Itoi Kanji, ou « Dadakan » : l’avant-gardiste nudiste enfin reconnu de la critique

Itoi Kanji (1920-2021) était un artiste radical, actif dans la mouvance avant-gardiste des années 1960-70. Il a passé la seconde moitié de sa vie dans la banlieue de Sendai (préfecture de Miyagi). Sa maison, qu’il avait baptisée « L’Antre des démons libérés» (Kihô-sha), a été démolie en juin 2024 suite à travaux d’élargissement de la chaussée.



Ici vécut Itoi Kanji. Sa demeure, Kihô-sha, avant la démolition. (© M. Mikami)

Si ses performances excentriques ou ses œuvres érotico-burlesques valurent à Itoi d’être considéré comme un artiste fantasque à l’esprit baroque, les vestiges témoignant de son quotidien entre les murs de Kihô-sha montrent bien que c’était un artiste au cœur pur, qui ne se contentait pas d’épater la galerie.

Interdit d’exposition

Né à Tokyo dans le quartier de Yodobashi (situé dans l’actuel arrondissement de Shinjuku), le jeune Itoi étudie l’ingénierie mécanique à l’École supérieure d’ingénierie de Tokyo (l’actuel Institut de technologie de Shibaura). Après son service militaire, il est affecté à divers postes dans la région de Kyûshû. Il a 24 ans au sortir de la Seconde Guerre mondiale.

Il s’impose comme artiste dans le Japon d’après-guerre et présente en 1951 une œuvre réalisée avec des coquilles d’œufs au « Yomiuri Independent ». Cette foire d’Art Contemporain (1949-63) permettait à tout artiste, sans condition ni prérequis, de montrer son travail. Avec le motif de l’œuf, cette première installation à être montrée au grand public traite déjà de « l’élan vital », une thématique qui va marquer l’ensemble de son œuvre.

En 1952, Itoi emménage à Sendai, où vivent ses parents. Mais deux ans plus tard, l’artiste, désormais père célibataire, revient pour un temps à Tokyo et s’installe à Ômori. Il installe à l’entrée de sa maison une pancarte indiquant « Art Institute » et avec d’autres artistes il se lance dans la création. Dans le Japon d’après-guerre, la mouvance avant-gardiste transforme profondément la scène artistique japonaise. Art informel et action painting se mêlent confusément mais, influencé par le dadaïsme et le zen, Itoi veut forger son propre style.

Pourtant, on lui interdit d’exposer à l’« Independent » de 1962 pour cause d’obscénité. Et pour celle de 1963, il fait une apparition, entièrement nu, au Musée d’art métropolitain de Tokyo : les organisateurs en appellent aux forces de l’ordre.

« Actionniste » nudiste

C’est à cette époque que les performances de rue d’Itoi prennent en profondeur. Le sexe occupe toujours une place importante dans son travail, comme en témoigne notamment son photo-montage « pénis en papier » fait de photos de phallus et femmes nues découpées dans des magazines.

Itoi est remarqué une première fois en 1964 avec son happening intitulé « Incarner la flamme olympique » (Seika taigen). On le voit alors courir nu brandissant un pagne rouge en guise de flambeau au départ du relais de la flamme olympique dans le quartier de Ginza. Immédiatement arrêté, il est interné un an dans un hôpital psychiatrique de Tokyo. Sur les conseils de son médecin, il crée pendant son séjour un recueil de gravures qu’il accompagne de textes. C’est là qu’on peut lire sous sa plume : « Pour trouver la vérité, il faut vivre pleinement en étant soi-même. Voilà l’essence d’une vie pleinement vécue. »

Avec « Ne tuez pas ! », Itoi accède à la célébrité

En mars 1971, c’est grâce à Shônen Sunday, un hebdomadaire destiné à la jeunesse, que cet artiste controversé de l’avant-garde japonaise va gagner en célébrité. Désormais, même les enfants en primaire connaîtront son nom. Sur la photo parue dans le magazine, on le découvre cheveux longs et ébouriffés, la barbe hirsute, marchant dans la rue avec des lunettes de soleil et vêtu de morceaux de tissu lui faisant comme une robe. Il tient une pancarte où il est juste écrit « Ne tuez pas ! » (korosu-na). À une époque où l’avant-garde est populaire, cette performance artistique a un impact sans précédent. Il s’inspirait en l’occurrence du « Ne tuez pas ! » tracé par son comparse Okamoto Tarô pour un tract contre la guerre du Vietnam publié dans le Washington Post en 1967 en soutien de la Ligue des citoyens pour la paix au Vietnam (Beheiren).

Entre 1972 et 1979, Itoi se consacre à sa mère dont il s’occupera jusqu’à sa mort à Uji, dans la préfecture de Kyoto. De retour à Sendai au Kihô-sha, il se remet au travail comme pour rattraper le temps perdu.

La photo qui révèle

La démolition du Kihô-sha a poussé les responsables de la Médiathèque de Sendai à organiser une exposition intitulée « L’Avant-garde de notre région » (chiiki to avant-garde). D’octobre 2024 à janvier 2025, le grand public a pu découvrir un aperçu de la vie de « Dadakan », comme il est coutume de surnommer Itoi au Japon. L’exposition était moins une rétrospective de son travail, qu’une vaste entreprise permettant, par photographies et documents interposés, de témoigner sans fard du quotidien de l’artiste.



Affiche de « L’Avant-Garde de notre région », l’exposition organisée par la Médiathèque de Sendai . (© Hanaga Mitsutoshi ; avec l’aimable autorisation de la Médiathèque de Sendai )

Kihô-sha était une vieille bâtisse en bois et en mortier. Sur les photos, on voit qu’une table chauffante kotatsu trônait au milieu de la pièce principale et qu’il suffisait de tendre la main pour pouvoir utiliser la plaque chauffante ou le petit autocuiseur de riz de couleur rouge que l’artiste a utilisés pendant de si nombreuses années. Sur le mur, on aperçoit la signature des nombreuses personnes qui au fil des ans ont marqué leur passage. On reconnaît notamment les noms de critiques d’art ou de chercheurs et on comprend combien le travail d’Itoi les a intéressés.

On découvre aussi une œuvre faite de mégots collés sur une feuille de papier. Dans sa chambre de six tatamis, qu’il appelait son « temple des rêves » (yumedono), un lit, une couette et un placard. Dans la salle de bain, la baignoire est pleine d’eau comme pour servir de réservoir. Une bouteille en plastique recueille l’eau qui goutte du robinet dans la cuisine.