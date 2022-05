Le « boshi techô » : le carnet de santé japonais précieux pour les enfants et les parents de plus de 50 pays

Un faible taux de mortalité infantile grâce au boshi techô

Au Japon, le boshi techô, ou littéralement « le manuel mère-enfant », (similaire au carnet de santé en France), fait partie de la vie quotidienne depuis 1948, peu de temps après la fin de la Seconde Guerre mondiale. Ce document contient de précieux renseignements, à commencer par toutes les informations concernant la grossesse, l’état de santé de la mère et de l’enfant à la naissance, ainsi qu’un suivi de la condition physique de l’enfant depuis sa naissance jusqu’à l’école primaire. Grâce à ce carnet, la vie de nombreuses mères et de leurs enfants peut être protégée.

« J’ai exercé en tant que pédiatre pendant de nombreuses années au Japon et l’existence du boshi techô est quelque chose de tout à fait normal pour moi. Pourtant, quand je suis allé en Indonésie, j’ai pu constater que c’était loin d’être le cas dans tous les pays : il n’y avait pas de document contenant les informations concernant les mères et les enfants », explique Nakamura Yasuhide, pédiatre et directeur des Amis de l’OMS Japon. Nakamura s’est rendu sur l’île indonésienne de Sumatra en 1986 en tant que spécialiste du Projet de promotion de la santé mené par la JICA (l’Agence japonaise de coopération internationale) pour le nord de l’île. À l’époque, dit-il, un grand nombre de mères mouraient en couche et de nombreux enfants n’atteignaient pas l’âge de cinq ans.

« Les informations concernant le poids de l’enfant à la naissance et ses différents vaccins sont certes documentées, mais il s’agissait de minces feuilles de papier pliées en trois. Dans de nombreux cas, les mères ne les avaient pas sur elles parce qu’elles s’étaient perdues ou abîmées par l’eau. Et en Indonésie, il y a des vaccins seulement dans la première année de l’enfant, si bien que très peu de personnes conservaient ces documents au-delà. C’est là que j’ai compris à quel point les boshi techô japonais sont précieux. »





Le docteur Nakamura s’est interrogé sur l’histoire de la médecine au Japon. Il a découvert que le taux de mortalité infantile avait commencé à diminuer avant même l’adoption dans le pays de soins plus perfectionnés.

« L’un des Objectifs de développement durable (ODD) dans le monde est de réduire le taux de mortalité infantile à 12 naissances sur 1 000, ou moins d’ici 2030, un objectif que le Japon a atteint depuis plus de cinquante ans. À l’époque, il n’y avait pas de respirateurs et le nombre d’incubateurs était à peine suffisant. Nous nous occupions des besoins fondamentaux des bébés : maintenir leur température corporelle, leur donner un peu d’eau et de nourriture, et les garder propres afin qu’ils ne contractent pas de maladies. Je pense qu’au-delà de tout le travail et de l’attention des médecins et des infirmières, le faible taux de mortalité infantile du Japon a pu en grande partie être atteint grâce au boshi techô. »

Des médecins indonésiens surpris par le suivi de la santé de l’enfant au Japon

Après deux ans et trois mois passés en Indonésie, le docteur Nakamura est rentré au Japon. En hiver 1992, il a invité deux médecins indonésiens dans l’Archipel. Dans le cadre de leur formation, ils ont parcouru ensemble le Japon, en observant les examens de contrôle de nouveau-nés. C’est alors qu’ils ont remarqué que les mères apportaient toujours leur boshi techô et que le personnel de santé y inscrivait toujours les résultats des examens. Cela les a surpris.

Les deux médecins indonésiens ont tout de suite voulu adopter l’utilisation du boshi techô. « J’étais heureux de voir à quel point ils étaient motivés mais j’ai dû les mettre en garde contre les difficultés auxquelles ils allaient probablement se heurter. »

En effet, il ne s’agissait pas simplement d’imprimer et de distribuer des manuels en carton. Il fallait que le contenu soit compréhensible non seulement pour le personnel de santé comme les médecins et les infirmières, mais aussi pour les parents de l’enfant. Ainsi, une formation serait nécessaire pour une véritable mise en place du nouveau système. Le chemin vers une adoption dans tout le pays serait probablement difficile.

