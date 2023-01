À la découverte de cinq châteaux de Tokugawa Ieyasu, le plus célèbre des « shogun »

Le lieu de naissance du shogun le plus célèbre

Tokugawa Ieyasu qui a, par la suite, fondé le shogunat d’Edo, est né en 1543, au château d’Okazaki, dans la province de Mikawa (aujourd’hui préfecture d’Aichi). Il est dit que c’est le clan des Saigô qui a construit une première forteresse sur ce site en 1452. Celle-ci a finalement été saisie par Matsudaira Kiyoyasu, le grand père de Ieyasu, qui y construit un château.

(Voir notre article : Tokugawa Ieyasu et la fondation du shogunat d’Edo)



Les vestiges du château d’Okazaki et ses douves (Pixta)

Le clan Matsudaira a perdu sa puissance après le décès de Kiyoyasu, et son fils, Hirotada, est devenu un vassal de la famille Imagawa de la province de Suruga (aujourd’hui préfecture de Shizuoka). Le fils de Hirotada, Ieyasu (connu à l’époque sous son nom de naissance, Matsudaira Takechiyo) devait être envoyé à Suruga comme otage en 1547, mais suite à la trahison d’un vassal, il s’est retrouvé chez le clan Oda, dans la province de Owari (aujourd’hui préfecture d’Aichi). Il est dit qu’il y aurait rencontré son futur rival, Oda Nobunaga. Deux ans plus tard, il est finalement pris comme otage dans le clan Imagawa après des négociations entre les Imagawa et les Oda.

Ieyasu était toujours otage quand Hirotada a été assassiné en 1549. Le château d’Okazaki est donc resté sans maître pendant plusieurs années. En 1560, Oda Nobunaga a vaincu Imagawa Yoshimoto à la bataille d’Okehazama, et Ieyasu a justement profité de son décès au combat pour rentrer chez lui après une absence de 13 ans.

À l’époque, il est probable que les murs du château d’Okazaki n’étaient pas en pierre, et les toits des tours et portails étaient en chaume. Le Tatsuki Kotenki, un texte contemporain, décrit le travail de gestion du territoire du jeune Tokugawa Ieyasu qui venait de gagner son indépendance vis-à-vis des Imagawa. De sa base au château d’Okazaki, Ieyasu a passé les dix années suivantes à consolider son emprise sur la province de Mikawa.

Le château de Hamamatsu, pour apprendre de ses erreurs

En 1570, Ieyasu est parti s’installer à Hamamatsu, 70 kilomètres plus à l’est, afin de mieux protéger ses terres contre une éventuelle expansion du puissant chef de guerre Takeda Shingen.



Le château de Hamamatsu est connu pour ses murs construits par Horio Yoshiharu en 1590 selon la technique nozurazumi, soit l’amoncellement de pierres brutes. (Pixta)

Ieyasu a agrandi le vieux château construit par les Imagawa et l’a appelé château de Hamamatsu. Il y a passé 17 ans. A son époque, l’édifice était en terre battue et ce n’est que plus tard, quand le château est tombé entre les mains du clan Horio, qui était rattaché à Toyotomi Hideyoshi, que les murs en pierre et le donjon ont été construits.

C’est au château de Hamamatsu qu’Ieyasu a fuit après sa lourde défaite aux mains de l’armée de Takeda Shingen, à la bataille de Mikatagahara, Pour éviter un siège, Ieyasu avait choisi l’option d’une bataille rangée, mais son armée a été anéantie et de nombreux vassaux ont perdu la vie pour sauver Ieyasu.

Malgré cette humiliation et le déclin du clan Takeda suite au décès de Takeda Shingen en 1573, Ieyasu a continué les travaux au château. Il a étudié de près les techniques de fortification de ses ennemis pour les appliquer à sa propre résidence. L’importance du château de Hamamatsu vient en partie de la façon dont il représente la capacité d’Ieyasu d’apprendre de ses erreurs.

Le premier château moderne d’Ieyasu

Après la mort de Takeda Shingen, et le suicide d’Oda Nobunaga suite à l’incident de Honnô-ji en 1582, Ieyasu se retrouve face à Toyotomi Hideyoshi. Ils s’affronteront dans les batailles de Komaki et Nagakute en 1584.

Malgré l’absence de résultat concluant après ces conflits, Ieyasu réussit à se positionner en deuxième place, après Hideyoshi, en tant que chef de guerre. Il décide de déménager plus à l’est et érige un château à Sunpu pour faire face à Hideyoshi. Cet édifice sera le premier château moderne d’Ieyasu, avec donjon et murs en pierre.

Aujourd’hui, le château de Sunpu se situe dans un parc de la ville de Shizuoka.



Un plan du château de Sunpu, tiré de Nihon Kojô-ezu (« plans des vieux châteaux »). Il date du milieu de l’époque d’Edo (1603-1868), après qu’Ieyasu s’y installe. Il montre un grand château construit autour d’un donjon plus ancien (image avec l’aimable permission de la Bibliothèque nationale de la Diète).



Le site du château de Sunpu se visite. La tourelle de Hitsujizaru, au sud-ouest de la deuxième enceinte, a été reconstruite en 2014. (Pixta)

Les travaux ont commencé en juillet 1585, et Ieyasu s’y est installé en décembre de la même année. La construction du donjon ne s’est achevée que deux ans plus tard mais sa structure reste mystérieuse. Si des illustrations existent dans deux ouvrages de l’époque, ceux-ci sont considérés comme peu fiables.

Ieyasu a fait de Sumpu son camp de base jusqu’à ce que Hideyoshi lui ordonne en 1590 de s’installer dans la région du Kantô (aujourd’hui Tokyo et ses environs). Il n’aura passé que six ans dans son château qui tombe entre les mains d’un vassal de Hideyoshi. Cependant, Ieyasu est revenu à Sumpu après avoir passé le titre de shogun à son fils, Hidetada, et, à part quelques bref séjours au château de Nijô, à Kyoto, il y est resté jusqu’à sa mort en 1616.