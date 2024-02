Réunir le plus grand nombre de personnes aux mêmes nom et prénom : le mouvement Tanaka Hirokazu

Dans la dernière édition japonaise du Guinness des records, publiée en novembre 2023, on peut lire un passage spécial sur les tentatives d’établir le nouveau record du monde du rassemblement du plus grand nombre de personnes portant le même nom et prénom. « Tanaka Hirokazu », qui a brièvement détenu le titre, avant le groupe serbe de « Milica Jovanovic », y est spécifiquement mentionné.

Cet article explique comment deux groupes au Japon et en Serbie ont remué ciel et terre pour organiser le plus grand rassemblement des personnes du même nom. Cette idée, quelque peu farfelue certes, a donné lieu à un échange international, pour le plus grand plaisir de tous les Tanaka Hirokazu.

« Ce qui n’était qu’un simple amusement au départ a franchi une nouvelle étape inattendue. Je suis heureux qu’un lien aussi anodin que le fait d’avoir les mêmes nom et prénom ait permis à des personnes du monde entier de rire ensemble. Ce sont des “relations diplomatiques” menées à un niveau plus modeste. »



Tanaka Hirokazu, le « leader » à l’origine du rassemblement d’envergure (© Ikazaki Shinobu)

De 2 à 37 Tanaka Hirokazu

C’était en 2004. Tanaka Hirokazu travaillait alors pour une entreprise à Tokyo. Il y rencontre un designer qui porte exactement les mêmes nom et prénom que lui. Tous deux décident de former une sorte de club. En 1994, quelle n’est pas la surprise de Tanaka Hirokazu lorsque, pendant la réunion de sélection de la ligue professionnelle de base-ball, un joueur, un autre Tanaka Hirokazu, est désigné à la première place. Il n’en faut pas plus pour piquer sa curiosité. Depuis, il « collectionne autour de lui » les personnes qui portent les mêmes nom et prénom que lui.

Au départ, il organise des rassemblements de personnes qui ont les mêmes nom et prénom, écrits avec les mêmes idéogrammes kanji (田中宏和).

Puis en décembre 2009, il organise un voyage en bus. À son bord, neuf personnes portant exactement le même nom, qui vont rendre visite à deux autres de leurs homonymes dans la préfecture de Nagano. Le bus arborait fièrement un panneau « le Groupe Tanaka Hirokazu » sur la vitre avant du véhicule. Et les plaisanteries allaient bon train : « Si le bus tombe d’une falaise, que vont faire la police et les équipes de secours ? » « Les médias eux aussi n’en croiront pas leurs yeux. » « Ils annonceront que neuf Tanaka Hirokazu sont portés disparus. »

Mais l’histoire ne s’est pas arrêtée là. L’année suivante, ils mettent en place une « assemblée nationale » sur l’île artificielle d’Odaiba, à Tokyo. Et ce ne sont plus 9 mais 37 Tanaka Hirokazu qui sont réunis !

De tentative en tentative

Le 29 octobre 2022, c’est la consécration : le groupe est homologué Guinness des records . Cette fois-ci, ce sont 178 Tanaka Hirokazu, regroupés dans un cinéma de Shibuya, à Tokyo, établissant le record du « plus grand rassemblement de personnes portant le même nom (prénom et nom de famille) ».

Mais cet exploit, ils ne l’ont pas réalisé en un coup. Lors de leur premier essai en octobre 2011, 67 Tanaka Hirokazu s’étaient pourtant retrouvés à Odaiba, mais le Guinness des records a jugé qu’il « ne pouvait pas accepter leur tentative ».

Plus tard, en réponse à la demande du Japon, le Guinness a créé une nouvelle catégorie intitulé « Plus grand rassemblement de personnes portant le même nom (nom et prénom) ». Néanmoins, là encore, les efforts des Tanaka Hirokazu ne seront pas couronnés de succès. Ce sera un groupe de 164 femmes portant le nom Martha Stewart (ou Stuart), réunies dans un studio de télévision, qui établira un nouveau record en septembre 2005. Cette performance est celle de la « Ménagère préférée des Américains », Martha Stewart, personnalité télévisée et femme d’affaires. Sans même le vouloir, le groupe venait d’établir le premier record du monde.

En octobre 2017, les Tanaka Hirokazu font une autre tentative. Là encore, en vain. Ils ne parviennent qu’à rassembler 87 personnes. Le « Tanaka » leader du groupe venait d’être informé par le Guinness que l’utilisation des kanji était interdite, parce que cela pourrait exclure des personnes en raison de leur nationalité... Mais cet avis est arrivé trop tard pour pouvoir avoir un impact sur le résultat, et le rassemblement a été annulé en raison de transports perturbés à l’approche d’un typhon.

Mais cela n’empêchait pas le groupe de Tanaka Hirokazu d’accueillir sans cesse de nouveaux membres. Cherchant à recruter sans cesse, le leader passe à la vitesse supérieure en lançant le « Mouvement Tanaka Hirokazu ». Objectif : partir à la recherche de nouveaux homonymes.

La consécration du 29 octobre 2022

Automne 2022, 11 ans après la première, le groupe est prêt pour un nouvel essai. Le 29 octobre, deux semaines avant le jour-J, entendant bien réussir cette fois-ci, il emploie les grands moyens et publie une annonce dans un journal :

Tanaka Hirokazu : 29 octobre, rassemblement de personnes portant les même nom et prénom Tanaka Hirokazu : rencontrez vos homonymes ! Shibuya, Tokyo ! Tanaka Hirokazu : vous voulez devenir le numéro 1 mondial ? Il n’est pas trop tard !

Ce jour-là, ce sont pas moins de 178 Tanaka Hirokazu qui se sont retrouvés dans un cinéma de Shibuya. Et la chance leur sourit enfin : le Guinness homologue ce rassemblement en tant que record. L’un des Tanaka Hirokazu a fait le voyage en avion depuis le Vietnam et une mère a même emmené son fils de trois ans pour participer à l’événement.



Tanaka Hirokazu, le leader du groupe, tient fièrement en main le certificat officiel du record du monde délivré par le Guinness des records. (Avec l’aimable autorisation de Tanaka Hirokazu)



La troisième tentative a été la bonne : 178 Tanaka Hirokazu âgés de 3 à 80 ans rassemblés dans un même lieu. L’un d’entre eux, qui a succombé au Covid-19, était représenté par un membre de sa famille. (Avec l’aimable autorisation de Tanaka Hirokazu)

Le leader Tanaka Hirokazu n’en croyait pas ses yeux. « Grâce à l’effort de chacun pour assister à cet événement, nous avons pu établir un nouveau record du monde Guinness. Je suis fou de joie » s’est-il écrié.