Ôsaka Tamaki : la mère de la star de tennis Ôsaka Naomi parle de sa vie et de la détermination de sa fille

Évoluer ensemble

La superstar du tennis japonais Ôsaka Naomi a récemment pris une importante décision pour sa carrière en décidant de quitter l’agence de talent IMG pour lancer sa propre entreprise, Evolve, avec son agent Stuart Duguid. Les experts ont beaucoup spéculé sur ses motivations potentielles, mais sa mère Tamaki a son propre avis sur la question. « En faisant partie d’une grosse agence, elle se limitait », déclare-t-elle. « Aujourd’hui, elle est son propre patron, elle peut donc faire ce qu’elle veut. » Elle ajoute en riant : « Naomi aime être aux commandes de sa vie. Elle tient ça de moi ! »



Le livre d’Ôsaka Tamaki, intitulé « L’autre bout du tunnel » (Tunnel no mukô e)

Arrivée à un tournant de sa vie, Tamaki a récemment écrit son autobiographie, Tunnel no mukô (« L’autre bout du tunnel »), qui touche des aspects déterminants de sa vie tels que son enfance à Hokkaidô, son mariage avec Leonard Francois, Américain d’origine haïtienne, ainsi que la manière dont elle a élevé ses deux filles dans le but de devenir des joueuses de tennis professionnelles. Son livre raconte l’histoire courageuse et inspirante d’une femme japonaise bien décidée à vivre sa vie comme elle l’entend. Je me suis récemment entretenue avec Tamaki dans sa maison en Floride afin de discuter de son ouvrage, de sa famille, ainsi que de ses futurs projets.

YAMAGUCHI NAOMI Vous avez un agenda bien rempli. Comment avez-vous rassemblé l’énergie nécessaire à l’écriture d’une biographie aussi révélatrice ?

ÔSAKA TAMAKI La première chose que j’ai faite, c’était tout simplement de regarder toutes mes anciennes photos et vidéos. Elles m’ont ramenées à différentes étapes de ma vie, et ainsi, quand j’ai commencé à écrire, les mots sont sortis tout seuls. Il y avait de nombreux évènements à couvrir, mais j’ai senti qu’il m’était nécessaire de tout raconter.



Ôsaka Tamaki (à droite) avec son mari Leonard Francois et sa fille de quatre ans, Mari, devant leur petite boutique de vêtements importés, dans la ville d’Osaka.

Fascination pour Serena et Venus

Y.N. Il est bien connu que votre époux Leonard n’était encore qu’un novice en tennis quand il a commencé à coacher Mari et Naomi dès leur plus jeune âge. Il avait été inspiré par l’histoire de Richard Williams, qui lui non plus n’avait pas de grandes connaissances dans ce sport quand il a fait ses débuts en tant qu’entraîneur pour ses filles Serena et Venus. Cependant, j’ai été surpris par une des révélations de votre livre. Vous dites en effet que votre mari a commencé l’entraînement de votre fille aînée Mari alors qu’elle n’était encore qu’un nourrisson.

Ô.T. C’est vrai qu’il l’a notamment aidée à développer son équilibre et la force de son tronc, mais il s’agissait alors seulement de jeux, et non pas d’un quelconque entraînement. Il a toujours été beaucoup plus intéressé par le sport que moi. À l’époque, il faisait souvent du foot, du basket, du vélo et de la course. Il rêvait déjà très certainement de faire de nos enfants des athlètes. Mais lorsque les soeurs Williams sont montées sur le devant de la scène, cette vague idée s’est transformée en objectif concret.

Y.N Mari avait 3 ans et Naomi approchait de sa deuxième année lorsque Serena Williams a remporté son premier US Open à l’âge de 17 ans. Après avoir vu Venus gagner le titre l’année suivante, vous et votre mari avez décidé d’élever vos filles dans l’objectif de devenir joueuses de tennis professionnelles. Qu’est-ce qui vous a inspiré chez les sœurs Williams et dans ce sport ?

Ô.T. Nous étions fascinés par Serena et Venus. Deux sœurs adolescentes noires, dans un sport alors dominé par des athlètes blanches, voyageaient autour du monde, rencontrant toutes sortes de gens, faisant l’expérience de nouvelles cultures. C’était une vie dont la plupart des filles de leur âge ne pouvaient que rêver. J’ai honnêtement eu l’impression que joueur professionnel de tennis était un métier idéal.



Naomi, âgée de seulement trois ans, s’entraîne avec son père Leonard dans un terrain public de tennis à New York, suite au déménagement de la famille dans cette ville.

Ce style de vie, fait de voyages et de rencontres autour du monde, était une motivation encore plus forte pour nous que l’argent, même si cela a aussi joué dans notre décision, puisque nous avions alors beaucoup de mal à joindre les deux bouts. À l’époque, j’aidais mon époux avec sa boutique de vêtements importés tout en travaillant à temps partiel au centre d’appel d’une société de vente par correspondance. On ne parvenait à dormir que trois heures par nuit. Mais le fait de regarder les prouesses des sœurs Williams nous permettait d’oublier tous nos soucis en rêvant d’un meilleur futur pour nos petites filles. Nos espoirs étaient particulièrement élevés pour Mari, qui était déjà très athlétique pour son âge.



Les deux sœurs Mari (à gauche) et Naomi exhibent fièrement leurs trophées de première place d’un tournoi régional junior de tennis.