de créer leurs propres grilles. »

Lorsque Kaji Maki meurt le 10 août 2021 d’un cancer des voies biliaires à 69 ans, les condoléances ont afflué du monde entier. Kaji Maki était rédacteur de Nikoli, le premier magazine japonais de jeux de type « casse-tête », et surtout connu comme « le père du sudoku ». C’est en 1984 qu’il a introduit au Japon un casse-tête qu’il a trouvé dans un magazine américain sous le nom de « number place ». Il l’a rebaptisé immédiatement en japonais Sû ji wa doku shin ni kagiru (« Un nombre et seulement un »), abrévié en « sudoku ». Ce n’est que 21 ans plus tard que le sudoku est devenu un énorme succès au Royaume-Uni, puis dans le monde entier.

Revers et avantages de la gloire

Après cette première visite fin 2004 qui leur a montré l’ampleur du phénomène, Gotô et Kaji sont retournés à Londres dès le printemps suivant. Avec une idée derrière la tête.

« La marque Sudoku était déjà déposée au Japon, mais pas encore à l’étranger. Si nous la déposions au Royaume-Uni, les royalties pouvaient nous rapporter gros. »

Les choses ne se passèrent pas comme prévu : le sudoku était devenu si populaire qu’il était perçu comme un nom commun...

« Il nous fallut renoncer, nous n’avions pas le choix. Ensuite, beaucoup de gens nous ont fait remarquer que si nous avions perdu beaucoup d’argent, nous nous étions aussi évité de grosses difficultés à tenter de protéger notre marque des contrefaçons. Nous aurions passé notre vie en procès. Nikoli est une entreprise de moins de 20 employés, nous ne disposions pas des ressources humaines nécessaires à une gestion efficace. Kaji a mis le point final à tous les remords en déclarant qu’il était parfaitement heureux si un maximum de personnes pouvaient s’amuser au sudoku. En se forçant peut-être un tout petit peu pour faire le brave, je ne le nie pas ! »

C’est en grande partie parce que le succès a pris en premier à Londres qu’il s’est répandu ensuite dans le monde entier : États-Unis, Inde, Australie, Afrique du Sud, Hong-Kong, Europe, Moyen-Orient…

Un accueil enthousiaste dans chaque pays

À chaque compétition de sudoku dans quelque pays que ce soit, où Gotô et Kaji étaient invités, et ils y recevaient toujours un accueil enthousiaste.

« Chaque fois qu’on le présentait comme l’inventeur du sudoku, Kaji se récriait : “Non, non, je lui ai juste donné son nom !” Quoi qu’il en soit, il est allé dans de nombreux pays, a donné de nombreux interviews. En Espagne, il a enchaîné les interviews une journée entière à raison de 20 minutes par média. Lorsqu’il marchait dans la rue, il était entouré de personnes qui lui demandaient des autographes et des poignées de main. Un jour, dans un bar, un homme l’a pris à parti en plaisantant, parce qu’à cause de lui sa femme s’intéressait plus au sudoku qu’à s’occuper de lui ! Au début, il se disait que cet engouement ne durerait que quelques années et qu’il devait en profiter pour faire le tour du monde tant qu’on l’invitait. Mais le boom a duré et les grilles du magazine Nikoli se vendent toujours aux États-Unis, au Royaume-Uni, en Turquie…

Le monde entier l’aime

Kaji n’a jamais prétendu être l’inventeur du sudoku, il se présentait comme son parrain. Il avait trouvé un banal casse-tête dans un magazine spécialisé américain, il lui a donné un nom unique et l’a présenté dans son propre magazine, qui, à vrai dire, était déficitaire à l’origine. Et c’est tout. Mais c’est la rencontre de ce jeu avec les lecteurs passionnés de casse-tête de son magazine qui a fait du sudoku un jeu d’une grande originalité et d’une grande profondeur.

Gotô garde des souvenirs inoubliables des voyages autour du monde avec Kaji.



Kaji Maki dans ces dernières années (photo avec l’aimable autorisation de Gotô Yoshibumi)

Kaji possédait ce charme unique qui donnait du plaisir à tous ceux qui l’approchaient. Après le Grand tremblement de terre de l’Est du Japon le 11 mars 2011, nous avons entendu dire que des réfugiés dans les centres d’évacuation aimaient jouer au sudoku. Alors nous y sommes allés ensemble. Et comme d’habitude, il s’est immédiatement lié d’amitié avec les personnes âgées. Il mettait tout le monde à l’aise et tout le monde l’aimait comme une idole. C’était cela, son charisme.

C’est parce qu’il n’attachait pas d’importance aux mesquineries et qu’il savait d’abord profiter de la vie que quiconque le rencontrait autour du monde l’aimait immédiatement.

(Photo de titre : Kaji Maki lors de la première compétition nationale brésilienne de sudoku à Sao Paulo, au Brésil, le 29 septembre 2012. AFP/Jiji Press)