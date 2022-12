Devenir la plus belle mer intérieure du monde : le Japon ramasse une tonne de déchets plastiques dans les eaux de Seto

Une mer intérieure où échoue 4 500 tonnes de déchets par an

Le 17 novembre, sur la plage de Nagaura, dans l’ouest de l’île d’Atata à Ôtake (préfecture de Hiroshima), les nettoyeurs se sont occupés d’une grande quantité de déchets, comprenant 400 grands flotteurs de pêche échoués. L’objectif de cette initiative était de créer un précédent, en nettoyant le littoral d’un site reculé et la pointe d’une péninsule difficiles d’accès, en utilisant des chalands, des véhicules spéciaux et des compacteurs de plastique.

Le projet a été conjointement lancé par les préfectures de Kagawa, Okayama, Hiroshima et Ehime en collaboration avec la Nippon Foundation dans le cadre du projet de gestion des déchets marins intitulé « Setouchi Oceans X ». La mer intérieure de Seto est entourée par Honshû, Shikoku et Kyûshû, trois des quatres îles principales du pays. Peu sujette aux courants de haute mer, elle est pourtant le site d’échouage de pas moins de 4 500 tonnes de déchets marins par an. Aux côtés des pêcheurs de la région, de Yuzaki Hidehiko le gouverneur de Hiroshima ou de Sasakawa Yôhei le président de la Nippon Foundation, près de 200 personnes ont participé au nettoyage. Un dur labeur consistant à transporter et ramasser les déchets échoués.



La cérémonie de lancement a eu lieu au parc Harumi Rinkai. De gauche à droite : Kawahara Hidemasa, directeur de la coopérative de pêche de l’île Atata ; Sasakawa Yôhei, président de la Nippon Foundation ; Yuzaki Hidehiko, gouverneur de la préfecture de Hiroshima ; Iriyama Yoshirô, maire d’Ôtake.



Des cosplayeurs ont également participé à la collecte des déchets, faisant l’animation et sensibilisant à la cause.

Un problème qui touche une île à la population vieillissante

Moins de 250 personnes habitent sur Atata, une petite île de 11 km de circonférence dans la baie de Hiroshima. Située à 5 km au sud d’Itsukushima (île classée au patrimoine mondial), Atata est connue pour sa pêche à la sardine, la sériole et pour son ostréiculture. Elle est également célèbre pour ses superbes paysages, tels le littoral de Nagaura et sa longue plage de 350 mètres qui ont été classés par la préfecture et obtenu d’être un « littoral protégé ».

Du bateau qui s’approche de l’île, on aperçoit de grands flotteurs blancs échoués tout le long de la plage de sable. À bord, un caméraman de télévision surpris par ce volume s’exclame : « Ce n’est pas possible... Tout ça a été mis exprès ici pour notre venue ou quoi ?! »

La plage de Nagahama était autrefois un lieu de baignade très fréquenté, mais depuis 20 ans des déchets dérivants s’accumulent sur le littoral. Or la route qui la relie à l’intérieur de l’île est impraticable car couverte de végétation et il n’y a pas de jetée de débarquement, l’accès est difficile à la fois par terre et par mer. Kawahara Hidemasa, à la tête de la coopérative de pêche de l’île d’Atata, confie : « La population est vieillissante, depuis longtemps les habitants sont préoccupés et se demandent comment s’occuper des nombreux déchets s’échouant sur la plage. » Yuzaki, le gouverneur de la préfecture, a déclaré en débarquant sur la plage: « Je réalise combien la situation s’est dégradée en 20 ans. Le volume de déchets marins est vraiment alarmant. »



La plage de Nagaura vue depuis le bateau. Sur cette belle plage de sable, d’innombrables flotteurs blancs.



Les flotteurs échoués sur la plage servaient soit à maintenir en surface des plateformes de fermes piscicoles soit à protéger les coques des navires à quai (pare-battage).