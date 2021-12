Un homme à succès : pourquoi le joueur de baseball Ohtani Shôhei est si admiré au Japon et aux États-Unis

Cette saison, la quatrième depuis qu’il a quitté le Japon, Ohtani Shôhei a été nommé MVP (Most Valuable Player, « Meilleur joueur ») de la Major League Baseball (MLB). Ses performances, tant comme lanceur que comme frappeur ont été décrites comme un exploit qui ont changé la face de la MLB.

Jouer « des deux côtés de la balle »

Le baseball, sport originaire des États-Unis, oppose deux équipes de neuf joueurs pendant neuf manches, chaque équipe alternant l’attaque et la défense au cours de chaque manche.

Le lanceur, en lançant la balle contre le batteur de l’équipe adverse, est le joueur-clé de la défense. Neuf batteurs se succèdent pour essayer de frapper la balle de ce lanceur. L’attaque et la défense échangent leurs positions quand la défense a éliminé trois des neuf batteurs.





La technique du lancer est tellement spécifique que dans la plupart des équipes professionnelles a été instituée la règle du « frappeur désigné » (Designated hitter ou DH en anglais), qui permet à l’équipe de remplacer le lanceur quand c’est théoriquement son tour de tenir la batte. Cette règle est aujourd’hui adoptée par l’American League aux États-Unis, et la Pacific League au Japon.

Mais dans les deux autres principales ligues, la National League aux États-Unis et la Central League au Japon, c’est toujours la règle traditionnelle qui s’applique, à savoir que le lanceur doit passer à la batte à son tour, comme tout le monde. À vrai dire, on attend tellement peu d’un lanceur qu’il accomplisse des exploits à la batte que là aussi, certaines circonstances sont admises où le lanceur peut être remplacé par un autre batteur (qu’on appelle dans ce cas « substitut »), à condition de ne plus lancer non plus jusqu’à la fin du match. Substituer le lanceur est donc une décision cruciale pour une équipe en cours de match.

Cette distinction entre lanceurs et batteurs est si importante que, quand un joueur entame une carrière professionnelle, il doit choisir si, en défense, il sera lanceur ou voltigeur (position des autres joueurs dispersés dans des endroits stratégiques sur le terrain quand ils sont en défense).

Par exemple, Oh Sadaharu (né en 1940), qui détient un record historique de 868 home run (ou « coups de circuit ») comme batteur au cours de sa carrière, était lanceur attitré de son équipe tant qu’il était amateur, mais n’a plus jamais lancé dans sa carrière professionnelle.

Babe Ruth (1895-1948), qui détenait le record du monde du plus grand nombre de home run, avant d’être dépassé par Oh Sadaharu et Hank Aaron (1934-2021), avait pour sa part commencé sa carrière comme lanceur, avant de se tourner vers la frappe.

Né en 1994 à Mizusawa dans la préfecture d’Iwate, Ohtani Shôhei est exceptionnel de ce point de vue, à la fois lanceur et frappeur de génie depuis le lycée. Quand il rejoint les Nippon Ham Fighters de la Pacific League en 2013, il insiste pour continuer à la fois à lancer et à frapper, et son entraîneur le suit, malgré les objections de l’entourage.





Un talent qui s’épanouit

Ohtani Shôhei est incontestablement doué pour les deux positions. Avec son 1,92 m, il frappe loin et peut lancer la balle à plus de 160 km/h.

Après avoir été le premier joueur de l’histoire de la Pacific League à obtenir un nombre à deux chiffres de victoires comme lanceur et un nombre à deux chiffres de home run comme batteur dans la même saison (11 victoires, 10 home run, en 2014), il devient en 2016 le premier joueur de la Pacific League à remporter le titre de MVP pour ses deux positions, lanceur et DH.



En plus de ses redoutables compétences en lanceur et batteur, Ohtani est un coureur habile, en dépit de son 1,92 m. (Jiji Press)

Ohtani Shôhei rejoint les Angels de Los Angeles à l’intersaison 2017 et commence une carrière dans les Major Leagues américaines l’année suivante en tant que lanceur et batteur, d’où l’expression : il joue des deux côtés de la balle (en japonais : « deux sabres »). Les médias américains se sont intéressés à ce défi très inhabituel, mais l’ont souvent qualifié de « téméraire ». Certains l’ont critiqué, disant qu’il aurait eu des chances de devenir un joueur de première force s’il s’était concentré sur l’un ou l’autre, le lancer ou la frappe, mais pas les deux.

Avec 22 home run lors de sa première saison, il s’est d’emblée montré un frappeur très prometteur. Une blessure au coude droit l’a d’ailleurs obligé à se reconvertir en batteur exclusif en milieu de saison. En tant que lanceur, son résultat de 4 victoires 2 défaites en 10 matches était un peu décevant.

En attaque, à part ce résultat déjà exceptionnel de 22 home run, il s’est montré un excellent coureur, devenant le premier joueur de l’histoire des major leagues à passer la barre des 10 apparitions au monticule, 20 home run et 10 bases volées. Durant l’intersaison, il subit une opération au coude droit.

Il ne lance pas durant la saison suivante et se concentre sur la frappe, réalisant 18 home run. Cependant, une blessure au genou droit l’oblige à manquer la fin de la saison.