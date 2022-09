Les artistes japonais peuvent-ils s’imposer dans le monde du showbiz américain à l’instar de BTS ?

BTS augmente son influence aux États-Unis

Le groupe de K-pop BTS a annoncé en juin 2022 qu’il allait se concentrer sur les activités solo de ses membres pour le moment. Ce qui s’entend comme une interruption effective des activités du groupe.

BTS a connu un succès inégalé ces dernières années dans le secteur du showbiz américain pour un groupe exclusivement asiatique. Ils sont les premiers artistes d’origine asiatique à atteindre la première place du Top 100 du Billboard depuis Sakamoto Kyu pour Sukiyaki en 1963. Fin mai 2010, le groupe s’est rendu à la Maison Blanche pour sensibiliser le président Biden au problème croissant de la discrimination et des crimes haineux à l’encontre des personnes d’origine asiatique dans la société américaine. Le groupe K-pop a ainsi montré son influence sociale en échangeant des points de vue avec le président Biden.

Les acteurs japonais aussi sous les feux de la rampe

S’agissant de célébrités asiatiques, l’ascension des acteurs japonais ne peut être négligée. Ceux-ci ont été remarquablement actifs au premier plan de l’industrie américaine du divertissement et du show-business.

Hollywood et Broadway ont également salué le talent d’acteurs japonais tels que Watanabe Ken et Sanada Hiroyuki. Au début de l’année aussi, Watanabe Ken, Kikuchi Rinko et d’autres se sont produits dans TOKYO VICE, un drame coproduit par WOWOW et HBO Max.

Lorsque j’ai visité les États-Unis pour la première fois dans les années 1990, les résidents asiatiques étaient peu nombreux, en particulier dans les banlieues, et les gens venaient vers moi et me posaient des questions curieuses du genre : « D’où venez-vous ? »

Les artistes asiatiques étaient rarement vus à la télévision américaine. Bien sûr, certaines grandes stars comme Bruce Lee et Jackie Chan faisaient exception. Quelques acteurs nippo-américains étaient également actifs, dont Mako Iwamatsu, George Takei et Tamlyn Tomita.

Au XXIe siècle, la notion de diversité a le vent en poupe, et comme la population d’immigrants asiatiques et de deuxième génération (et au-delà) aux États-Unis a encore augmenté, la présence d’artistes asiatiques, telles Lucy Liu, Sandra Oh ou Masi Oka est en notable augmentation. Watanabe Ken s’est fait connaître aux États-Unis pour la première fois dans le film Le dernier samouraï, en 2003, dans lequel il jouait l’un des rôles principaux. Depuis lors, il a continué à jouer dans des films tels que SAYURI, Lettres d’Iwo Jima, GODZILLA et la comédie musicale The King and I, (Le Roi et moi) où ses grandes qualités d’acteur ont été reconnues. Son statut d’acteur japonais « américanisé » de premier plan est solidement acquis.

Les artistes asiatiques ne peuvent pas atteindre le top du top

Il est clair que la porte s’ouvre progressivement pour les descendants asiatiques dans l’industrie du divertissement. Cependant, même si la K-pop attire l’attention, d’autres artistes que BTS sont loin d’avoir la même cote aux États-Unis.

Watanabe Ken n’a été nommé que pour l’Oscar du meilleur second rôle pour Le Dernier Samouraï et pour le Tony Award du meilleur acteur dans une comédie musicale pour The King and I à Broadway. Mais cela veut aussi dire qu’il n’a encore remporté aucun prix qui lui conférerait une reconnaissance et une notoriété définitive.

La barre est très haute pour les Asiatiques aux États-Unis

J’ai posé la question à des artistes japonais vivant à New York.

L’actrice de théâtre Miyake Yuriko, qui s’est produite Off-Broadway, m’a donné son sentiment : « En tant que personne originaire d’Asie, je suis vraiment heureuse que BTS soit si populaire et que leurs chansons soient jouées à plein volume par le grand public américain ».

À propos des propositions et auditions qu’elle reçoit régulièrement, elle explique : « Il y a eu des postes pour lesquels on m’a dit : “Je veux une Asiatique”, et les conditions étaient tellement bonnes que les candidats d’autres origines ethniques étaient jalouses de moi. Il est clair que les Asiatiques bénéficient d’un traitement parfois préférentiel, mais lors d’une autre audition musicale, j’ai entendu les responsables dire sans se gêner : “Nous avons déjà des Asiatiques, alors prenons d’autres races”. »

« “L’origine ethnique n’a pas d’importance, seule la compétence compte.” C’est ce qu’on se dit, mais la réalité sur le terrain est différente. Certains artistes qui courent les auditions sont clairement démotivés par le processus de sélection », dit-elle.

« Lors d’une audition il y a quelques années, pour écrémer les candidatures, il y a eu une première sélection de groupe, et l’un des groupes était uniquement composé d’Asiatiques. Je me souviens de la frustration que j’ai ressentie, car lorsque le groupe asiatique dansait, il était évident que les juges ne les prenaient pas au sérieux. »



Miyake Yuriko (au premier plan à droite) pendant les répétitions d’un spectacle Off-Broadway. (Photo avec l’aimable autorisation de l’auteure de l’article)

L’acteur Ken Kensei, qui a travaillé avec Takakura Ken et Watanabe Ken dans des films hollywoodiens tels que Black Rain et Lettres d’Iwo Jima, analyse la tenue des auditions pour les acteurs asiatiques :

« Pour le cinéma, c’est seulement si vous avez vraiment envie de jouer un rôle d’Asiatique. Lettres d’Iwo Jima avait de nombreux acteurs Japonais, mais c’est l’exception qui confirme la règle. Ces dernières années, l’industrie du cinéma, comme l’industrie musicale, ont été en recherche d’un équilibre quantitatif en termes d’équilibre ethnique, mais même dans ce cas, à moins d’avoir quelque chose de vraiment bon à montrer, on n’a pas besoin d’acteurs exclusivement asiatiques. »

Il est clair que la barre est encore très haute pour les artistes d’origine asiatique. Mais « d’un autre côté, lorsque des rôles d’origine asiatique sont demandés, vous pouvez y trouver la chance de votre vie », dit Kensei.