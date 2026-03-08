Chevaucher la Ninja, manier la Katana : ces motos japonaises qui roulent à travers le monde

Le Japon compte parmi les plus grands constructeurs de motos de la planète. Mais le prestige international de ses marques repose aussi sur un élément moins visible : des choix d’appellations profondément enracinés dans la culture nippone. Retour sur plusieurs modèles emblématiques, japonais à la fois par l’esthétique et par le nom, qui ont marqué l’histoire des deux-roues.

Des noms nippons pour le marché mondial

Choisir un prénom pour son enfant est un moment difficile, chargé d’émotion. C’est également une véritable responsabilité, tant cette décision peut influencer toute une vie. Les fabricants de véhicules font face à un dilemme de ce type lorsqu’ils lancent un nouveau modèle. Dès lors qu’un produit vise un public international, il faut composer avec les usages locaux, ainsi que les sensibilités culturelles ou religieuses, ce qui complique considérablement la recherche d’un nom universel. Il était d’ailleurs très courant par le passé qu’un même modèle porte des appellations différentes selon les pays ou les régions.

Le cas de Kawasaki Motors illustre bien cette difficulté. En 1975-1976, l’entreprise adopte une stratégie marketing consistant à attribuer à chaque véhicule un nom commençant par la lettre « K » : la machine de course KR, la motocross KX ou encore la série KH, dotée de moteurs deux temps à trois cylindres. Mais lorsque Kawasaki tente de commercialiser sa populaire série Z quatre temps sous le nom « KZ », les distributeurs européens alertent la maison mère. En Europe, KZ est largement connu en tant qu’abréviation de Konzentrationslager, le terme allemand pour « camp de concentration », une association évidemment désastreuse... La marque décide alors d’utiliser simplement « Z » en Europe, tout en conservant « KZ » pour le marché nord-américain.

Aux États-Unis, vaste marché linguistiquement homogène, les surnoms évocateurs fonctionnent bien, et les véhicules reçoivent souvent des noms reflétant leurs caractéristiques ou leur concept. À l’inverse, en Europe, où coexistent de nombreuses langues, les appellations alphanumériques sont privilégiées : elles risquent moins de heurter des tabous locaux ou d’être détournées par l’argot. Trouver un nom qui fonctionne sur tous les marchés est donc un exercice relativement délicat.

Malgré ces difficultés, certaines appellations japonaises ont su s’imposer à l’échelle mondiale.

La Ninja

La moto japonaise au nom le plus emblématique à l’international reste sans doute la Kawasaki Ninja. En 1984, la marque lance une sportive révolutionnaire de 908 cm³. Lors de la préparation de sa commercialisation mondiale, catalogues compris, le modèle devait initialement s’appeler GPZ900R. C’est toutefois le responsable marketing américain qui suggère d’y ajouter le nom « Ninja ».



La Kawasaki GPZ900R, sortie en 1984. Aux États-Unis, elle est commercialisée sous le nom « Ninja ». Tom Cruise chevauche ce modèle dans le film Top Gun. Photo prise le 25 octobre 2023 au Japan Mobility Show 2023. (© Ôya Yûichi)

Au Japon, l’image du ninja reste ambivalente, souvent associée aux missions secrètes et aux assassinats. Aux États-Unis, en revanche, il évoque plutôt un espion charismatique à la James Bond ou un super-héros à la Superman. À l’époque, la série télévisée Shôgun (dont la version 2024 est un remake) rencontre un immense succès, tandis que le pays traverse une véritable vague d’engouement pour le Japon. Les ninjas y apparaissent comme des figures puissantes, rapides et spectaculaires.

Kawasaki valide la proposition : la moto est vendue sous le nom GPZ900R en Europe et Ninja en Amérique du Nord. Par la suite, « Ninja » devient une appellation à part entière sur le marché américain, reprise sur des modèles comme la Ninja 1000R, la Ninja 250R ou encore la Ninja ZX-6R.



La Kawasaki Ninja ZX-10R ABS remporte de nombreux succès en Championnat du monde Superbike, la discipline reine des motos de série. Photo prise le 28 octobre 2015 au Tokyo Motor Show 2015. (© Ôya Yûichi)

À mesure que le nom Ninja gagne en notoriété hors d’Amérique du Nord, Kawasaki décide d’en faire une véritable marque. En 2013 et 2014, l’appellation est officiellement attribuée à l’ensemble des sportives carénées, ces modèles dotés de carénages aérodynamiques recouvrant moteur et composants. Dans l’esprit des motards, la Ninja devient la moto rapide par excellence.

La Katana

Autre modèle marquant au nom japonais : la Suzuki Katana. Apparue quelques années avant la Ninja GPZ900R, la GSX1100S Katana originale fait figure de pionnière parmi les motos japonaises baptisées d’après un symbole national.



La Suzuki GSX1100S Katana, lancée en 1981. (Avec l’aimable autorisation de Suzuki Motor)

L’histoire commence en 1979, lorsque Suzuki confie le design d’une nouvelle moto au studio ouest-allemand Target Design. Les créateurs proposent un concept inspiré du bushidô et de l’esprit samouraï, incarné par le katana, à la fois arme et œuvre d’art. Leur esquisse donne naissance à une machine évoquant un sabre dégainé, ce qui conduit naturellement à l’appellation « Katana ».

