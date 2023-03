Les bonnes manières à table pour briller lors d’un repas japonais

Lors d’un repas japonais, comment disposer les différents mets à la manière traditionnelle ? Voici les bases à connaître.

On dit que la cuisine japonaise comprend « une soupe et trois assiettes » (ichijû sansai), à savoir du riz, de la soupe et deux plats d’accompagnement. Mais en général, il y en a un peu plus, alors comment disposer tout ça sur son plateau ? Sachez qu’il existe une manière logique de procéder.

Itadakimasu ! (Merci pour ce repas !) Commencez par saisir les baguettes avec votre main droite. Placez le bol de riz devant vous sur la gauche afin de pouvoir le tenir naturellement sans trop bouger. Placez également le bol de soupe chaude à l’avant pour l’attraper plus facilement et posez-le dans l’espace de droite. Le plat principal doit être placé au fond à droite. En règle générale, il ne faut pas prendre l’assiette en main en mangeant, donc s’il est à droite, il est plus facile de l’atteindre directement avec les baguettes tenues dans la main droite. Le nimono (petit plat mijoté dans un bouillon dashi) et les plats d’accompagnement similaires sont placés à l’arrière gauche. Les autres plats tels que l’aemono (salade assaisonnée) et l’ohitashi (légumes blanchis, trempés dans un bouillon dashi assaisonné) sont au milieu à gauche. Les kônomono (légumes marinés) qui ne sont pas inclus dans « une soupe, trois assiettes », sont placés dans un espace vide, par exemple entre le riz et la soupe.

Si une boisson comme de l’eau ou du thé est servie, placez-la à droite, de sorte qu’elle soit facile à tenir avec la main droite.

Tout un poisson !

Lorsque le plat principal est un poisson entier, placez la tête à gauche de manière à ce que le ventre soit tourné vers vous, et la queue à droite. Saviez-vous que le placement du riz et de la tête du poisson à gauche serait basé sur un ancien concept nippon selon lequel la gauche est « supérieure » à la droite ? Pour citer un exemple, dans l’antiquité, le ministre appelé « ministre de Gauche » (sa-daijin) à la Cour impériale avait un rang plus élevé que le « ministre de Droite » (u-daijin).

Commencez à manger la chair derrière la tête et progressez vers la queue. Et ne tentez pas de retourner le poisson après en avoir délecté la moitié, ce serait mal vu. Au lieu de cela, utilisez votre main gauche pour maintenir légèrement la tête en place, brisez et enlevez l’arête centrale avec vos baguettes, puis dégustez l’autre moitié. Lorsque vous avez terminé, disposez soigneusement les restes à l’arrière de l’assiette.

Si votre repas est un filet de poisson comme le saumon ou la morue noire (gindara), il est courant de placer le côté le plus large vers la gauche, avec la peau en dessous.

(Photo de titre : Pixta)