Perfume : comment ce trio J-pop est devenu un phénomène mondial

En septembre 2025, le trio japonais Perfume annonçait la mise en pause de ses activités musicales. Retour sur l’empreinte mondiale laissée par ces chanteuses après plus de deux décennies sous les projecteurs.

L’origine du nom du groupe : un parfum partagé

Perfume est formé de trois anciennes camarades de classe : Kashino Yuka (Kashiyuka), Nishiwaki Ayaka (Â-chan) et Ômoto Ayano (Nocchi). Kashiyuka et Â-chan fréquentaient l’Actors School Hiroshima, un établissement spécialisé dans la formation de jeunes talents, lorsqu’elles fondent le groupe en 1999 avec Kawashima Yuka. Le nom Perfume provient du fait que les trois membres d’origine avaient en commun le caractère 香 (« parfum ») dans leur prénom. Kawashima quitte ensuite le groupe et, en 2001, Nocchi rejoint la formation, qui prend alors sa configuration définitive. Fait notable, les trois faisaient partie de la toute première promotion de l’école, laquelle a depuis vu émerger de nombreux artistes. Su-Metal (Nakamoto Suzuka) de Babymetal figure également parmi ses anciennes élèves.

En 2002, elles publient leur premier CD sous le nom « Pafyûmu », écrit en hiragana. L’année suivante, alors que l’intérêt pour les groupes idol régionaux commence à se développer, elles s’installent à Tokyo et adoptent l’orthographe romanisée « Perfume », avec la sortie du single Sweet Donuts. Son compositeur, arrangeur et producteur, Nakata Yasutaka, deviendra par la suite le pilier créatif du groupe, assurant l’ensemble de la production musicale et prenant également en charge l’écriture des paroles.

Une vision musicale en avance sur son temps

L’attrait fondamental de Perfume repose avant tout sur la qualité et l’originalité de leur musique. Leur orientation technopop et leur collaboration avec le compositeur et parolier Nakata Yasutaka témoignent d’une réelle clairvoyance de la part de leur équipe. En 2003, ce genre reste marginal au Japon. Pourtant, à la fin des années 2000, la musique électronique et dansante connaît une expansion mondiale. Le son de Perfume se retrouve alors pleinement en phase avec les tendances internationales les plus avant-gardistes.

L’usage marqué des effets vocaux constitue un autre trait distinctif de leurs débuts. À partir de 2005, le traitement électronique de la voix s’impose progressivement à l’échelle mondiale, et Nakata est l’un des premiers au Japon à en exploiter tout le potentiel. Cette démarche trouve son aboutissement avec le succès de « Polyrhythm » en 2007. Lorsque le producteur demande initialement aux membres d’accepter un filtrage de leurs voix ou de « chanter avec un minimum d’intonation », la réaction est vive. Mais en comprenant peu à peu que ces choix répondaient à une exigence artistique globale, elles s’engagent pleinement dans cette direction, donnant naissance à une œuvre guidée avant tout par la musique, loin des conventions habituelles du monde des idoles.



Perfume reçoit le Prix du divertissement lors de la 53e édition des Best Dresser Awards, à Tokyo, le 27 novembre 2024. (Kyôdô)

Leur univers lyrique constitue un autre pilier essentiel de leur identité. Entre images futuristes et langage volontairement abstrait, les chansons laissent néanmoins transparaître la personnalité de chacune. Les textes évoquent souvent une forme d’amour élargie, qui dépasse la simple relation amoureuse. Cette pureté et cette sincérité trouvent un écho non seulement auprès de leur génération, mais aussi chez de nombreux auditeurs de la génération Z. À travers ces émotions délicates chantées avec retenue, Perfume prolonge l’héritage du technopop japonais, à la fois sur le plan musical, mais aussi pour les paroles, s’inscrivant dans la lignée lyrique ouverte par Yellow Magic Orchestra.

Les chorégraphies de Mikiko, socle d’une identité scénique

La cohérence remarquable de la discographie de Perfume, fruit de leur collaboration avec Nakata, se retrouve également dans leur expression corporelle. Presque toutes leurs chorégraphies sont signées Mikiko, qui s’occupait du trio avant même la formation du groupe. Ses créations se sont tout de suite distinguées par leur originalité et leur force visuelle. Avec l’essor des plateformes de partage vidéo, les odotte mita (« ma version de la danse »), où les fans reproduisent les chorégraphies d’artistes, se multiplient chez les adolescents et les jeunes adultes. Perfume s’impose alors comme une référence du phénomène, incarnant très tôt l’idée d’un artiste identifié par une signature chorégraphique forte. Là encore, le groupe démontre une capacité rare à saisir l’esprit de son époque.

