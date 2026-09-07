Yoichi, à Hokkaidô : le point de rencontre majeur des amateurs de vin

Le renouveau régional au Japon

Sur l’île septentrionale de Hokkaidô, la bourgade de Yoichi, située à l’ouest de Sapporo, est de plus en plus connue pour ses vignobles. Grâce aux efforts de vignerons et restaurateurs locaux, la région est en marge de devenir une destination de marque pour les amateurs de vin, même à l’échelle globale.

Une région viticole en plein essor

En mars 2026, Blue Note Place, le réputé club de jazz de Tokyo, a organisé une soirée où les clients pouvaient déguster des vins de Yoichi tout en écoutant du jazz en live. Sept vignerons ont servi leurs vins à 250 personnes, au prix de 16 500 yens chacune (90 euros). Le site de réservation a été saturé peu après l’ouverture.



Sept vignerons ont accueilli la foule lors de la soirée des vins de Yoichi. (© Ukita Yasuyuki)

Hashimoto Kô du Centre d’ingénierie du développement de Hokkaidô (DEC) a expliqué récemment dans le bulletin du DEC : « Depuis quelques années, Yoichi s’est faite une place privilégiée dans l’industrie viticole de Hokkaidô. Je ne connais aucun autre exemple où une telle valeur ajoutée a été obtenue en si peu de temps ».

Yoichi est située sur la côte nord de la péninsule de Shakotan, à l’ouest de Sapporo, le chef-lieu de la préfecture. La région concernée possède un bon drainage du sol et un climat plutôt clément pour le Hokkaidô, et elle s’était déjà spécialisée dans la production fruitière durant l’ère Meiji (1868-1912). C’est dans les années 1980 que la production de raisins a démarré. Il n’existait toutefois qu’un vignoble jusqu’à 2009, l’année où Soga Takahiko est venu de Nagano établir le Domaine Takahiko. À mesure que la réputation de ses vins se diffusait, de plus en plus de personnes sont arrivées chez lui pour apprendre la culture de la vigne. Et c’est là où Yoichi a commencé sa transformation en nouvelle région viticole.



Soga Takahiko gère la culture du raisin ainsi que la vinification au Domaine Takahiko. (© Ukita Yasuyuki)



Le vignoble de Nanatsumori au Domaine Takahiko. Une plateforme d’observation a été mise en place pour les touristes. (© Ukita Yasuyuki)

En février 2020, le Pinot noir 2017 du vignoble de Nanatsumori de Soga a été intégré à la carte des vins de Noma à Copenhague, l’un des meilleurs restaurants au monde, ce qui a renforcé la réputation des vins de Hokkaidô.

Aujourd’hui, il existe 20 domaines viticoles à Yoichi. Un nombre croissant de restaurants proposent des vins locaux et attirent des amateurs de tout le Japon et du monde entier. L’intérêt continue à prendre de l’ampleur six ans après la percée de Yoichi.

Une petite ville avec une réputation mondiale

Le vin et le tourisme forment un couple idéal. Les vignobles s’étendant sur les paysages vallonnés valent le déplacement et l’apport de bons vins rajoute au charme. Le succès des vins de Yoichi en fait une destination de choix pour le tourisme.

L’hôtel Yoichi Loop, en face de la gare de Yoichi, a ouvert ses portes on septembre 2020. L’idée était de créer un lieu où les visiteurs pourraient déguster les vins locaux et la gastronomie locale, en faisant un pionnier du tourisme viticole de la région. Le gérant de l’hôtel a travaillé comme sommelier dans un restaurant étoilé Michelin et le chef de cuisine a appris son métier dans plusieurs des meilleurs restaurants du Japon. Les tarifs sont plutôt élevés, à 50 000 yens environ (270 euros) pour une nuit et un dîner, mais le taux d’occupation est élevé et des visiteurs de plus de 30 pays y sont déjà venus. Le chef de cuisine, Narita Sekiya, a fait son apprentissage à Quintessence, un restaurant trois étoiles Michelin à Tokyo, ainsi que d’autres établissements. Il explique : « Au fur et à mesure que nous utilisons strictement des ingrédients locaux, les plats deviennent de plus en plus simples. »



La façade de Yoichi Loop. Le restaurant est au rez-de-chaussée. (© Ukita Yasuyuki)



(À gauche) Narita Sekiya, chef de cuisine à Yoichi Loop. (À droite) Un plat de maquereau d’Okhotsk rôti, servi sur un mélange de riz et de miso aux fleurs de pétasite. Le vin est un Yoka Blush 2024, du vignoble Yoka de Yoichi. Le mélange de trois cépages lui donne un goût complexe et délicat. (© Ukita Yasuyuki)

Les vignerons donnent aussi la priorité aux ventes à Yoichi même, et à Sapporo. Il est possible d’obtenir des vins rares, comme le Blanc de Noirs ou le O-Lie du Domaine Takahiko au verre au bar à vins local Qunpue ou au restaurant italien Kihen.



Kihen est sans doute le seul restaurant au monde à servir au verre O-Lie, un vin rare du Domaine Takahiko. Le nom est un jeu de mot sur la lie de vin. (© Ukita Yasuyuki)

Kihen, ouvert en 2025, est le restaurant du vigneron Ôno Takashi qui, après avoir travaillé chez un importateur de vins naturels, gère maintenant le vignoble Marumegane. Il propose des vins locaux, ainsi que des vins naturels venus de France ou d’ailleurs, et les clients peuvent aussi déguster les vins avec un choix de hors d’œuvres. Tout cela donne envie aux amateurs de vins japonais de venir jusqu’à Yoichi.

