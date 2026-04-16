Mario : la folle épopée d’un plombier devenu la star du jeu vidéo

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Comment Mario, ce petit plombier moustachu à la casquette rouge né au début des années 1980, est-il devenu le héros de plus de 250 jeux vidéo aujourd’hui ?

« Monsieur Jeu Vidéo »

Mario fait sa première apparition en 1981 dans le jeu d’arcade Donkey Kong, conçu par le jeune Miyamoto Shigeru qui commence alors sa carrière chez Nintendo. Dans ce titre, il est représenté comme un charpentier affrontant Kong sur un chantier. Son mouvement emblématique ? Le saut, qui lui permet d’éviter des tonneaux en mouvement, lui donnant par la même occasion son premier surnom de « Jumpman ».

Il adopte le nom de « Mario » en 1983 avec la sortie de Mario Bros. Et puisqu’une grande partie des niveaux se déroule sous terre, le personnage devient logiquement plombier. Selon une anecdote bien connue, ce nom aurait été inspiré par Mario Segale, un Italo-Américain propriétaire de l’entrepôt loué par Nintendo of America à l’époque.

Miyamoto aurait d’ailleurs qualifié le personnage de « Monsieur Jeu Vidéo » avant même ses débuts, avec l’idée de l’utiliser dans un large éventail de titres, adaptant ensuite sa profession selon les besoins. Sur NES, il apparaît ainsi comme arbitre dans Tennis, golfeur dans Golf, ou encore ouvrier de démolition dans Wrecking Crew.



Le créateur de Mario, Miyamoto Shigeru, lors d’un événement le 15 février 2023 marquant l’ouverture du Super Nintendo World à Universal Studios Hollywood. (© Sthanlee B. Mirador/Sipa USA via Reuters Connect)

La sortie de Super Mario Bros. en 1985 consacre la popularité de Mario. Ses niveaux à défilement horizontal, riches en idées inventives, associés à une action dynamique centrée sur les sauts et l’élimination d’ennemis, en font un succès record qui transforme durablement l’histoire du jeu vidéo domestique. De nombreux éléments devenus emblématiques de la série y apparaissent pour la première fois, tels que les champignons qui font grandir, ou encore les mondes souterrains reliés par des tuyaux.

Avec l’arrivée de nouvelles générations de consoles, la série continue d’élargir ses univers et ses genres. Yoshi, le dinosaure qui accompagne Mario dans ses aventures, son frère Luigi, la princesse Peach ou encore son rival Wario deviennent des personnages très populaires et donnent naissance à leurs propres séries dérivées. D’autres franchises parallèles émergent, notamment Mario Kart et Mario Tennis, mettant en scène une galerie de personnages hauts en couleur. Devenu une véritable superstar capable d’exceller aussi bien dans le sport que dans la comédie, Mario s’impose comme le visage même de Nintendo, devenant un véritable « Monsieur Jeu Vidéo ».

Aujourd’hui, Mario est une icône de la culture populaire qui dépasse largement le cadre du jeu vidéo. En 2021, Super Nintendo World, un espace immersif recréant son univers, ouvre à Universal Studios Japan à Osaka. L’attraction contribue à propulser le parc en tête des destinations les plus fréquentées d’Asie.

Le film hollywoodien The Super Mario Bros. Movie, sorti en 2023, établit un nouveau record mondial au box-office pour une adaptation de jeu vidéo. Miyamoto expliquait de longue date qu’il pensait déjà au public américain à l’époque de Donkey Kong. Nintendo a été étroitement impliqué dès les premières étapes du projet, et son immense succès peut être vu comme l’aboutissement de plus de quarante ans de stratégie internationale.

Dans la suite du film prévue en 2026, The Super Mario Galaxy Movie, le plombier à la casquette rouge s’élance dans l’espace, défiant la gravité même. Où que ses aventures le mènent, il continuera sans aucun doute d’embarquer ses fans du monde entier dans de nouvelles aventures.



Le créateur de Mario, Miyamoto Shigeru (à droite), figure parmi les personnalités présentes lors de la première mondiale de The Super Mario Galaxy Movie à Kyoto le 28 mars 2026. (© Reuters/Manami Yamada)

Mario : petite chronologie

(Les années indiquées correspondent à la première sortie mondiale.)

1981 Fait ses débuts dans le jeu d’arcade Donkey Kong.

1983 Mario Bros. sort en arcade, première apparition de Luigi.

1985 Super Mario Bros. sort sur Nintendo Entertainment System et devient un succès record avec 40,2 millions d’exemplaires vendus. Premières apparitions de Bowser, de la princesse Peach et du champignon Toad.

1989 Super Mario Land sort comme titre de lancement de la Game Boy, première apparition de la princesse Daisy.

1990 Super Mario World sort comme titre de lancement de la Super Nintendo, première apparition de Yoshi.

1992 Super Mario Kart sort sur Super Nintendo.

1993 Première adaptation en film live produite à Hollywood, Super Mario Bros.

1996 Super Mario 64 sort comme titre de lancement de la Nintendo 64 et introduit pour la première fois un gameplay d’action en 3D dans la série.

2002 Super Mario Sunshine sort sur GameCube, première apparition de Bowser Jr.

2006 Sortie de New Super Mario Bros. qui marque le retour au gameplay 2D à défilement horizontal et devient le jeu le plus vendu de la Nintendo DS.

2007 Super Mario Galaxy sort sur Wii, première apparition de Rosalina.

2009 La série Mario Kart est reconnue par le Guinness World Records en tant que franchise de jeux de course la plus vendue de tous les temps (plus de 50 millions d’unités, chiffre porté à 188,1 millions en 2025).

2012 New Super Mario Bros. U sort comme titre de lancement de la Wii U, devenant le premier épisode de la série à proposer des graphismes en haute définition.

2017 Mario Kart 8 Deluxe, adaptation sur Nintendo Switch du titre Wii U de 2014, sort et devient le jeu Mario le plus vendu de tous les temps (70,6 millions d’exemplaires en 2025).

2019 L’application mobile Mario Kart Tour sort et dépasse les 100 millions de téléchargements.

2021 Super Nintendo World, zone thématique dédiée à Mario avec notamment l’attraction Super Mario Land, ouvre à Universal Studios Japan. D’autres ouvertures suivent à Universal Studios Hollywood en 2023 et à Universal Epic Universe en Floride en 2025.

2023 Le film d’animation en 3DCG The Super Mario Bros. Movie sort et est certifié par le Guinness World Records comme étant l’adaptation de jeu vidéo la plus rentable de tous les temps avec 1,4 milliard de dollars de recettes.

2023 Super Mario RPG, remake en 3D du titre .

2023 Super NES de 1996, sort sur Nintendo Switch.

2025 Mario Kart World sort comme titre de lancement de la Nintendo Switch 2.

2025 La franchise Mario est reconnue par le Guinness World Records comme la série de jeux vidéo la plus vendue de tous les temps (893,5 millions d’unités).

2026 Sortie de la suite du film d’animation de 2023, The Super Mario Galaxy Movie.

(Lire aussi : Le musée Nintendo à Kyoto : un monde dédié aux jeux et aux jouets)

(Photo de titre : Mario et son frère Luigi accueillent les visiteurs du Universal Studios Japan à Osaka, le 17 mars 2021. Jiji)