L’identité visuelle de Perfume occupe une place tout aussi centrale. Pochettes d’albums, clips et univers graphique sont, pour la plupart, supervisés de longue date par le créateur visuel Seki Kazuaki, garantissant une grande cohérence esthétique. À partir de 2018, leurs spectacles franchissent un nouveau cap grâce à la collaboration avec Rhizomatiks, dirigé par Manabe Daito, intégrant des technologies de pointe à la mise en scène. Cette alliance entre visuel et innovation technologique constitue l’un des fondements majeurs de leur cachet artistique. Le trio répète souvent à quel point « les concerts sont au cœur de notre travail », et les DVD et Blu-ray de leurs spectacles figurent régulièrement parmi les meilleures ventes au Japon. Pour les fans, chaque performance est perçue comme une œuvre à part entière. Leur esthétique futuriste et leur scénographie technologique entrent également en résonance avec l’imaginaire de l’animation japonaise et, plus largement, avec le mythe de la technologie nippone, contribuant à leur reconnaissance internationale.

Une rigueur assumée dans l’image et les styles

Cette unité s’est encore renforcée par leur engagement à conserver leurs coiffures respectives et leurs styles vestimentaires assignés : minijupes, robes ou shorts. Elles s’étaient promis de ne rien modifier « tant que nous n’aurons pas réussi et que les gens ne nous connaîtrons pas encore suffisamment », et ont tenu cet engagement bien après leur percée. Cette discipline, qui consiste à toujours faire passer le groupe avant l’individu, peut sembler difficile à concevoir pour les artistes européens ou américains.

Pourtant, lors d’interviews ou d’apparitions médiatiques en dehors de la scène, leurs personnalités contrastent fortement avec l’image épurée et futuriste de Perfume. Ce décalage est devenu l’un des ressorts majeurs de leur popularité, ce que l’on appelle le « gap appeal ». Directes voire même parfois mordantes, elles surprennent souvent ceux qui ne connaissent que leur persona scénique. Leur sincérité, leur franchise et leur attachement authentique au public ont séduit bien au-delà du Japon. Si l’histoire de Perfume est jalonnée de coïncidences et de coups de chance, le plus grand d’entre eux reste sans doute la rencontre de ces trois artistes.

Vingt-cinq ans de scènes et de festivals internationaux

Perfume fait ses débuts sur un label majeur en 2005 avec le single « Linearmotor Girl ». Le tournant intervient en 2007 avec « Polyrhythm ». En août de la même année, leur prestation au Summer Sonic 2007 marque les esprits, faisant d’elles l’un des premiers groupes de type idole à se produire dans un grand festival rock. Les jalons s’enchaînent ensuite : concert solo au Nippon Budôkan en 2008, Tokyo Dome en 2010, première tournée à l’étranger en 2012 à Taïwan, Hong Kong, en Corée du Sud et à Singapour. Suivent plusieurs tournées en Asie, en Europe (dont la France en 2013) et en Amérique du Nord. En 2015, elles se produisent en tête d’affiche au SXSW à Austin, festival international dédié à la musique et à la technologie. En 2019, elles deviennent les premières artistes japonaises à monter sur la scène de Coachella. En 2023, elles sont invitées au Primavera Sound de Barcelone. Leur présence dans ces événements majeurs illustre l’ampleur de leur rayonnement. Pour un groupe féminin, une carrière aussi dense en seulement vingt-cinq ans est absolument exceptionnelle.



Â-chan (Nishiwaki Ayaka), qui a annoncé son mariage le 11 novembre 2025, est photographiée à Shibuya, le 25 avril 2024. (Jiji)

Deux jours après l’annonce de leur pause, le 23 septembre 2025, les trois membres saluent leur public lors d’un concert au Tokyo Dome, pour un « au revoir temporaire ». Aucune date de reprise n’a été annoncée, mais le trio explique que cette période de repos va les aider à évoluer ensemble sur le long terme. Cette déclaration suffit à nourrir l’espoir des fans de voir s’ouvrir un nouveau chapitre de l’histoire de Perfume. Dans quelques années, quand l’IA et les technologies numériques auront encore progressé, le collectif reviendra sans doute avec des propositions dépassant tout ce qu’il a offert jusqu’à présent ! C’est en tout cas vers cet avenir brillant que Kashiyuka, Â-chan et Nocchi semblent se tourner avant tout.

(Photo de titre : de gauche à droite, Kashiyuka, Â-chan et Nocchi de Perfume à Shibuya, le 25 avril 2024. Jiji)