Depuis 2014, la Fête des vignerons a lieu à Yoichi au début de septembre. Seulement 1 500 places sont disponibles à 3 500 yens chacune. Et elles se vendent tout de suite. Une tranche des billets fait partie de l’offre de taxes locales d’habitation qui permet aux japonais de payer leurs impôts locaux dans d’autres municipalités que la leur pour contribuer à leurs finances, et obtenir des lots en échange.

Yoichi Loop a figuré dans l’édition 2025 du guide Gault et Millau. C’était aussi le cas pour Yoichi Sagra, un restaurant local qui a depuis déménagé vers la ville de Kita-Hiroshima, au sud-est de Sapporo. Quant à Soga Takahiko, il a reçu le Prix du terroir du guide. C’est un accomplissement extraordinaire pour une petite ville de 17 000 habitants de voir deux restaurants et un résident sacrés de cette façon.

Trois nouveaux projets ont été annoncés en automne 2025. Le premier est Atona, une auberge japonaise ryokan et station thermale de luxe réalisée en collaboration entre la chaîne hôtelière Hyatt et une entreprise de Kyoto. Japan Airlines a pour projet d’ouvrir une auberge à la française dans la ville voisine de Niki. Yoichi Dreams, propriétaire de Yoichi Loop ouvrira Kisin, un complexe de quatre immeubles d’appartement en location dans Yoichi.



La cave à vins au sous-sol de Kisin (© Ukita Yasuyuki)



Un salon-salle à manger dans le complexe des immeubles Kisin. La vue sur les vignobles locaux à partir des énormes fenêtres est imprenable. (© Ukita Yasuyuki)

Une partie de Kisin est déjà ouverte. Les appartements affichent de vastes pièces avec des vues magnifiques du vignoble Kimura qui est particulièrement réputé, ainsi que la ville de Yoichi et le Cap Shiripa au loin. Au sous-sol se trouve une cave à vins de 800 bouteilles. Les résidents peuvent profiter de la livraison à domicile de repas préparés par le chef de cuisine de Yoichi Loop. C’est vraiment un lieu idéal pour une immersion dans le monde du vin et de ses terroirs.

Le modèle bourguignon

Élu maire de Yoichi en 2018, Saitô Keisuke œuvre à la revitalisation de la région grâce au vin. Pour lui, le tourisme est un élément essentiel du « pôle du secteur viticole » qui créera un lien entre les producteurs et les visiteurs tout en redonnant vie à la région. Pour l’instant, il manque une infrastructure hôtelière adaptée, mais divers projets verront le réaménagement des quartiers autour de la gare et le long de la côte. L’avenir s’annonce prometteur.

Saitô explique que « plusieurs des nouveaux projets sont pour des développement de luxe qui séduiront une clientèle aisée. Cependant, nous travaillons aussi à des hébergements adaptés à des budgets plus modestes ».

Le modèle de tourisme que Saitô voudrait mettre en place n’est pas celui que l’on voit en Californie, où des forfaits comprennent souvent les déplacements, les visites et dégustations, et des repas en sein des vignobles. Il s’inspire plutôt de la Bourgogne où les visiteurs apprécient les visites de vignobles et puis vont déguster la gastronomie et les vins locaux dans des restaurants aux alentours. « Nous avons déjà des zones où l’on trouve des restaurants, et les touristes réservent souvent des hébergements en ville. En hiver, des touristes étrangers venus skier à Niseko ou Kiroro font de plus en plus un détour pour passer par Yoichi. »



Le maire, Saitô Keisuke, voudrait faire du vin l’élément central de la revitalisation de la région. (© Ukita Yasuyuki)

En février 2025, Yoichi a conclu un jumelage avec le village de Gevrey-Chambertin, en Bourgogne. Ceci a été suivi d’autres liens internationaux avec, par exemple, Gurjaani, en Géorgie, que certains considèrent comme le berceau du vin, la région viticole réputée de Salgesch en Suisse, et la région de Langhe, au nord de l’Italie. Ces partenariats permettent aussi de partager des connaissances liées au tourisme viticole.

Yoichi est à 30 minutes en voiture d’Otaru, et à un peu plus d’une heure de Sapporo, une ville de presque 2 millions d’habitants. « On pourrait presque appeler Yoichi une station viticole urbaine. Je ne pense pas que l’on trouve beaucoup de cas où les régions viticoles sont situées aussi près de centres urbains » dit Saitô.

Au moment où des villes à travers le monde font face aux problèmes du surtourisme, l’intérêt d’attirer les visiteurs vers la campagne se concrétise. Si le modèle proposé par Yoichi prend de l’essor, il est parfaitement possible qu’il soit répliqué dans d’autres régions viticoles, comme Sorachi, Hakodate, Hokuto, ou Furano, faisant du Hokkaidô un véritable pôle de l’industrie viticole.



Une vue sur Yoichi et le Cap Shiripa à partir des vignobles de la ferme touristique de Nakai Kankô Nôen. (© Ukita Yasuyuki)

(Photo de titre: des amateurs de vin se promènent dans les vignobles, un verre à la main, durant la Fête des Vignerons de Yoichi en septembre. © Ukita Yasuyuki)