Le prototype est dévoilé en 1980 au Salon de Cologne. L’alliance d’une grande fonctionnalité et d’un style radical frappe immédiatement les esprits. Un sondage auprès des visiteurs révèle une réception partagée à parts égales entre enthousiasme et rejet. Consciente de l’impact du modèle, Suzuki décide néanmoins de lancer la production. En 1981, la GSX1100S Katana arrive sur le marché européen. Cet épisode, surnommé le « choc de Cologne » par les observateurs japonais du secteur, est resté légendaire.



La Suzuki Katana, basée sur le design de la GSX1100S originale. Photo prise le 23 octobre 2019 au Tokyo Motor Show 2019. (© Ôya Yûichi)

Avec l’extension de la gamme GSX-S à différentes cylindrées, le nom Katana est largement repris, apparaissant sur les sportives carénées de Suzuki en Amérique du Nord et même sur des scooters en Europe. En 2018, la marque annonce une Katana de 998 cm³ inspirée du modèle originel, toujours commercialisée aujourd’hui dans le monde entier.

Portant le nom du fameux sabre japonais, condensé de l’esthétique et de la fonctionnalité nippones, la Katana a su traduire cet imaginaire dans le langage motocycliste. Son apparence singulière permettait, en un instant, de révéler le caractère de l’engin aux motards du monde entier.

La Hayabusa

La Hayabusa de Suzuki se distingue par l’usage de son caractère chinois 隼 comme logo, au Japon comme à l’étranger. Hayabusa est le nom japonais du faucon pèlerin, un rapace relativement petit capable d’atteindre jusqu’à 320 km/h en piqué, ce qui en fait probablement l’animal le plus rapide du monde. Cette image de précision silencieuse et d’accélération fulgurante correspond parfaitement à l’esprit de la moto.

Le premier modèle, la GSX1300R Hayabusa de 1 298 cm³, sort en 1999. L’année suivante, elle enregistre une vitesse de 312,29 km/h, ce qui lui vaut une certification au Guinness des records en tant que moto de série la plus rapide au monde.



La Suzuki GSX1300R Hayabusa de 1999 est suivie, en 2008, de la Hayabusa 1300, dont la cylindrée passe de 1 299 à 1 340 cm³. (Photo prise le 27 novembre 2013 au Tokyo Motor Show 2013. (© Ôya Yûichi)

Son design inspiré du kabuto, le casque des samouraïs, et son imposant logo en idéogramme (kanji) sur le carénage ont provoqué des réactions initiales partagées, comme pour la Katana. Cependant, une fois lancée, elle a rencontré un immense succès. Vingt-cinq ans plus tard, la troisième génération est toujours au catalogue, fidèle au concept d’origine.

La marque Meguro

En 2021, Kawasaki ressuscite la marque Meguro après près d’un demi-siècle d’absence, avec l’annonce de la Meguro K3. Fondée en 1924, Meguro fut une pionnière des motos sportives de grosse cylindrée, et Kawasaki entend aujourd’hui rendre hommage à cet héritage. Meguro s’associe à Kawasaki Aircraft (aujourd’hui Kawasaki Motors) en 1960 avant de fusionner avec elle en 1964, mettant fin à l’existence indépendante de la marque.



Le dernier modèle produit par Meguro est la Kawasaki 250 Meguro SG, assemblée dans l’usine Kawasaki d’Akashi, dans la préfecture de Hyôgo, et lancée en 1964. La marque disparaît l’année suivante. Photo prise le 25 octobre 2023 au Japan Mobility Show 2023. (© Ôya Yûichi)

Meguro était réputée pour incarner « l’héritage et la confiance ». Sa renaissance porte un message : les organisations évoluent, mais la technologie et l’esprit des ingénieurs se transmettent de génération en génération. En choisissant un nom japonais, Kawasaki cherche aussi à faire comprendre intuitivement aux motards du monde entier qu’il s’agit d’une moto conçue avec fierté par un constructeur japonais, reposant sur un savoir-faire nippon. Aujourd’hui, la marque ambitionne de développer Meguro à l’international, un objectif qui lui avait échappé à ses débuts. Une nouvelle génération de fans pourrait bien émerger hors du Japon.

Exprimer l’âme japonaise

Les noms évoqués ici dépassent le simple cadre de modèles fabriqués au Japon. Bien plus que des appellations exotiques, ils sont désormais perçus à travers le monde comme des symboles de la culture, de l’esthétique et de la technologie japonaises.



La Meguro S1, annoncée en 2024 comme héritière officielle de la Kawasaki 250 Meguro SG. Son réservoir chromé et son emblème aux couleurs élégantes recréent avec finesse l’atmosphère de 1964. Photo prise le 25 octobre 2023 au Japan Mobility Show 2023. (© Ôya Yûichi)

Ces noms traduisent avec justesse le caractère des machines, évoquent l’image de marque avec puissance et portent en eux l’histoire et la confiance bâties par les constructeurs. À travers leurs appellations, les modèles racontent aussi une culture développée au fil des années, offrant aux propriétaires un profond sentiment d’appartenance.

La valeur de ces marques japonaises capables d’exprimer directement l’esprit de la moto nippone reste intacte, et d’autres modèles pourraient encore, dans les années à venir, rugir sur les routes du monde entier.

(Photo de titre : emblèmes de motos aux noms japonais. Dans le sens des aiguilles d’une montre à partir du coin supérieur gauche : Kawasaki Ninja, Suzuki Katana, Kawasaki Meguro et Suzuki Hayabusa. © Ôya Yûichi)