Le choc des vaisseaux noirs du commodore Perry : une rencontre historique qui a changé le Japon

De la peur à la curiosité

Le commodore Matthew Perry de la marine des États-Unis est arrivé pour la première fois au large du Japon à Uraga, à l’entrée de ce qui est aujourd’hui la baie de Tokyo, le 8 juillet 1853. Lors de sa seconde visite sans invitation, ses vaisseaux ont jeté l’ancre le 13 février 1854 à proximité des villages de Yokohama et Koshiba (deux sites intégrés entre-temps dans la ville de Yokohama). Les négociations entre les deux camps ont commencé à Yokohama le 8 mars, et le Traité de paix et d’amitié entre le Japon et les États-Unis a été signé le 31 du même mois.

La flotte de Perry a quitté la baie de Tokyo le 14 avril et s’est dirigée vers le port récemment ouvert de Shimoda, dans l’actuelle préfecture de Shizuoka, ce qui veut dire que les gens de la région ont disposé d’environ deux mois pour voir de près les « vaisseaux noirs ». Les navires, au nombre de neuf, comptaient plus de 2 000 membres d’équipage, qui descendaient fréquemment à terre et étonnaient les résidents locaux avec leurs produits occidentaux.

Année Date Mouvements du Commodore Perry et des navires américains 1852 24 mars Perry nommé commandant de l’escadre des Indes orientales. 1853 8 juillet La flotte de Perry arrive à Uraga, à l’entrée de la baie de Tokyo. 17 juillet La flotte part pour Naha. 7 août La flotte part pour Hong Kong et reste aux alentours de Hong Kong et Macao. 1854 23 janvier La flotte revient de Hong Kong à Naha. 13 février La flotte jette l’ancre dans la baie de Tokyo à proximité de Yokohama et Koshiba. 27 février Le shogunat décide de tenir des négociations entre le Japon et les États-Unis à Yokohama. 8 mars Premier cycle des négociations. Le shogunat organise un banquet avec de la cuisine japonaise au menu. 21 mars Essai d’un modèle de locomative à vapeur à Yokohama. 27 mars Perry invite les représentants du shogunat pour un banquet à bord du vaisseau amiral USS Powhatan. 31 mars Signature du Traité de paix et d’amitié entre le Japon et les États-Unis. 14 avril La flotte part pour Shimoda. 2 juin La flotte quitte Shimoda pour Naha. 17 juillet Le dernier vaisseau de la flotte quitte Naha pour Hong Kong.

Lorsque la flotte a jeté l’ancre pour la première fois, à Uraga, cela a déclenché une flambée d’intérêt pour les vaisseaux, et les visiteurs ont afflué en foules pour les voir. Parmi les récits qui rendent compte de ce phénomène, on peut citer celui d’un observateur, navigateur professionnel, qui a écrit que c’était « comme si l’on regardait des châteaux flottant sur l’océan » et laissé des notes détaillées dans son journal sur les roues à aubes et les canons des navires.

Au début, la flotte a suscité de la peur. Un journal rédigé par un prêtre contient un passage, daté de février 1854, qui parle de H. A. Adams, le commandant et chef d’état-major de Perry, en train de débarquer pour la première fois à Yokohama à la tête d’un groupe de soldats ; on peut y lire que « les villageois, craignant que la guerre éclate si les négociations étaient rompues, ont emporté leurs biens domestiques à l’écart de la mer ».

Mais la peur d’un conflit a diminué avec l’avancée des négociations, et laissé place à un fort sentiment de curiosité à mesure que progressaient les échanges entre la population locale et les équipages de la marine américaine. Le prêtre a écrit en avril que, quand les navires sont partis, « les villageois étaient même désolés de voir les marins s’en aller ». On peut se féliciter que le traité ait abouti sans recours à la force. Plus tard, à l’aube de l’ère Meiji (1868-1912), ce sentiment d’affinité semble avoir encouragé l’ouverture des Japonais à l’adoption de divers aspects de la culture occidentale.