« Mais cela ne les a pas pour autant arrêtés », poursuit le docteur Nakamura. Ils m’ont dit : “Nous allons quand même le faire. Parce que nous avons déjà un prototype chez nous.” Puis ils ont sorti un livret en papier de couleur jaune. »

Ce livret, c’était en fait un manuel de santé maternelle et infantile dont le docteur Nakamura avait lui-même découpé et assemblé les feuilles avec des médecins locaux lors de son séjour en Indonésie. « J’ai été surpris qu’une chose aussi rudimentaire, que j’avais fabriquée moi-même, me soit revenue au Japon. En même temps, cela me faisait énormément plaisir. »

Le projet d’introduction d’un boshi techô indonésien a commencé de façon sérieuse peu après.





Premier problème : par quelle région commencer ? L’échantillon de population devait être suffisamment important pour pouvoir avoir une vue d’ensemble des résultats et en tirer des conclusions, mais commencer par une grande ville nécessitait beaucoup plus d’investissements humains comme financiers.

Ils ont finalement retenu la ville de Salatiga. Située dans la province du Java central, elle a une population d’environ 150 000 habitants, possède une université, des hôpitaux et les jeunes y ont un niveau d’éducation relativement élevé.

Ils ont préparé une quantité de manuels nécessaire pour une année en se basant sur les caractéristiques de la population et le taux de natalité. Ils ont également prévu un peu de marge. Le succès a été immédiat. À peine la distribution du manuel commencé, la ville était déjà en rupture de stock.

« Nous n’en croyions pas nos oreilles. Mais lorsque nous sommes allés vérifier, force a été de constater que c’était vrai. Le bouche-à-oreille s’était même répandu, si bien que des mères de régions voisines venaient elles aussi pour se procurer un manuel. Lorsque nous avons demandé à certaines d’entre elles pourquoi elles étaient venues, elles ont répondu qu’elles avaient entendu dire qu’on distribuait quelque chose de bien dans la ville. Le réseau des mères était vraiment très efficace. Il diffusait l’information beaucoup plus vite que le gouvernement. Et puis, et c’est l’une des raisons pour lesquelles j’aime beaucoup l’Indonésie, le personnel de santé n’a pas refusé de distribuer des boshi techô à des personnes qui n’habitaient pas la ville. Au contraire, ces personnes ont été les bienvenues et ont reçu un carner. Alors, bien sûr, le stock n’a pas suffi ! »



La couverture d’un manuel indonésien de santé maternelle et infantile

Un boshi techô qui s’adapte à chaque pays

Autre problème : les pays avec un taux d’analphabétisme supérieur à celui du Japon. Les carnets de santé ne contiennent pas seulement des informations sur les parents et les enfants, mais également des conseils sur la grossesse en général et sur l’éducation des enfants. De nombreuses informations ont donc dû être ajoutées pour faciliter la compréhension du manuel, sans avoir besoin de le lire.

« Nous n’avons pas simplement traduit vers d’autres langues le boshi techô utilisé au Japon. La culture et le système médical du Japon et de l’Indonésie sont très différents. Nous avons donc fait en sorte que les cartes et autres documents qui étaient déjà utilisés dans le pays puissent être glissés dans les manuels pour que les parents puissent les conserver précieusement. »





Et cette approche a été suivie ailleurs. Aujourd’hui le boshi techô est répandu dans une cinquantaine de pays, notamment en Asie et en Afrique. Adaptés à la situation de chaque pays, les parents les utilisent avec le plus grand soin.

Le docteur Nakamura sentait que l’utilisation du boshi techô commençait à se répandre à l’étranger et le regard porté sur le manuel changeait lui aussi au Japon.

« Les premiers boshi techô sont apparus au Japon juste après la Seconde Guerre mondiale, donc même si on m’avait demandé à quoi ils servaient exactement, j’aurais bien été incapable de répondre. Pour mesurer les résultats, il faudrait comparer les différences entre des groupes qui en auraient et des groupes qui n’en auraient pas. Et au Japon, maintenant, il serait impossible de demander à quelqu’un de rejoindre un groupe qui n’aurait pas de boshi techô, tant son utilisation est devenue commune. Toutefois, les résultats sont apparus clairement lorsque nous avons comparé la situation des pays avant et après l’utilisation du boshi techô. Cette comparaison a été une source d’informations précieuses pour le Japon. »