Le Commodore Perry (à droite) et le Commandant Adams, dans Beikan torai kinen-zu (Images commémorant l’arrivée des navires de guerre des États-Unis). (Avec l’aimable autorisation des Archives d’histoire de Yokohama)

Des cadeaux pour le shogunat

Quand la flotte se trouvait au large de Yokohama et Koshiba, les visiteurs en provenance d’Edo étaient stupéfaits à la vue des imposants navires à vapeur équipés de leurs gigantesques roues à aubes. Le vaisseau amiral USS Powhatan jaugeait 2 415 tonneaux, un ordre de grandeur bien supérieur aux quelque 200 tonneaux des grands navires japonais. La population d’Edo disposait dans la baie de Tokyo d’eaux poissonneuses fréquentées par de nombreux bateaux de pêche. D’autres navires, chargés de marchandises, transitaient par là au cours de leur périple vers la capitale du shogunat. De nombreux passagers avaient ainsi une chance de voir la flotte de près. Les gigantesques vaisseaux étaient une apparition terrifiante, et leur présence est rapidement devenue célèbre à Edo et dans les autres collectivités du pourtour de la baie.



Des badauds curieux observant les navires depuis le village de Koyasu (entre-temps intégré dans Yokohama). Tiré de Kurofune raikô fûzoku emaki (Rouleau de peintures illustrant les coutumes entourant l’arrivée des noirs vaisseaux). (Avec l’aimable autorisation du Musée préfectoral d’histoire et de floklore de Saitama)

Lors du premier cycle de négociation du traité, le shogunat a tenu un banquet. Un représentant du Japon qui y assistait et était, semble-t-il, fasciné par les couteaux et les fourchettes des marins américains a raconté par écrit qu’ils coupaient leurs aliments avec de petits couteaux et utilisaient pour manger des instruments ressemblant à de petits râteaux. Il a également noté qu’ils ne touchaient pas au sashimi (poisson cru) et préféraient boire du mirin (saké doux) plutôt que du shôchû ou du saké (alors qu’aujourd’hui il est principalement utilisé dans la cuisson des aliments, le mirin était à l’époque une boisson couramment consommée telle quelle). Il existe aussi des récits qui parlent des cadeaux apportés par Perry. Il offrit au shogun, aux daimyô (seigneurs féodaux) et aux autres notables des instruments de musique, des armes, des outils agricoles, du matériel télégraphique, des parfums, des boissons alcooliques, des meubles et d’autres articles. La représentation de ces produits occidentaux sur divers rouleaux de peintures montre l’intérêt qu’ils suscitaient chez les Japonais.



Le commodore Perry et ses hommes arrivent au banquet de Yokohama. (Avec l’aimable autorisation des Archives d’histoire de Yokohama)

Perry a apporté un modèle réduit de locomotive à vapeur pour illustrer les prouesses accomplies par l’industrie américaine. Avec sa vitesse d’approximativement 30 kilomètres à l’heure et les nuages de fumée noire qu’il soufflait en avançant, il n’était pas différent des plus grandes locomotives qui avaient inspiré sa conception. Perry fit installer un circuit circulaire d’environ 100 mètres près de l’endroit où se déroulaient les négociations, et la démonstration a attiré des foules de visiteurs. Les wagons étaient juste assez grands pour transporter un enfant de six ans, mais ils semble que certains visiteurs aient grimpé à bord du véhicule alors qu’il roulait sur les rails. Un récit de l’expédition de Perry parle de l’exhibition « ridicule » d’un représentant du shogunat accroché au toit et « souriant avec un intense intérêt ». (Voir notre article : Le train miniature offert par les Américains qui a poussé le Japon à se moderniser)



Journal parlant de la locomotive offerte. (Avec l’aimable autorisation des Archives d’histoire de Yokohama)